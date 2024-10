Luiza Helena Trajano em agenda na Cidade

Foto: Dominik Bindl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Dominik Bindl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Chega amanhã, a Fortaleza, a empresária Luiza Helena Trajano, fundadora e presidente do conselho do Magazine Luiza. Cumpre ampla agenda na Cidade, incluindo debate na manhã da sexta-feira, no auditório da Fiec, a convite do Movimento Mulheres do Brasil. Terei a satisfação de atuar como mediador desse momento. Executiva também concede entrevista ao programa Pause, atração do Youtube do O POVO, que vai ao ar às 16h também da sexta-feira. Em pauta: gestão contemporânea, políticas de inclusão e realidade brasileira.

Biscoito Fino

Quarta edição da Coleção Nova Terra Bárbara, das Edições Demócrito Rocha, será lançada nesta quarta-feira, às 19h, no Espaço O POVO de Cultura & Arte.

Evento dá início às comemorações dos 25 anos da coleção, que serão celebrados em 2025. Momento, aberto ao público, apresentará cinco dos dez títulos previstos para este ano, com foco em biografias de figuras marcantes da história cultural e intelectual do Ceará.

"Adísia Sá: o bom combate de uma jornalista" (Luiza Helena Amorim), "Narcélio Limaverde: o homem por trás do rádio" (Natércia Rocha), "Henriqueta Galeno: a vanguarda feminista e intelectual" (Natércia Rocha), "Emília Freitas: a rainha sem rosto" (Alcilene Cavalcante) e "Gerardo Mello Mourão: a invenção do poeta" (Rodrigo Marques) compõem a coletânea.

As capas das obras, ilustradas por Carlus Campos, incluem um postal exclusivo, que também pode ser utilizado como marca-página.

Reconhecimento

Foto: divulgação cdl Assis Cavalcante e Guilherme Rolim

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza elegeu o empresário Guilherme Rolim como Lojista do Ano 2024. Aos 34 anos e à frente da rede de lojas C. Rolim Confecções, ele é o mais jovem empresário a ser condecorado com o prêmio.

O troféu Lojista do Ano foi instituído em 1980 pelo avô paterno do homenageado, empresário de visão Clóvis Rolim que, à época, presidia a CDL.

Reconhecimento chega no momento em que a tradicional rede de lojas comemora 70 anos de mercado.

Mundo equestre

Jockey Club Cearense (Aquiraz) realizou, último fim de semana, o I Festival do Cavalo Nobrevet, programação de três dias com quatro modalidades de competições, cursos especializados e ações sociais. Evento também abrigou uma feira de agricultura familiar, pista drive off road, palestras, exposição de materiais e maquinário agropecuário, dentre outras ativações. À frente, organizador Eduardo Medeiros. Registros...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Rafael Leal e Eduardo Medeiros (Foto: JoaoFilho Tavares)Pedro Henrique, Sergio Filho e Rafael Leal (Foto: JoaoFilho Tavares)Igor, Lucas e Lara Farias Rabelo (Foto: JoaoFilho Tavares)Rodrigo Costa, Edson Pinho, Bruno Siebra, Igor Ponte e Matheus Pinho (Foto: JoaoFilho Tavares)Moacir e Edson Pinho

Evidência

...E quem anda em alta, no mundo da Sétima Arte, é a atriz Fernanda Torres, que vem sendo muito aplaudida por sua atuação em "Ainda Estou Aqui", filme dirigido por Walter Salles e apresentado pela primeira vez no último Festival de Veneza. Obra representará o Brasil no Oscar, concorrendo à estatueta de Melhor Filme Estrangeiro. Na foto, ela no red carpet de exibição do longa no 62º Festival de Filmes de Nova York. Trajou conjunto da grife italiana Bottega Veneta. Brilha!

União

Selaram sua união, em elegante e romântico fim de tarde, no luxuoso Carmel Taíba, Priscilla Ximenes Dias Branco e Luiz Felipe Bazzo. A noiva é filha de Morgana Ximenes e Marcos Dias Branco e o noivo é filho de Denise Tavares Pereira Bazzo e Luiz Ranieri Bazzo.

Após cerimônia, noivos e famílias receberam convidados em festão animado por atrações nacionais e internacionais, como Dj francês Apache, o Dj britânico Lee Burridge e o ícone do axé Bell Marques.

Chef Danilo Francisco, com consultoria da Duas Gastronomia by Bia Rocha, assinou o verdadeiro banquete. Os doces foram da Petit Fleur, Pati Piva, Sigrist, Sweet Shot e King Cake, que assinou o bolo. Seguem registros...

abrir (Foto: Allex Cardoso/@leosoaresphoto/Arquivo familiar)Priscilla Ximenes Dias Branco e Luiz Felipe Bazzo (Foto: Allex Cardoso/@leosoaresphoto/Arquivo familiar)Luiz Ranieri Bazzo e Denize, Danielli Martins e Marcos Dias Branco (Foto: Allex Cardoso/@leosoaresphoto/Arquivo familiar)Morgana e Manoel Linhares (Foto: Allex Cardoso/@leosoaresphoto/Arquivo familiar)Jório da Escóssia e Graça

Últimas

Almoçando último domingo no La Bella Itália, restaurante com menu celebrativo pelos 20 anos de mercado, o famoso oftalmologista Aristófanes Canamary com Vânia.

Dois dos principais nomes da música contemporânea, Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves unem canções autorais e clássicos da MPB no show "Cumplicidades", com estreia no Theatro Via Sul, na quinta-feira, 24, às 20h. A direção geral do espetáculo é do jornalista e respeitado crítico musical Marcos Sampaio (O POVO).

Hotéis de Fortim estão entre os finalistas do Condé Nast Johansens Awards for Excellence de 2025. O hotel boutique Vila Selvagem concorre na categoria de melhor hotel à beira-mar, enquanto o Jaguaríndia Village como melhor experiência imersiva na América do Sul.