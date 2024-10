Reputação em falta... para quem?

Foto: Aryanne Almeida e Ana Dias/ Divulgação Fafá de Belém no Círio de Nazaré, em Belém





Gabriella bem que tentou escapar, mas como resistir aos encantos de um galã décadas mais jovem?

Aos 60 anos, rica, numa rotina enfadonha só de trabalho e solidão, ela voltou a ver estrelas nos braços de Elia. Envolvente, elegante e sensual, o "ragazzo" protagoniza cenas tórridas de volúpia, alternadas com imagens aéreas da deslumbrante Positano, na Costa Amalfitana (IT). Seria um sonho da jovem senhora?

Nos diálogos, inteligentes, fica evidente a trama golpista do rapaz, interessado nos milhões de euros da personagem, que não tem, nesse contexto, como ser chamada de "vítima".

Gabriella paga para ver e banca a paixão - errada (?) - perante os filhos, transtornados mediante a iminente perda de percentuais da herança.

O Estelionato Sentimental, termo policialesco para esse tipo de investida, fica evidente desde as primeiras cenas e é vivido com total consciência e autonomia.

Em outras palavras, a protagonista encarna a máxima "o dinheiro é meu e com ele faço o que eu quiser", incluindo aí, portanto, relações por interesses distintos, mesmo que com um irresistível cafajeste.

Quaisquer semelhanças com nossa sociedade - muitas, inclusive - são mera coincidência...

Mas o fato é que essa história está muito bem contada em "Amor Traiçoeiro", série que, até ontem, ocupava o segundo lugar em audiência na Netflix Brasil.

Para além de todas as artimanhas dramatúrgicas, o sucesso talvez se deva porque, diferentemente de tramas semelhantes, nessa, o roteirista desconstrói - com classe e no maior clima sacana-chic - um valor que, ao que parece, anda meio em baixa na contemporaneidade: a REPUTAÇÃO, esse conjunto invisível de opiniões que formam uma imagem positiva ou negativa acerca de alguém ou de algo.

Vendo as reflexões que a obra suscita, fiquei traçando um paralelo com a cena política local...

Os últimos movimentos de apoios dos projetos derrotados em favor das campanhas que vão ao segundo turno mexeram bastante com os ânimos dos eleitores, muitos revoltados com certas posturas tomadas.

Lendo os comentários nas redes sociais, fica evidente a decepção, a estranheza, a surpresa e o choque, em textos remontando a primórdios dos partidos envolvidos, baluartes de um período no qual havia na política esse mesmo sentimento que a personagem da série jogou para os ares, a reputação.

Só que aí tem uma diferença...

Gabriella faz escolhas de foro íntimo, pondo em risco o dinheiro que é dela e assumindo seu desejo como algo muito mais importante do que a opinião alheia, bravíssima! O grande mérito da série, inclusive, está nessa desconstrução, libertação, autonomia para viver erros deliciosos...

Já na cena pública, os desencantos dos cidadãos - e como tenho falado neles em 2024 - são frutos de um total desapego às trajetórias, às condutas, ao passado, à credibilidade, ao compromisso público, ao que é nítido, notório e documentado.

Daí essa sensação, em alguns setores da massa cidadã, de um Estelionato Político-Sentimental, já que, no fim das contas, é o dinheiro do povo, dos impostos, e a transferência de confiança e esperança via voto, que bancam a volúpia do poder.

Desculpa o spoiller...

Gabriella fez a escolha dela, preferiu uma farsa que lhe desse o gozo e a alegria de viver do que morrer arrependida. Ninguém tem nada a ver com isso, na real!

Já em relação às escolhas dos representantes públicos, o jogo muda de figura... Resta saber para onde irão as reputações e as heranças de algum remanescente valor político, uma vez que, na mente dos eleitores críticos e conscientes, segmento em baixa, alguns capítulos jamais morrem.

Flores... sem a Costa Amalfitana, defronte ao Paço Municipal, cercado pelas inúmeras questões de uma das maiores cidades do Brasil, mergulhada numa trama de cinema.

A arte imita a vida ou a vida imita a arte?, eis a questão...

Judiciário

Foto: rodrigo carvalho/ tj-ce Francisco Mauro Ferreira Liberato, Marlúcia de Araújo Bezerra, Abelardo Benevides, Andréa Mendes Bezerra Delfino e Heráclito Vieira de Sousa Neto

Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) escolheu os novos dirigentes do Poder Judiciário cearense para os próximos dois anos. O atual vice-presidente do Tribunal, desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto, foi eleito presidente da Corte para o biênio 2025-2027. O desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato assumirá o cargo de vice-presidente do TJCE, após receber 47 votos. A Corregedoria-Geral de Justiça será liderada pela desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra. Pela primeira vez, na sessão, também foi definido quem ficará à frente da Ouvidoria do Poder Judiciário: a desembargadora Andréa Mendes Bezerra Delfino. Conforme a previsão, os eleitos deverão tomar posse no dia 31 de janeiro de 2025. No centro da foto, o atual presidente, desembargador Abelardo Benevides entre Francisco Mauro Ferreira Liberato, Marlúcia de Araújo Bezerra, Andréa Mendes Bezerra Delfino e Heráclito Vieira de Sousa Neto.

Círio

...E como tem acontecido nos últimos anos, o Círio de Nazaré, em Belém do Pará, recebeu muitas celebridades e políticos em busca das bençãos na festividade religiosa que celebra a padroeira do Brasil. Um dos epicentros dessas personalidades é a Varanda de Nazaré, palanque de onde Fafá de Belém faz sua apresentação, entoando hinos marianos.

Rafa Kalimann, Dira Paes, Paulo Vieira, Letícia Colin, Jordanna Maia, Milton Cunha, Thalita Rebouças, Mario Sérgio Cortella, Luis Lobianco, Leona Cavalli e Alane (BBB) foram alguns dos famosos que compareceram ao evento que recebeu, também, o presidente Lula e a primeira-dama Janja Lula, acolhidos no palco pela cantora.

Debut

Herbert Vieira e Gisela reuniram família e lista íntima de amigos para a celebração dos 15 anos da filha mais velha do casal, Giulia Dias Branco Vieira. Missa de Ação de Graças, na Capela do Hospital Militar, foi seguida de jantar na mansão dos Dias Branco da avenida Antônio Sales. Com romântica decoração assinada por Willfridy Mendonça, buffet da banqueteira Lia Freira e cerimonial e organização por Ivana Castro, Giulia recebeu o carinho pela simbólica data. Seguem registros com o desejo de saúde à aniversariante e familiares.

abrir (Foto: arquivo familiar )Ivana de Castro, Giulia Vieira e Willfridy Merndonça (Foto: arquivo familiar )Danilo e Caroline Vieira (Foto: arquivo familiar )Thais Liebman e Normando Pinheiro (Foto: arquivo familiar )Dráuzio e Isabela Barros Leal (Foto: arquivo familiar )Tancredo Tavares, Giulia Vieira e Dayse Tavares (Foto: arquivo familiar )Sérgio Leite, Bianca Vieira e Gabriel Sousa (Foto: arquivo familiar )Gabriel Sousa e Fabiana de Sá (Foto: arquivo familiar )Gisela e Giulia Vieira, Graça da Escóssia e Dayse Tavares (Foto: arquivo familiar )Nathalia, Jório, Gabriela e Graça da Escóssia e Consuelo Dias Branco (Foto: arquivo familiar )Giulia Dias Branco Vieira (Foto: arquivo familiar )Natália Brasil, Aluisio e Regina Dias Branco (Foto: arquivo familiar )Graça da Escóssia, Giulia, Gisela, Giovanna e Herbert Vieira e Ricardo Ayres de Moura (Foto: arquivo familiar )Alice, Beatrice e Giovana Vieira, Beatriz Liebman, Ana Letícia, Alice Porto, Maria Eduarda e Mariana Vieira (Foto: arquivo familiar )Maria Thereza, Oswaldo Duarte e Nathalia da Escóssia (Foto: arquivo familiar )Graça da Escóssia e Giovana Bezerra (Foto: arquivo familiar )André Rangel e Natasha Dias Branco (Foto: arquivo familiar )Luciano e Morgana Dias Branco e Beatriz Figueiredo (Foto: arquivo familiar )Giulia, Gisela, Herbert e Giovanna Vieira (Foto: arquivo familiar )Beatriz Liebman, Andréa, Bianca e Cláudia Vieira (Foto: arquivo familiar )Luciano Dias Branco e Beatriz Figueiredo (Foto: arquivo familiar )Giulia Vieira e Consuelo Dias Branco (Foto: arquivo familiar )Cláudio Dias Branco, Giulia Vieira, Marcela Dias Branco e Cid Marconi Filho (Foto: arquivo familiar )Luca Dias Branco e Raíssa Ciríaco (Foto: arquivo familiar )Jório da Escóssia com Graça e Gabriela Dias Branco da Escóssia (Foto: arquivo familiar )Cláudio Dias Branco, Giulia Vieira, Marcela Dias Branco, Cid Marconi Filho, Natasha Dias Branco, André Rangel e João Cláudio Dias Branco (Foto: arquivo familiar )Livia, Maria Eduarda, Mariana e Guilherme Vieira (Foto: arquivo familiar )Vanuci, Maria Clara, Isabela e Henrique Carvalho (Foto: arquivo familiar )Consuelo Dias Branco, Gabriela da Escóssia, Regina Dias Branco, Gisela e Giulia Vieira, Graça e da Escóssia (Foto: arquivo familiar )Leonardo e Fábia Carneiro (Foto: arquivo familiar )Thais Liebman, Gabriel Sousa, Fabiana Sá e Bianca Vieira