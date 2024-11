Passadas as eleições, já tem novo "fight" no ringue

Foto: João Filho Tavares Sandra Rolim: fim de ano agitado no Del Paseo

New ringue

...E passadas as eleições municipais, a energia "fight" se volta à disputa pelo comando da OAB, dessa vez com duas mulheres de protagonismo engrossando as composições das chapas: Christiane Leitão, atual vice de Erinaldo Dantas e candidata à presidência, tendo na vice David Sombra Peixoto; e Mabel Portela, candidata a vice-presidente na chapa encabeçada pelo advogado Fábio Timbó.

Há um outro aspecto de destaque no atual sufrágio da Ordem, agendado para 19 de novembro no Iguatemi Hall. Assim como ocorreu no universo do futebol, da religião e de tantos outros cenários da vida social, os espectros da polarização político-partidária também acabam repercutindo sobre os grupos rivais e, mesmo não sendo (diretamente) objeto do debate e argumentos na disputa por votos, vêm sendo considerados por uma parte dos eleitores como um referencial a ser considerado.

É a forma como todos vemos tudo agora no Brasil, pela ótica da política, até aquilo que não tem nada a ver...

Se tem um aspecto positivo nisso, é o aumento da observância coletiva, da cobrança cidadã e, em última instância, da consciência dos papéis de eleitores e seus representantes, mas, para isso, precisamos primeiro desfazer as torcidas organizadas (cegas) estrategicamente montadas pelos interessados, o que demanda tempo...

Reconhecimento

Reitor Randal Pompeu muito parabenizado por dois expressivos reconhecimentos recentemente recebidos pela Universidade de Fortaleza: instituição de ensino é a 6ª melhor particular do Brasil, segundo o Ranking Universitário Folha (RUF). Levantamento, do jornal Folha de S. Paulo, também coloca a Unifor como melhor universidade particular do Norte e Nordeste pela 10ª edição consecutiva.

Já o Guia da Faculdade, levantamento realizado pelo jornal O Estado de S. Paulo em parceria com a Quero Educação, destinou 140 estrelas à Universidade, 20 a mais do em 2023, considerando aspectos como corpo docente, projeto pedagógico e infraestrutura. Essa é a maior pontuação atingida pela entidade desde que começou a participar da disputa com outras mais de 30 instituições particulares do País.

Clorofilas da vida I

Artista visual José Guedes emanando verde ao lado de sua escultura "Árvore", recém-instalada no Verd Mall. Obra expressa, por meio de elementos geométricos, a força e a importância da natureza ao dia a dia da cidade, por isso alocada num complexo urbano onde jardins e árvores já ocupam lugar de destaque.

Sobre o criador, vive momento especial. Em 2024, a Casa D'Alva completa dez anos de atividades. Galeria passa a incorporar o Instituto José Guedes, voltando-se, prioritariamente, à exibição dos trabalhos do artista, sem abrir mão da sua programação de exposições.

Prédio passa por uma reforma juntamente com o atelier, em área anexa, onde também será criado um espaço para vídeos e instalações, além de loja para múltiplos e arte aplicada. Sucesso!

Clorofilas da vida II

Executiva Luciana Lobo já não é mais secretária municipal do Meio Ambiente. Seu desligamento da função foi efetivado e, muito em breve, ela assume cargo de gestão - e peso - na iniciativa privada, fortalecendo a presença feminina nos espaços de poder do futuro grupo.

Sua passagem pela Seuma tem, dentre outros números, a marca de um milhão de documentos emitidos entre 2021 e setembro último, isso considerando licenças, alvarás, consultas, ofícios, dentre outros instrumentos.

Além da modernização e mais agilidade nos trâmites dos serviços à população, Luciana deixa o cargo com mais de 250 mil novas árvores plantadas na Cidade, com destaque para o simpático programa "Árvore na Minha Calçada", que atendia a demandas de moradores que hoje assistem às primeiras floradas na frente de casa. Também entregou 14 microparques, levando pontos verdes de lazer e bem estar a bairros menos favorecidos.

É Natal!

Começou a época mais iluminada do ano e os shoppings já convidam para as tradicionais chegadas de Papai Noel. No Del Paseo, o Bom Velhinho surge no dia 9 de novembro, às 17 horas, em big evento na avenida Santos Dumont. Tema do espetáculo: "Um Natal cheio de magia e com sabor de Pão de Queijo", remetendo ao fenômeno musical infantil Bolofofos, do hit (incansável) "Pão de Queijo". Turminha vem animar a garotada. À frente do empreendimento, com 25 anos de mercado, empresário Eduardo Rolim e família, aqui representados por Sandra, trajando elegante modelo vermelho do mestre Lino Villaventura.

Mercado

WR Engenharia comemora 38 anos de trajetória e conquistas no mercado imobiliário. Empresa lançou três empreendimentos recentemente, destacando-se pela velocidade de vendas. Em novembro de 2023, a WR apresentou o Versa Lagoa Seca, localizado na rua Frei Damião, em Juazeiro do Norte. Em 2024, a empresa deu início ao ano com o lançamento do Granvista Cocó, em abril, que já obteve mais de 75% de vendas em apenas dez meses. E, agora, lança o Uptown, que já está em pré-venda no bairro Dionísio Torres.

Sobre a empresa, já são mais de 1.500.000 m² de área construída, mais de 3.800 unidades habitacionais entregues, 20 empreendimentos comerciais, 13 educacionais e outros dez da área da saúde. Constam ainda, do portfólio, nove shoppings centers, oito centros de distribuição logístico e quatro empreendimentos do segmento hoteleiro.

No registro, Mauro Clark Jr (diretor de vendas e marketing), Ricardo Callou (sócio-diretor) e Ricardo Callou Filho (diretor de engenharia). Sucesso!

Inteligência Emocional

Famosa líder budista e palestrante Monja Cohen com o presidente do TCE, Rholden Queiroz. Escritora e conferencista, voz ativa sobre as grandes questões do ser humano, ela foi a convidada do Tribunal para a cerimônia em celebração ao Dia do Servidor Público e falou ao corpo de colaboradores da instituição sobre "Inteligência Emocional", demanda urgente nos dias de hoje.

Momento de fé

Comunidade Católica Shalom inaugura nesta sexta-feira, 1º de novembro, sua primeira igreja, a Igreja do Ressuscitado que passou pela Cruz, com missa presidida pelo arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, OSB, às 19 hors, na Diaconia Geral da Comunidade, em Aquiraz.

Aberta ao público, a cerimônia contará com a presença de diversas autoridades eclesiásticas, incluindo o núncio apostólico, Dom Giambattista Diquattro, representante do papa Francisco no Brasil. A construção, iniciada em 2013 com a bênção da pedra fundamental pelo cardeal Stanislaw Rylko, abrange 2.216 metros quadrados e possui 26 metros de altura, com capacidade para mil fiéis.