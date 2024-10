Chegou o convite para o banquete de Drácula

Foto: arquivo pessoal Lara Ximenes Fiúza é a aniversariante do dia

O banquete

de Drácula

Com o alinhamento do PT nas três esferas públicas que gerem o Ceará e sua capital, não haverá mais como os eleitos jogarem, um sobre o outro, como de praxe histórico, a culpa por qualquer ação inacabada ou negligenciada, seja em termos de obras, serviços ou políticas públicas prometidas na campanha.

Abre-se também um portal de oportunidades no campo da Educação, bandeira sempre apresentada como a virada necessária para evolução da sociedade brasileira, contando ainda, nesse ímpeto, com o ministro Camilo Santana. O quarteto está feito.

De todo modo, como cidadãos, observaremos atentos o futuro, mas já comemorando o fim da indigesta taxa do lixo que, como esperado, não alterou em nada o panorama da deficitária limpeza urbana de Fortaleza e, menos ainda, na implantação de novos e mais modernos sistemas de manejo dos resíduos sólidos.

Aguardemos cenas dos próximos capítulos...

E já que hoje ainda não é sexta, mas 31 de outubro, Dia de Halloween, vale aproveitar a deixa para realinhar os anjos e demônios que todos nós trazemos dentro de si, de forma a não vampirizar a vida de ninguém. Pegue seu cálice de "sangue" de uva e dê-se por satisfeito.

Se aqueeeeeeeeeeeeeele alguém, que faz bater o coração mais acelerado, deu uma sumida, virou fantasminha da vida real, é hora de voltar à pista ao som de "Thriller", do eterno Michael Jackson, versão remix. Quem não tem o beijo de um "Doce Vampiro", como na música de Rita Lee, pode se dar muito bem com zumbis famintos... Aproveite as oportunidades, mesmo as incertas, não é todo dia que somos convidados para o Banquete de Drácula... ui, ui, ui!

Eu vou ficando por aqui... Vou já é abrir o primeiro panetone... não estou nem aí para abóboras fantasmagóricas, embora ache uma grande perda de tempo essa perseguição vazia, de cunho religioso e cultural, a uma celebração pueril e passageira como o Halloween.

É muito melhor gastar saliva e tempo - de tribuna, púlpito e altar - analisando os verdadeiros monstrinhos da realidade que não são, sobremaneira, as fofuras dos pequeninos vestidos de caveiras e bruxinhas...

E nós... vamos seguir batendo às portas das necessidades cotidianas. Doces ou travessuras?

Flores... cheias de mistério e magia.

Imersão amazônica

Como por tradição, empresário Amarílio Macêdo partiu mais um ano em temporada de pesca esportiva com os filhos Ravi e Omar. Hospedados em lodges flutuantes em meio à natureza, contemplam pelos rios a beleza da flora e da fauna brasileiras. Na foto, Omar e o pai exibem espécies fisgadas.

Mundo Corporativo

Executiva de marketing e negócios com mais de 15 anos de experiência, fundadora da Rent a CMO, Fátima Bana é uma das palestrantes hoje do seminário "Movimento Empreender: vender para crescer", promoção da Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Sebrae-CE.

A profissional já atuou em multinacionais como Ambev, Intel e Netshoes. Mestre em Comportamento Digital pela Universidade da Califórnia e doutoranda no MIT, é especialista em neuromarketing e neuropsicologia.

O encontro será híbrido, com atividades presenciais na Fábrica de Negócios, em Fortaleza, e transmissão on-line. As inscrições são gratuitas pelo Sympla (https://tinyurl.com/yseumru9).

Zoom

...E quem abre novo ciclo de vida hoje é a advogada Lara Ximenes Fiúza, esposa do empresário Pedro Fiúza, há anos residentes em Sampa. Casal veio com os filhos para o Ceará no último fim de semana para a Trinca, big festa na qual são comemorados os aniversários dos três filhos de Bitoca e Lauro Fiúza, Laurinho, Pedro e Bia. Para a ocasião, na mansão da família à beira-mar do Cumbuco, ela apostou no elogiado modelo ombro só em branco e dourado, perfeitamente harmonizado com a simpatia, elegância, inteligência e naturalidade da aniversariante do dia, que faz sucesso no instagram com o @postdodia, perfil no qual compartilha, por meio de frases, reflexões sobre a vida.

Inauguração

Começou a funcionar, em formato "soft open", a unidade Aldeota do Studio Velocity, franquia de bike indoor que chega à Capital via sociedade das empresárias Isabela Albuquerque e Roberta Cavalcante.

Com uma arquitetura funcional, espaço tem 185m² e capacidade para 28 alunos na sala de aulas. A unidade, situada na rua Vicente Linhares, 521 (loja 2)- Edifício Santana Business, apresenta infraestrutura com moderno sistema de som e iluminação, vestiário equipado com toalhas para banho e amenities premium, dentre outras comodidades.

Sobre a modalidade, proporciona aulas coletivas que exercitam o corpo de forma completa em um ambiente energético, com muita música e jogos de luzes. A abertura oficial da Velocity acontece no sábado, dia 9, com evento para convidados. Sucesso!

Parceria

Sócio-fundador da camisaria WolGrand, Sérgio Paixão presenteou o CEO do Fortaleza SAF EC, Marcelo Paz, com uma linha de produtos exclusivos. A união entre a tradição e a confiança das duas marcas resultará em uma coleção que irá trazer modelos de gola polo e camisa social de alfaiataria. A WolGrand pretende aumentar seu mix de produtos, além da pretensão de abrir uma loja física em 2025.

HALLOWEEN

Tom Pinheiro e Cybele com a filha Leonor na tradicional festa de Halloween que, há sete anos, a família realiza. A dedicação de anfitriões e convidados ao clima de terror é total. Com eles me despeço... e cuidado com os fantasmas e monstros, eles estão em toda parte. Fui!