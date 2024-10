Arte e filantropia em ação!

Foto: Michele Suto/ divulgação Renato Thomaz assumiu a vice-presidência da Água de Coco

Realizada, com sucesso, a 10ª edição do leilão beneficente de obras de arte em prol do Instituto da Primeira Infância (Iprede). No Moleskine Gastrobar, que recebe o evento desde o primeiro ano, o empresário Pipo Gurjão fez as vezes de leiloeiro e apresentou ao público, composto por muitos nomes de expressão do Ceará, as 65 obras, todas adquiridas ao longo da noite.

Evento contou com a presença de 22 patronos e seus convidados, unidos na apreciação dos trabalhos de renomados artistas plásticos, mas mais ainda pelo ímpeto de ajudar na manutenção do importante equipamento que atende, de forma multidisciplinar, milhares de crianças baixa renda e suas famílias, tendo à frente o vocacionado e dedicado médico Sullivan Mota. Registros...

Evidência

...E quem figurou dentre os palestrantes do Iguatemi Talks Fashion, no JK Iguatemi (SP), foi o empresário Renato Thomaz que acaba de assumir a função de vice-presidente do Grupo Água de Coco.

Conglomerado de moda, referência em beachwear deluxe no Brasil, prepara-se para apresentar mais um de seus famosos desfiles, sempre muito concorridos por todos os que fazem a cena da moda no Brasil.

Também preparam lançamento, ainda surprise, no quesito lifestyle até o fim do ano. Em resumo: sucesso!

União

Luciana Fiúza e Victor Vidal selaram união em romântica e elegante noite no último sábado, 19, no endereço da irmã da noiva, Cristiana, e de Lúcio Carneiro Filho. A noiva é filha de Cristina e Valman Miranda (in memorian) e o noivo de Rubens de Sá Cabral e Lourdes.

Alessandra Aragão cuidou do cerimonial e Willfridy Mendonça da decoração. Noiva trajou modelo de Verônica Rodrigues. Cantora Giovana Bezerra executou clássicos da música em vários idiomas. Com o desejo de felicidades ao casal, seguem registros…