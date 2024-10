Liderança, inovação e compromisso social

Foto: Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Alessandra Ambrósio no after party do Victoria's Secret Fashion Show 2024

Em passagem por Fortaleza nas últimas quinta, 17, e sexta-feira, 18, a presidente do Conselho de Administração dos Magazine Luiza, Luiza Trajano, cumpriu agenda de reuniões, visitas a projetos sociais e entrevistas, como um café-debate na cobertura da Fiec.

Tive a honra de atuar como mediador desse momento, juntamente com o empresário e também comunicador Daniel Demétrio (M7 Investimentos).

Na plateia, executivos e nomes de expressão do empresariado como Deusmar Queirós, que inaugura dia 25 de outubro uma imagem de São Francisco de Assis (com 3 metros de altura) na Pague Menos do Aterro de Iracema. Obra vai ser executada pelo artista visual Edismar Arruda, que trabalha com reuso de peças automotivas de ferro. "Faremos também um São Francisco de 7 metros na Igreja de São Francisco, na avenida Leste Oeste", adiantou em seu tom de entusiasmo, lá acompanhado da filha Patriciana Queirós Rodrigues.

Recém-chegados da China, Nisabro Fujita e Rodrigo Barroso me contavam das experiências em tecnologia, inovação e aceleração de processos das empresas asiáticas, um dos temas que Daniel tratou no diálogo com Luiza.

João Fiúza e João Fiúza Filho, animados com um ano favoráve para a Diagonal Engenharia, sentavam com os médicos Pedro Meneleu (CEO do Instituto do Câncer do Ceará) e Sérgio Juaçaba (vice-presidente do ICC).

Pela Federação falou o industrial Carlos Prado, 1º vice-presidente da Fiec, figura sempre afável e de bom trânsito.

Uma das questões que coloquei para Luiza diz respeito à ainda baixa participação das mulheres na representação política no Brasil, lembrando que, das seis candidaturas à Prefeitura de Fortaleza, nenhuma era encabeçada por mulheres. "Daqui a quatro anos teremos bem mais", garantiu ela, que tem feito um trabalho, como define, "suprapartidário", de envolvimento e incentivo de candidaturas das integrantes do grupo Mulheres do Brasil, que fundou e preside, nos espaços de poder institucional. "Essa polarização política já cansou e não leva ninguém a nada", cravou.

Varejo, inovação, cases de sucesso, experiências de vida e visões de futuro permearam a conversa, seguida de entrevista exclusiva que Luiza me concedeu para o programa Pause, atração do canal de O POVO no Youtube que vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 16 horas. Conteúdo pode ser acessado na plataforma e também nos apps de áudio Spotify e Deezer.

Seguem registros...

Chegou, chegando...

...E após brilhar no catwalk do Victoria's Secret Fashion Show 2024, a top model brasileira Alessandra Ambrosio, há anos ocupando o Olimpo das Beldades internacionalmente, foi brindar o sucesso da noite na after party que a grife de lingerie promoveu para modelos e equipe técnica envolvidas na produção. Brinde se deu no Crane Club Restaurant (NY) e "Alê" se trajou (ou se despiu?) assim, com calcinha de fio sob transparência. Brilha!

VEM AÍ A EXPOMARKET

Nos dias 25 e 26 de outubro, O POVO promove a Expomarket Condomínios 2024 no Shopping RioMar, com palestras e rodadas de negócios voltadas para soluções inovadoras na gestão condominial, abordando temas como administração, sustentabilidade e segurança.

Serão 40 expositores; entre eles, Brisanet, Talimpo, Matrix Fitness e Terran Ambiental. A feira reunirá síndicos, gestores e condôminos em busca de inovações e soluções para a gestão de condomínios residenciais e comerciais, com uma programação que inclui palestras sobre administração, segurança e sustentabilidade, além de rodadas de negócios que possibilitam parcerias comerciais.

Patrocinam o evento BYD, Cegás, Servnac, Atitude Serviços, My Blue, DiCasa, Grupo Viper e DCC Energy, dentre outras empresas.

Entre as atrações, a palestra "Violência em Condomínios: O que diz a lei e como proceder", apresentada por Welington Sampaio, advogado e especialista em Direito Imobiliário com ênfase no Direito Condominial.

Também haverá palestra sobre certificação de combate a incêndios, com o tenente-coronel Joel de Abreu Nobre, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE); sobre manutenção e inspeção predial, com o engenheiro civil Lawton Parente; e finanças para síndicos, com o administrador Sérgio Gouveia, do perfil @derepentesindico (na foto).

Na sexta, 25, haverá show do sanfoneiro Waldonys; no sábado, 26, do cantor Fabinho Varela. O evento oferece uma oportunidade tanto para capacitar profissionais e iniciantes na função de síndico quanto para facilitar negócios entre participantes e fornecedores. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Sympla (https://tinyurl.com/avprxh6z ) ou no local.

Outubro Médico

Durante o XXXV outubro médico, a Associação Médica Cearense, presidida pelo médico Ricardo Pessoa, prestou homenagem a quatro profissionais pela contribuição científica na área da medicina: Flávio Leitão (neurocirurgião); Célia Cirino, (cardiologista); Trajano Almeida (in memorian), representado pelo filho Érico Almeida; Darival Bringel, representado pela filha Raquel Braga. Seguem registros...