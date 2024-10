Abram alas

Dada a largada oficial para o Carnaval 2025. Como por tradição, empresários José Victor e Tatianna Oliva receberam convidados em sua residência, para jantar exclusivo que celebrou a importância e o impacto do Carnaval para o mercado brasileiro. Com a presença de Malu Borges, que será musa do Camarote N°1 em 2025, e de Lore Improta, que também esteve entre o time de musas da última edição do badalado espaço, o momento homenageou Gabriel David, presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), presente com a namorada, a atriz Giovanna Lancellotti. Nosso zoom vai em Adriane Galisteu (foto), uma das convidadas e eterna rainha de bateria do Carnaval carioca. Brilha!