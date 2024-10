A brisa, o clima e a paisagem do Carmel Taíba Resort compõem o local escolhido por Priscilla Ximenes Dias Branco e Luiz Felipe Bazzo para dizerem o sim. A noiva é filha de Morgana Ximenes e Marcos Dias Branco e o noivo é filho de Denise Tavares Pereira Bazzo e Luiz Ranieri Bazzo. A cerimônia foi realizada no mesmo dia em que o casal se conheceu em Jurerê Internacional (SC), 12 de outubro de 2018, celebrando, portanto, seis anos juntos.

O evento, que reuniu 420 convidados, entre familiares e amigos do casal, começou na quinta-feira com a Festa do Branco no Hotel Saline, também na Taíba, seguido da Churrascada do Mar no hotel Carmel Taíba e finalizando no sábado, 12, com o momento mais esperado: o casamento.

Para animar a noite, o evento contou com atrações internacionais e nacionais, como Ricardo Maximo, Paula Magh e Orquestra, o DJ francês Apache, o DJ britânico Lee Burridge, Gutto Serta, e Bell Marques, energizando os convidados por horas de festa.

Com o desejo de felicidades aos noivos, seguem registros....