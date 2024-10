Juntando os caquinhos.... santinhos e diabinhos

Foto: divulgação Marcella Jereissati Mota Porto

Juntando os caquinhos....

Terminado um dos períodos eleitorais mais tensos e concorridos na Capital, é hora de esfriar o sangue e ver o que restou, pelo chão...

Essa coluna precisou ser escrita antes do fim da apuração, portanto, digito sem saber quem é nosso futuro prefeito. Tenho, contudo, algumas constatações...

Não bastassem os conflitos naturais da polarização, um maniqueísmo que só interessa a "eles", conseguimos incorporar outros elementos da vida cotidiana nesse caldo de emoções.

O amado futebol, válvula de escape preferida dos brasileiros, entrou em campo, minado....

As religiões, que já vinham numa escalada nesse âmbito, fizeram do púlpito, do altar e do terreiro um palanque, mesmo que na surdina da distribuição de orações-eleitorais apócrifas, para as quais notas oficiais de imparcialidade não fazem o menor efeito.

O rearranjo de forças e interesses precisará ser feito em várias "praças" públicas, mas na política partidária cearense será necessário contratar uns coachies e uns facilitadores para organizar a new "tchurma". O "fuzuê" dos apoios cruzados - e negociados em "euros políticos" - foi numa intensidade inédita.

Com a surpreendente dança das cadeiras no segundo turno, o quem é quem ficou perdido de qualquer referência pregressa. Foi gente que cresceu - e mamou - na esquerda pulando para a direita, figuras filiadas a partidos da base bolsonarista migrando para a candidatura da esquerda, deixando o eleitor zonzo.

Essa fluidez - descarada - no jogo de interesses talvez até explique a necessidade dos cidadãos de buscar orientação em searas extra-política.

Teremos meses intensos pela frente, independentemente do coroado no voto. Só espero que, passada a disputa, essa agenda saia do confronto e se volte para a Cidade, se é que seja ainda possível, no estado atual da conjuntura, vislumbrarmos uma gestão pública conectada com a defesa dos interesse e demandas da população.

O resto são santinhos (ou seriam diabinhos) espalhados pelo chão...

Flores...

"Apoliticar"

...E nesse clima pós-eleições, vem aí uma exposição que convida a refletir acerca das simbologias e conceitos que formam nossa noção de política. Artista visual Cadeh Juaçaba apresenta, em 6 de novembro, a exposição "Apoliticar", que guarda dois sentidos: uma livre verbalização do termo "apolítico" e também um anagrama da palavra "Tropicália", da canção de Caetano Veloso, letra que inspirou o conceito e a curadoria da mostra. Com vernissage às 18h na Galeria Leornado Leal, "Apoliticar" reúne obras de Cadeh em diálogo com trabalhos de ícones como Portinari, Oscar Niemeyer e Bruno Giorgi. Promete!

Imersão internacional

Comitiva de empresários e executivos cearenses retornou de Londres após imersão, durante uma semana, nas tendências, cases de sucesso e novidades no campo da inovação, sustentabilidade, regulamentações e descarbonização, dentre outros temas que formam a pauta - urgente - do mundo hoje. Viagem faz parte do Programa de Educação Executiva Internacional - London Journey, iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará). Registros...

Zoom

Dentre as presenças do evento de lançamento da Coleção Lenita & Isabele Temóteo, nosso zoom vai para Marcella Jereissati Mota Porto, uma das presenças de maior evidência do badalado fashion-coquetel.

Sobre a primeira collab entre a marca de Maria Lúcia Negrão e a influenciadora de moda, carrega o DNA Lenita com o toque do estilo de Isabele. Parte da campanha foi produzida em Milão, que empresta inspirações para a escolha de cada detalhe.

Peças apostam em tons neutros, como off White, preto, cinza, bege e terracotta, pontuando elegância e atemporalidade. O jeans também tem protagonismo, com tonalidade escura e modelagens mais ousadas. Brilho!

Nove décadas

Rodeada por afeto e alegria, matriarca Consuelo Dias Branco celebrou nove décadas de vida em Missa de Ação de Graças na Capela do Hospital Militar, seguida de jantar na mansão da família na Avenida Antônio Sales.

Decoração de Willfridy Mendonça deu o tom de comemoração, que teve cerimonial assinado por Ivana Castro. Bolo grifado com cores douradas foi da Bom Bocado, enquanto docinhos de Barbra's ganharam elogios.

A animação do momento ficou por conta de Marcos Lessa, ao som de clássicos atemporais em vários idiomas. Com o desejo de saúde à família, seguem registros... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.