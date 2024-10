Cadê, já fez sua nota oficial pré-urnas?

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-09-2024: Entrevista com Neuma Figueiredo, diretora da CasaCor Ceará. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Não sei vocês...

...mas estou vendo a hora o condomínio onde eu moro precisar emitir nota de esclarecimento justificando não estar do lado de Evandro e nem de André.

Esses últimos dias de campanha têm sido assim... Igrejas, padres, restaurantes, times de futebol, cabeleireiros, depiladoras, supermercados, confeiteiras e afins, todos postando informes oficiais acerca do pleito. Alguns mais claros, outros meio dúbios, deixando ainda mais confusa e tensa a situação.

E ai de quem tenha pelo menos feito inglês ou futebol com algum dos - ferrenhos - adversários! Já é tomado como militante do candidato.

A própria eleição para a nova presidência da OAB, cujas chapas foram oficializadas nesse domingo, ganhou, no "telefone sem fio", alguns contornos macropolíticos externos mediante as ligações e relações, formais e informais, entre postulantes e quadros políticos, muito embora, e isso é importante frisar, nenhum dos lados esteja se utilizando, até então, desse viés.

Essas transferências de capital e interesse político entre personas, instituições e entidades de fora do jogo partidário não é nova, mas se aprofundou muito nos últimos anos. Sobretudo quando ocorre o que vemos atualmente no Brasil, o uso desavergonhado das igrejas e da fé como fonte de manipulação de votos ou, pior, como selo de qualidade e certificação de candidatos para determinadas funções na gestão pública.

As famosas fotos no cajado do padre Cícero no Cariri ou na missa da Basílica de São Francisco em Canindé ficaram para trás. O lance agora é púlpito, altar e incluir falas de cunho religioso, citar Deus, a todo instante.

É geral!

Um amigo, desses que cuida dos carros como um filho, teve o retrovisor arrancado em colisão com um motoboy trafegando a mil entre as duas fileiras de carros. Ao descer para questionar a postura irresponsável do rapaz no trânsito, já sabendo que não teria como cobrar de quem não tem como pagar, ouviu a seguinte resposta:

- O senhor acredita em Deus?

- Vamos deixar Deus de fora dessa conversa que ele não tem nada a ver com sua imprudência.

E daí vamos escorrer para uma outra resenha...

Eles eram casados, mas se permitiram pular a cerca. Acabaram se apaixonando. O affair foi descoberto e tanto ele, quanto ela, deixaram seus cônjuges dos votos eternos para assumirem a relação e viverem juntos. Ok, acontece e não é de hoje.

Daí poucos meses depois, postam uma foto reunindo os filhos dos casamentos anteriores, acabados mediante adultério, com a seguinte legenda:

"Eu e minha casa serviremos ao Senhor".

Oi?

Deixaram nem os ex se recuperarem e já engataram um Josué 24:15?

Teve até um aniversário, por esses dias, cujo convite citava a presença de Deus na festa, que foi finalizada, nas altas horas, com entorpecentes além-álcool. Rolês mais arrojados, digamos assim. Nessa parte, Deus ainda estava na sala?

E são por essas "permutas" de poder e influência, até com o Sagrado, que num desses ciclos comportamentais, que vão e vêm na história humana, os verdadeiros comprometidos com a fé e a espiritualidade correm o risco de serem tachados, de forma unânime, como impostores, causando repulsa social e perdendo, portanto, a oportunidade de levar a verdadeira mensagem cristã aos que necessitam de amparo.

Estou mentindo?

Flores...

Made in CE

Foto: divulgação Léo Ferreiro, Igor Sabah e Érico Gondim

...E na Semana Criativa de Tiradentes (MG), mostra que reúne produções tradicionais e contemporâneas assinadas por designers e artesãos de referência no Brasil, o Ceará esteve representado na Casa do Design Cearense.

No ambiente, quatro criadores locais expuseram suas peças. Érico Gondim levou a poltrona Sucuri e a escultura Mole. Igor Sabah apresentou a poltrona Uba, a mesa lateral Carnaúba e uma instalação de chapéus de palha chamada Romarias.

Leo Ferreiro exibiu a poltrona Caré e o banquinho Piúba, enquanto a Olar Olaria, de Heitor Borges, entrou com uma linha de produtos cerâmicos decorativos, coleção Choró, feita em parceria com oleiros de Cascavel. Sucesso!

Pode entrar!

Foto: Samuel Setubal Neuma Figueiredo, diretora da CasaCor Ceará.

A CasaCor Ceará, maior e mais prestigiada mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo do Estado, abre hoje suas portas para o concorrido coquetel de abertura, restrito a convidados. Público poderá conferir os ambientes a partir da quinta-feira, 24 de outubro até o dia 8 de dezembro

Serão 40 espaços milimetricamente pensados por arquitetos, designers de ambientes, paisagistas e artistas, 54 profissionais ao total, com projetos dispostos no histórico prédio da antiga matriz das Casas Pernambucanas, na vibrante Praia de Iracema.

Na 26ª edição, evento recebe a Casa O POVO, ambiente multiuso projetado por Rodrigo Porto e Ticiana Sanford e de onde eu, a partir de sexta-feira, dia 25, passo a apresentar o programa Pause, atração do O POVO no Youtube. Outras mídias do Grupo também realização ações no espaço.

À frente, a dinâmica Neuma Figueiredo, que convida a uma imersão de beleza e criatividade com o tema "De Presente, o Agora". Promete!

Fashion

Foto: divulgação Maria Lúcia Negrão, Isabelle Temóteo e Maria Clara Negrão

Após tour europeu, onde foram feitas as fotos da campanha, Maria Lúcia Negrão apresenta amanhã, na loja da Leonardo Mota, a nova coleção da marca Lenita. Dessa vez, as peças são fruto de collab com a influenciadora digital Isabele Temóteo, rosto da coleção.

Clientes, personalidades da moda e influenciadores serão recebidos em brinde marcando o momento. Peças combinam elegância e atemporalidade, explorando o romantismo do algodão e telas bordadas, o crochê, o jacquard com fios dourados e o linho, juntamente às formas mais amplas e delicadas, materializando a essência da tendência boho, um dos hits da cena fashion atual.

Na foto, Isabele entre Maria Lúcia e Maria Clara Negrão. Brilham!

Reconhecimento

Foto: divulgação Humberto Lima: prêmio nacional para o Ninna Hub

Empresário Humberto Lima teve seu Ninna Hub reconhecido nacional como "Melhor Hub de Inovação do Nordeste". Distintivo foi entregue em cerimônia no Copacabana Palace, onde aconteceu a premiação "100 Open Startups". Aplausos!

Últimas...

Famoso chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó Bar e Restaurante (SP), comanda jantar hoje na Cidade de lançamento do Festival Fartura Fortaleza. Vai ser no Restaurante Mayu, para convidados.

A 4Play Arena, localizada no bairro Cocó, celebra a chegada da renomada atleta cearense Marília Câmara em seu time de profissionais. Recepção acontece dia 24 com programação especial para os amantes de beach tênis.

Instituto da Primeira Infância (Iprede) realiza hoje a 10ª edição do seu leilão beneficente. Noite será conduzida pelo leiloeiro Pipo Gurjão. Mais de 50 obras de renomados artistas plásticos estarão disponíveis para arremate.