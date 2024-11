Contagem regressiva para a chegada aos cinemas de "Wicked", filme estrelado por Ariana Grande (foto), no papel de Glinda, uma mulher popular e ambiciosa que ainda não descobriu sua verdadeira identidade; e Cynthia Erivo, como Elphaba, jovem que, por ter a pele verde, é mal interpretada e ainda não conhece seu poder. Com estreia em 15 de novembro, narrativa se passa na Terra de Oz. Ao se encontrarem com o Maravilhoso Mágico de Oz, as protagonistas se separam, incorporando as feições de Bruxa Boa do Sul e Bruxa Má do Oeste, personagens de "O Mágico de Oz". Na foto, Ariana durante première nos EUA.