Tem festas e FESTASSS...

Foto: arquivo familiar Lauro Fiúza e Bitoca ao centro com Mardônio Barros e Bia, Pedro Fiúza e Lara, Laurinho Fiúza e Patrícia

...e não estou falando de comida, de bebida, de atrações musicais apenas, mas, principalmente, de espírito celebrativo, acolhimento, verdade, "vibe"!

Conhecia a tradição da "Trinca", comemoração tripla de aniversário que os irmãos Laurinho, Pedro e Bia Fiúza realizam a cada cinco. No último sábado entendi os motivos que fazem os convidados, mais de 500, já estarem aguardando a próxima edição...

Na chegada ao casarão Villa Fiduccia, no Cumbuco, fomos recebidos na porta pelos anfitriões, Lauro Fiúza e Bitoca, absolutamente felizes e gratos por cada presença.

Num grande painel, fotos rememoravam momentos importantes da vida dos aniversariantes. Meu primeiro abraço foi em Bia, linda de vestido branco da Catarina Mina, ao lado do sempre gentil marido Mardônio Barros.

Pedrinho tão animado. Sente saudades dos amigos de Fortaleza. Abraçava a todos com muito entusiasmo ao lado da esposa Lara, de vestido ombro só em branco e dourado. Apelidei-a de "Filósofa das Redes" mediante o perfil @postdodia, do Instagram, onde ela compartilha pensamentos sobre a vida.

Nessa hora, já não achei Laurinho, com Patrícia (de esvoaçantes franjas brancas) em meio aos convidados.

Comecei meu giro pelo jardim papeando com vice-prefeito Élcio Batista, fazendo elaborações gerais sobre o pleito do domingo. Estava com namorada Luciana Sousa em mesa vizinha à de Maia Júnior, com a família.

Abri a noite no espumante brindando com o scotch do criminalista Leandro Vasques, com Aline, formando mesa com o médico radiologista e empresário da saúde Rodrigo Nogueira, com Carla, e Roberto Picanço, com Carol.

Fomos todos para frente palco onde a Orquestra do Instituto de Música Jacques Klein iniciou as apresentações, entoando repertório de hits do rock clássico com os instrumentos da música erudita. Há 12 anos, Bitoca, Lauro e os filhos realizam um sólido trabalho de formação artística e esportiva com crianças e jovens de regiões carentes da Capital. Lindo de ver!

Irmãos Cândido Pinheiro Júnior, com Lina, e Jorge Pinheiro, com Mônica, encabeçaram a lista das presenças, que contou também com Victor Melo e Germana, Francisco Marinho e Mariana Mota, Eugênio Porto Filho e Marcella, Germano Franck e Ylka, com a princesinha Luiza Franck.

Também por lá, Emília Buarque e Sérgio Rezende; Idézio Rolim e Mariana, recém-chegados da famosa Maratona de Berlim. Rodrigo Barroso e Fernanda, Victor Perlingeiro e Maria Braz, Júlio Coelho e Milena, Helano Nogueira e Lara, Fernando Rodrigues Filho e Melânia, Marcelo Franco e Bianca Bonorandi, Eduardo Diogo e Melaine, dentre inúmeros outros nomes de expressão de várias gerações.

Na pista, davam seu show de alegria os donos da casa, sem medo de ser feliz. Anfitriões são a tônica de qualquer festa. DJ Itaquê preparou os corpos para a chegada de Os Transacionais. Sempre que nos vê, toca "Fullgás", música preferida da minha Anelise, agora com a carga emotiva pela passagem do autor-poeta Antônio Cícero.

Axé retrô, forró, são joão, carnaval, samba, clássicos da Música Popular Brasileira, quanta poesia entoada pelo ar. Convidados se entregaram, parando apenas para repor as energias entre dois bufês da banqueteira Toca Couto. Um com queijos, filé, pernil, peixe, massas e afins, outro dedicado aos frutos do mar, com ensopados, bobós e vatapás de camarão e lagosta, além da minha obsessão gourmet da noite: o baião de polvo. Esse me pegou.

Nessa hora, já tinha saído do leve espumante para o arrojado Negroni, momento em que os Fiúza subiram ao palco para os parabéns e as homenagens. Havia amor, verdade no ar, os nove netos todos espalhados ao redor do bolo, álbum de família.

Noite seguiu com o show de Marcos Lessa, que voz! Que repertório! Uma chuvinha inesperada em pleno outubro não foi sentida pela animação geral.

Deu minha hora... após horas de absoluta e genuína celebração. A "Trinca" realmente é diferenciada em quesitos difíceis de decifrar em palavras... Energia não se compra, se sente!

Saúde!!! E que venham muitas outras Trincas.

Zoom

...E quem ganha o Zoom da coluna hoje é a dinâmica defensora pública Roberta Quaranta que, nas horinhas vagas, também atua como influenciadora digital no campo da beleza, da moda e do estilo de vida. Aguerrida e conectada com as questões sociais, também usa sua voz em defesa dos direitos das mulheres, dos segmentos menos favorecidos ou vítimas de preconceito e também costuma comentar conjuntura política. A foto foi durante almoço - privê - de lançamento da Collab entre a marca Lenita e a influencer Isabele Temóteo, anfitrionado por "Isa" na sua residência com Xand Avião em Fortaleza. Roberta traja o conjunto de top e saia jeans vedete da linha. Brilha!

Jubileu de Prata

Como parte das comemorações do mês do Médico, celebrado em 18 de outubro, a Unimed Fortaleza lançou o livro "Hospital Unimed, 25 anos", publicação realizada pelo Grupo O POVO. Com lançamento durante cerimônia no Teatro RioMar Fortaleza, publicação marca a trajetória de crescimento e evolução do Hospital Unimed Fortaleza desde sua inauguração, em 1999. Ao longo de 120 páginas, o livro apresenta os principais marcos e desafios enfrentados pela instituição, evidenciando o compromisso contínuo em proporcionar um atendimento de qualidade e humanizado aos pacientes. Seguem registros...