Portas abertas para a Cidade

Foto: Marcelo Soubhia / @agfotosite Anttónia abre desfile de Lino Villaventura no SPFW

Como sempre, um auê daqueles! A cerimônia de abertura, seguida de coquetel, da CasaCor Ceará, sempre é muito concorrida. Foi novamente assim, pela 26ª edição, na noite dessa terça-feira.

Arquiteto Luiz Deusdará projetou uma fachada de cobogós atemporal, emblemática, eterna. Quem passar pela avenida Almirante Barroso, nº 500, não conseguirá deixar de olhar aquela muralha sinuosa na cor do barro natural.

O prédio, pertencente ao empresário Luciano Cavalcante, tem um pé direito altíssimo, dois pavimentos, escadas e várias possibilidades de ambientes, o que deixou a exposição com uma atmosfera de grandiosidade, foi o que ouvi nas rodas.

Diretora-geral Neuma Figueiredo e os 53 profissionais de arquitetura, ambientação e design envolvidos no projeto receberam os convidados da avant-première, uma "fauninha" social sempre bem diversificada.

Das tradicionais senhoras de corte chanel, passando por beldades sensuais, alguns políticos espairecendo da tensão pré-2º turno, influenciadores digitais de todas as matizes (como são performáticos), empresários, papagaios de pirata, leões de xácara, emergentes, figurões sempre em alta e a tchurma do "down no high society", deu de tudo!

Dediquei meu tempo à Casa O POVO, ambiente multiuso do Grupo de Comunicação na mostra, assinado pelos arquitetos Ticiana Sanford e Rodrigo Porto. Com muita sensibilidade e conhecimento, criaram um espaço cheio de referências à identidade e à história do jornal mais longevo do Ceará, com destaque para portraits dos ex-presidentes Albaniza Sarasate e Demócrito Dummar.

Presidente do O POVO, Luciana Dummar inaugurou a "Casa OP", onde serão realizadas inúmeras atividades ao longo dos dias de exposição, incluindo as gravações do programa Pause, atração que apresento no Youtube.

Abro na sexta-feira essa Temporada Especial Pause O POVO na CasaCor, recebendo os arquitetos responsáveis pelo pedacinho da alma que paira na Aguanambi 282. Durante sete episódios, o programa vai se dedicar aos profissionais de destaque e que fazem a diferença no segmento.

Seguem registros... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

Zoom

...E no sempre aguardado desfile do estilista Lino Villaventura, na São Paulo Fashion Week, chamou atenção atriz e cantora Anttónia, responsável por abrir a catwalk. A participação da filha de Glória Pires e Orlando Morais na semana de moda brasileira vem logo após desfile para grife francesa Pierre Cardin, na Semana de Moda de Paris. O fato é que a jovem, pelas razões que só a indústria da moda define e entende, foi acolhida como ícone de estilo na cena fashion internacional. Brilha!

Entre amigos

Família Tânia Joias recebe recebe clientes-amigos logo mais, às 18h30min, para Noite dos Charutos, na Maison da joalheira na Fonseca Lobo. Assim, os amantes e colecionadores dos relógios de desejo da tradicional loja de luxo, podem conferir os lançamentos, enquanto apreciam puros maltes e charutos. Na foto, os irmãos Ailton Júnior e Alexandre Leitão durante a recém-encerrada JIS Show, feira internacional de joias que acontece há mais de 30 anos em Miami.

Celebrar

Aniversariante de hoje é a requisitada fisioterapeuta Aline Vasques. Comemora em família, deixando a celebração para o próximo mês, numa viagem para revisitar a Califórnia, dessa vez explorando a famosa Rota 66 até Las Vegas (Nevada). No registro com o marido advogado Leandro Vasques e os filhos Gabriel e Pedro.

Últimas

Fotógrafo Vicente Abreu apresenta, na B Galeria, da Fastframe, a partir do dia 25, às 18 horas, a exposição "Foco Thai", que reúne imagens da Tailândia, trazendo ao público visitante, as múltiplas facetas de um país rico em história, espiritualidade, beleza natural e modernidade urbana. Curadoria de Andréa Dall'Olio Hiluy.

Organização do Festival Fartura Fortaleza anunciou a presença de dois grandes nomes da gastronomia: Alexandre Henriques e Cristóvão Laruça. Eles confirmados para o evento, que acontece dias 23 e 24 de novembro na Praça das Flores, em Fortaleza, e promete uma verdadeira celebração dos sabores e tradições.

Diretores da Fertibaby Ceará, Daniel Diógenes e Lilian Serio, participam do congresso American Society for Reproductive Medicine, realizado até esta quarta-feira, 23, em Denver, nos Estados Unidos. Entre os assuntos mais discutidos no evento, estão as inovações que serão utilizadas pela reprodução assistida nos próximos anos.