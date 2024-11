Segundou com um pouco de tudo

Foto: SPFW/ DIVULGAÇÃO Catarina volta às passarelas da São Paulo Fashion Week

Celebrar

Foto: divulgação Ricardo Cavalcante e Edgar Gadelha

Diretoria da Federação das Indústria do Estado do Ceará realiza na sexta-feira, dia 8, o já tradicional almoço de aniversário do presidente da Casa, empresário Ricardo Cavalcante, e do diretor financeiro da entidade, Edgar Gadelha, momento sempre muito prestigiado pelo empresariado e autoridades do Estado. Desde já, saúde aos dinâmicos aniversariantes.

Café debate

Alessandro Gratão, sócio especialista em Compliance, Investigation & Dispute Services da Grant Thornton Brasil, é o palestrante convidado para o café-debate de novembro do Lide Ceará. Tema: "Como as empresas podem se proteger de fraudes e desvios de conduta no Brasil". Pesquisa recente, a ser apresentada no encontro, aponta características e perfil de fraudes e fraudadores, assim como as estratégias que garantam mais segurança às empresas.

Pause na CasaCor

Foto: GEORGE SOUZA Gustavo Augusto e Hermínia Lopes participaram do programa Pause na CasaCor

Já está no Youtube do O POVO a entrevista que os arquitetos Hermínia Lopes e Gustavo Augusto me concederam, última sexta-feira, no programa Pause. De gerações diferentes no métier, profissionais compartilham informações e dicas preciosas para quem pretende investir em ambientação, seja ela comercial, institucional ou residencial.

Cult

O programa "Conversa com autor", iniciativa das Edições Demócrito Rocha (EDR), realizou diálogo entre leitores e a escritora cearense Marília Lovatel. Momento literário transcorreu na Casa O POVO, ambiente multiuso que o Grupo de Comunicação tem na CasaCor Ceará, e girou em torno do livro "Memórias das Coisas", lançado em 2015 pela EDR. Sobre a autora, em julho foi vencedora da 20ª edição do Prêmio Barco a Vapor de Literatura Infantil e Juvenil com o livro "Salvaterra". Presenças...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Lia Leite e Marília Lovatel (Foto: JoaoFilho Tavares)Carlos Eduardo, Marilia Lovatel e Andrea Menescal (Foto: JoaoFilho Tavares)Marilia Lovatel, Leticia Gontijo e Lia Leite (Foto: JoaoFilho Tavares)Matheus Lovatel, Luiza Pinheiro, Marcela Lovatel e Simon Arruda (Foto: JoaoFilho Tavares)Simon Arruda, Marcela e Marilia Lovatel e Marcelo Pena (Foto: JoaoFilho Tavares)Ticiana Sanford, Marilia Lovatel e Lia Leite (Foto: JoaoFilho Tavares)Marcelo Pena e Sousa Nunes (Foto: JoaoFilho Tavares)Marcelo Pena, Andrea Menescal e Sousa Nunes (Foto: JoaoFilho Tavares)Marília Lovatel

Fashion

...E a marca cearense Catarina Mina, uma das precursoras recentes do movimento que deu ao handmade o status de luxo, desfilou mais uma vez na São Paulo Fashion Week sua coleção de roupas e das desejadas bolsas e acessórios. Empresária Celina Hissa apresentou, assim, sua visão criativa, unindo os saberes ancestrais das artesãs cearenses ao design contemporâneo, em trajes de muito valor agregado e atemporalidade. Brilha!

União

Ao som da Ave Maria de Schubert, orquestrada pelo maestro Misiuk e na voz de Paulo Benevides, Marina Brandão adentrou a Capela de Santa Luzia, no Hotel Rosewood (SP), para selar união com Diego Machado. A noiva é filha de Renata Marcílio Santos Brandão e neta materna de José Brandão e Beatriz. O o noivo é filho de André Jucá Machado e Gyna Pessoa Machado. Pós-cerimônia, casal e familiares receberam convidados em elegantíssima festa nos salões do luxuoso hotel. Com o desejo de felicidades, seguem registros...