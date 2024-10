No jogo da sobrevivência... é cada cena

Foto: arquivo pessoal Fernando Novais e Ana Virgínia Furlani: tour pela Provence





Em 2019, o diretor espanhol Galder Gaztelu-Urrutia lançou "O Poço", filme que escancara a luta pela sobrevivência numa metáfora distópica.

Em uma prisão onde os detentos são alimentados por uma plataforma descendente, os que estão nos níveis mais altos comem mais do que precisam, enquanto os dos andares mais baixos ficam com as migalhas.

Os participantes do "jogo" chegam bem vestidos e polidos quando deixam suas vidas no mundo "real" para ingressar na instalação de "O Poço".

Ao se depararem com o contexto no qual foram colocados, as personagens esgarçam - com violência, falsidade, desconfiança e traições - o quanto os seres humanos são capazes de perder sua civilidade, seus valores, suas ideologias e crenças, quando suas vidas e intenções são colocadas em risco.

Obra foi aclamada pela crítica e pelo público. Do ponto de vista do cinema-entretenimento sempre é relativo, para qualquer filme, mas como uma reflexão antropológica e social ampliada a produção audiovisual é brilhante.

Trouxe esse tema para nosso "sextou", primeiramente, porque acaba de estrear na Netflix a continuação, "O Poço II", para quem desejar conhecer. Mas também porque determinados episódios da nossa rotina cidadã têm demonstrado que, guardadas algumas diferenças entre realidade e linguagem dramatúrgica, os recantos do Brasil dos esquecidos têm semelhanças para além da histórica disputa entre os andares da pirâmide na qual estamos (des)organizados.

Essa semana, no Pirambu, um comerciante foi assassinado por se negar a fechar seu mercadinho por ordem das facções dominantes da área. Horas depois, o ponto foi saqueado, enquanto a família da vítima, completamente abalada, distribuía alimentos próximos ao vencimento para vizinhos carentes.

Subindo alguns andares do nosso "Poço", observamos a gula política promover cenas antes impensáveis, comprovando em fotos e vídeos que, para alguns, não há valores, ideologias, visões de mundo que se sustentem quando a sobrevivência no poder está em xeque.

Pobre eleitor, mal aprendeu a lidar com as fake news e as construções de narrativas para ludibriar e confundir, está agora precisando construir "power point mental" para entender quem é quem... enquanto aguarda, na base do Poço, as migalhas caírem...

Flores...

Elas comandam

Foto: Divulgação Lia Quinderé, Lorena Machado, Georgia Santiago e Raquel Holanda

As chefs Lia Quinderé (fundadora e CEO da Sucré), Georgia Santiago (Muá Tuá), Lorena Machado (Gingado) e Raquel Holanda (Mayú) uniram suas expertises na cozinha num emblemático banquete. Celebrando 17 anos da marca Sucré, Lia reuniu o time para jantar celebrativo pela data. Foi no Mayú, com gosto de cearensidade e retrospectiva da história de uma marca que começou como pequena doceria transformando-se, ao longo dos anos, em indústria de sucesso.

A food tech produz alimentos ready-to-eat (prontos para consumir) que combinam ingredientes locais, clean label, alta qualidade e sabor com forte propósito social, entregando inovação e praticidade. Portfólio inclui as famosas mini coxinhas congeladas, mini pastel, Sucroc e Torta Sucroc de Brownie, presentes em supermercados e delicatessens em todas as capitais do Nordeste e São Paulo, além de uma operação no Ifood. Sucesso!

Mercado

Foto: Erivelton Barbosa/ Divulgação Fernando Amorim, Eduarda Dubeux e Diego Villar

Após resultado histórico no trimestre, Moura Dubeux inaugura nova Casa MD em Fortaleza. Local promove acolhimento a clientes, corretores e interessados no mercado imobiliário. Prévia operacional da empresa no 3º trimestre apontou VGV líquido recorde de R$ 1 bilhão. Abertura oficial do novo espaço, na Rua Coronel Jucá, 540, reuniu nomes do mercado. No registro, os líderes do Grupo defronte à Casa MD: Fernando Amorim, diretor de incorporação; Eduarda Dubeux, diretora comercial, de marketing e CX da Moura Dubeux.; e Diego Villar, CEO.

Reconhecimento

Foto: João Filho Tavares Tales de Sá Cavalcante

Amanhã, durante o "Sábado das Origens", a Associação dos Engenheiros do ITA concede o título de sócio emérito a Tales de Sá Cavalcante, engenheiro e diretor superintendente da Organização Educacional Farias Brito. Honraria reconhece contribuições à engenharia e à comunidade do ITA. Cerimônia acontece no Campus do Centro Técnico Aeroespacial.

Palco

Foto: Igor de Melo/ Divulgação Silvero Pereira apresenta Tributo a Belchior no RioMar Fortaleza

RioMar Fortaleza está celebrando uma década de história em outubro. Para marcar a data, o shopping apresenta o "Especial 10 anos RioMar Fortaleza", que traz show especial gratuito do multiartista cearense Silvero Pereira.

Na sexta-feira, dia 25 de outubro, às 19h30min, na Praça de Alimentação (Piso L3), o artista apresenta o projeto "Silvero interpreta Belchior". No espetáculo, Silvero revisita sucessos do icônico cantor Belchior, como "A palo seco" e "Como nossos pais", em uma performance que já encantou milhares de pessoas pelo Brasil. Brilha!

Lançamento

Foto: Roni Vasconcelos/ Divulgação Gabriel Medina e Murilo Pascoal

Murilo Pascoal, CEO do Beach Park, e a diretora de Marketing do Complexo, Clarisse Linhares, receberam mercado para lançar a nova atração o parque: "Surreal", montanha-russa aquática mais alta do mundo com impressionantes 28 metros de altura. O toboágua estabelece um novo recorde mundial e traz o universo do surfe e suas manobras radicais como tema para a experiência. Ilustrando o clima de surfe-aventura, a presença do medalhista olímpico Gabriel Medina.

Foto: Roni Vasconcelos/ Divulgação Time Beach Park: Luiz Henriques, Paulo Meneses, Clarisse Linhares, Murilo Pascoal e Felipe Lima

Mon amour

Foto: arquivo pessoal Fernando Novais e Ana Virgínia Furlani: tour pela Provence

Fernando Novais e Ana Virgínia Furlani retornaram encantados de férias pelo Sul da França. Apreciadores da gastronomia e dos grandes vinhos, casal percorreu a região da Provence, conhecida pelos campos de lavanda e pelos vilarejos históricos que cativam os viajantes, além dos resquícios da vida de pintores famosos como Van Gogh, Paul Cézanne e Marc Chagall.