Nós e a Cidade...uma convivência em análise

Nós e a Cidade I

Fortaleza tem despontado como a capital da corrida de rua do Nordeste e isso é bom em múltiplos sentidos, sobretudo do ponto de vista da saúde pública. É uma atividade democrática e com incontáveis benefícios para corpo e mente. Mas organizadores precisam se atentar à poluição sonora desnecessária. Bandas e trios elétricos incomodam além do suportável, cedo da manhã, os moradores das áreas onde as provas ocorrem, com destaque para a avenida Beira Mar e entorno, que recebe eventos da modalidade praticamente o ano inteiro.

Nós e a Cidade II

Com uma agenda de provas cada vez mais concorrida, especialmente no segundo semestre do ano, abre-se também a oportunidade de explorar novos espaços urbanos, como o Centro Histórico, com suas ruas planas e protegidas do sol, por conta da sombra dos prédios. Valeria também pensar em vias comerciais, como a 13 de maio, pouco movimentadas aos domingos, possibilitando a nostalgia de vivenciar a Cidade numa nova perspectiva e causando o mínimo de transtornos aos moradores dessas áreas.

Nós e a Cidade III

O segundo turno evidenciou a pobreza de conteúdo das campanhas que, nessa fase, aderiram, sem filtros, ao sentimentalismo barato e aos ódios e amores que vêm mobilizando os eleitores. Há poucos dias do pleito, perdemos novamente a oportunidade de olhar, como sociedade, as grandes questões da Capital, escondidas pela fumaça de um "fla x flu" interminável e pela valorização desproporcional de propostas ultrassegmentadas ou assistencialistas.

Nós e a Cidade IV

O fim da taxa do lixo, por exemplo, foi usada como grande proposta contra a reeleição do prefeito José Sarto, mas o que há de solução no manejo das toneladas de resíduos que todos os dias produzimos? Deve haver alguma página perdida, nos planos de governo, com propostas generalistas acerca do assunto, mas a população não discutiu, não refletiu sobre uma questão que não é dos políticos, mas nossa, e aí mora a perda de avanço em consciência cidadã suscitada a cada campanha eleitoral.

Parceria à vista?

Marcelo Paz recebeu na sede do Fortaleza Esporte Clube o famoso designer alemão Hans Donner. Lá, ele autografou e presenteou com seu livro, "Da C à Libertadores", além de uma camisa personalizada do Leão. Junto com o CEO do Fortaleza, estava o líder do departamento de Responsabilidade Social do Fortaleza, advogado Thiago Fujita, que apresentou ao designer alemão a história do Tricolor de Aço.

Sobre Hans Donner, ficou por quase quatro décadas na TV Globo e formou o Departamento de Videografia, que cuidava de toda a programação visual da empresa. Também foi responsável pela nova marca da emissora, em uso até hoje, além de inúmeras vinhetas e aberturas de telejornais e novelas, revolucionando a TV com a icônica abertura do programa Fantástico.

Hoje investe em outras áreas, como o Team Design, uma linha de smartwatchs de alto padrão ou relógios inteligentes para os times de futebol. Seria o Fortaleza o próximo da lista?

Indústria

Uma das novidades apresentadas ao mercado durante a 7ª Expo Ceará Química, realizada pelo Sindquímica nos últimos dias 12 e 13 de setembro, no Gran Mareiro Eventos, foi a parceria do Polo Empresarial Box 116, primeiro condomínio de negócios do Ceará (localizado em Pacajus, a 12 minutos do Centro de Horizonte), com o Instituto Orbitar, gestor com larga experiência e aprovação no mercado, tendo em seu rol de empreendimentos administrados o Polo Químico de Guaiúba e o Polo Industrial de Maranguape.

No registro, o presidente do Sindquímica, Paulo Gurgel, acompanhado do presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, da Diretora Geral da Urbania Brasil (companhia que planejou e elaborou o projeto do Box 116), Paula Frota, e do advogado do Sindquímica e do Instituto Orbitar, Rafael Souza.

É do Ceará!

...E quem brilhou na passarela do Victoria's Secret Fashion Show 2024, na noite da última terça-feira, 15, em New York, foi a modelo cearense Valentina Sampaio. Ao lado de nomes consagrados da cena fashion, como Kate Moss, Adriana Lima, Gigi Hadid, Isabeli Fontana e Alessandra Ambrósio, ela parou a internet mundial com o show de beleza, música e sensualidade. Nessa edição, a grife de lingerie colocou na passarela mulheres diversas em idade e tipo físico, adaptando-se à crítica das consumidoras, que acusaram a marca de ser excludente, gordofóbica e etarista. Valentina, a propósito, é a primeira trans a pisar no catwalk mais assistido do planeta. Brilha!

Outubro Rosa

O POVO Educação, em parceria com o Movimento Outubro Rosa Ceará, realizou na sexta-feira, 11, um evento em alusão ao mês de conscientização do câncer de mama. Entre as várias temáticas abordadas com relação ao Outubro Rosa, uma delas foi o Estado do Ceará estar abaixo da cobertura mamográfica recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Durante o momento, foi realizada a entrega do Selo Rosa ao O POVO e de uma comenda — criada em 2011 pelo Movimento Outubro Rosa — aos jornalistas Cliff Villar e Lêda Maria, por seu apoio e trabalho na difusão da missão do movimento. Registros...

Últimas

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realiza nesta quinta-feira, 16, sessão solene para a entrega dos títulos honoríficos de cidadania cearense às empresárias Annette Thérèse Yvonne de Castro e Luiza Helena Trajano. Cerimônia acontecerá às 17h e foi proposta pela deputada Jô Farias.

Diretores da Brasterra, Luís Nunes, Edmundo Rodrigues e Flavio Sobral apresentaram, durante a 7ª edição da Copa Siel Camará e da III Etapa do Circuito Norte e Nordeste de Hipismo, o Monte Carlo Condominium, empreendimento que promete transformar o conceito de segunda residência em Flecheiras.

CDL Jovem Fortaleza promoveu almoço com Eduardo Pinheiro, fundador da Terra Brasilis Urbanismo. Em pauta: o case de sucesso da empresa focado na sustentabilidade no setor urbanístico.