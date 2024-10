Os maiores da Construção e outros lances...

Foto: Eduardo Cama/ Divulgação Rodrigo Hilbert

Prêmio da Construção

Graça e Patriolino Dias

Presidente do Sinduscon Ceará, empresário Patriolino Dias de Sousa realiza, em 13 de novembro, a tradicional cerimônia de entrega do Prêmio da Construção. Em 2024, o evento, cada vez mais bem cuidado e concorrido, tem como tema: "Conexões que constroem o futuro".

Em sua 21ª edição, evento é bastante aguardado pelo mercado, sobretudo em duas das categorias contempladas: "Projeto Arquitetônico" (escolhido por comissão composta por docentes da UFC) e o prêmio "Construtora do Ano", atendendo a um série de requisitos para além da boa performance empresarial e comercial.

Na foto, Graça e Patriolino Dias de Sousa na última realização do Prêmio.

Lançamento

Totonho Laprovitera e Elusa

Arquiteto e artista visual Totonho Laprovitera lança em 31 de outubro, na Fiec, o livro "Colecionando Afetos", publicação que marca as cinco décadas de sua carreira artística. Sessão de autógrafos e apresentação da obra inicia às 19 horas. Na foto, posa com Elusa Laprovitera.

Pause na CasaCor

Arquitetos Ticiana Sanford e Rodrigo Porto, responsáveis pelo ambiente do O POVO na CasaCor.

Aberta última sexta-feira, no canal do O POVO do Youtube, a "Temporada Especial Pause na CasaCor". Durante sete semanas, o programa de entrevistas será gravado direto do ambiente Casa O POVO na mostra de arquitetura, decoração e design.

Para a estreia, recebi os arquitetos Rodrigo Porto e Ticiana Sanford, responsáveis pelo espaço multiuso, onde uma série de atividades do Grupo de Comunicação será realizada ao longo das próximas semanas.

Além de decifrarem as inspirações para o espaço, cheio de personalidade e referências aos 96 anos do O POVO, também tratamos do efeito da ambientação sobre saúde mental, sobre as relações familiares e conjugais, cores que devemos apostar em busca de mais aconchego e harmonia, as tendências atuais no segmento, dentre outros temas.

O programa está disponível no Youtube e também nos aplicativos de áudio Spotify e Deezer. Sexta que vem tem mais!

Presenças e afins...

Muita gente ainda se recuperando da big festa de aniversário dos filhos de Lauro Fiúza e Bitoca, na casa do casal no Cumbuco. Laurinho celebrou 50, Pedro 45 e Bia 40 anos na "Trinca", encontro de centenas de amigos da família. Transacionais, Marcos Lessa e DJ Itaquê seguraram a pista por horas e horas de celebração.

Luiz Felipe Massad, expert em gestão de pessoas e transformação digital, profere palestra hoje no lançamento da Uniapodi, a Universidade Corporativa da Cimento Apodi. Sobre Massad, liderou a inovação e digitalização na Magazine Luiza e atuou em empresas multinacionais como AIG e Serasa Experian. Será no Gran Mareiro para convidados.

Grupo Ximenes celebra prêmios no GPTW Ceará com duas empresas do portfólio premiadas pela excelência no ambiente de trabalho: o Shopping Eusébio, que se destacou como a 9ª melhor entre as pequenas empresas, e o Ponto da Moda, classificado como a 28ª melhor entre as médias empresas.

Reconhecida escritora no campo da educação, Carina Alves participa em Fortaleza da Reunião Global de Educação (Global Education Meeting - GEM) da Unesco, que acontece nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. Evento bienal reúne líderes mundiais em educação para discutir progressos e estratégias relacionados ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 da ONU.

Vem aí!

Rodrigo Hilbert

Multifacetado Rodrigo Hilbert, que virou até meme de Internet mediante tantas habilidades domésticas, vem a Fortaleza em novembro para participar dos festivais Costume Saudável e Gourmet, organizados pelos Mercadinhos São Luiz.

Empresário e artista palestrará no evento no dia 8 e também participará de um talk da distribuidora Merchant. Rodrigo traz à Capital sua marca de suplementos e produtos para promover nutrição e bem-estar, a Emana.

Festivais acontecerão no Shopping RioMar e toda a renda será revertida para o IPOM, ICC e Iprede. Sucesso!

Nove décadas em festa

Patriarca Deib Otoch teve as nove décadas de vida celebradas em noite cheia de memórias e carinho. Neta Vivian Otoch organizou elegante jantar para o aniversariante, que recebeu o abraço dos muitos amigos que colecionou ao longo da vida. Com o desejo de saúde, seguem registros...

