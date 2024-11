Trocou a joia rara por bijuteria, mas foi tão bommmmmmmmmm

Foto: Lucas Sampaio Modelo Lucas Candido para HS

Aquele apertinho...

...do peito já começou. Ninguém escapa do mix sentimental do fim do ano, nem os mais dispersos, aleatórios ou ébrios.

Por que isso, hein?

A gente sabe que não acontece nada de extraordinário, além do excesso de comilança, dos gastos (des)necessários, das confraternizações, da roupa branca, dos amigos secretos, dos panetones dormidos... Mas o pensamento não funciona assim. Até o trânsito parece ficar mais confuso, tudo muito mais acelerado.

Há alguns anos criei meu limite de datas para frequentar o comércio nessas épocas, de forma que, dias antes do Natal e outros depois do Ano Novo, eu não precise encarar essa sanha multidemandas gerada na quadra das festas.

Sabe o que consegui com essa estratégia? Nada!

Ao invés de acompanhar minha mulher e filhas na maratona natalina, comendo chocolate na fila quilométrica das Lojas Americanas, fiquei em casa tentando engabelar o presente, remoendo passado, fantasiando (e temendo) o futuro, e tornando essa aflição involuntária ainda mais difícil.

Vida é constância e continuidade...

...E nesse sentido, de conviver bem com a irrevogável abertura e fechamento de ciclos, quem demonstrou se dar, muito bem, foi o ex-candidato a prefeito André Fernandes. Fez um discurso consciente logo após a derrota para Evandro Leitão e, não satisfeito, seguiu em "pós-campanha", agradecendo nos bairros o apoio recebido por parte expressiva do eleitorado.

Resumo: o sangue não saiu do olho, o rapaz vislumbra um panorama de continuidade e ascensão pela frente, a concorrência que se cuide!

O fato é que vou colocar, urgente, na minha lista dos desejos e metas para 2025, além de abandonar a Coca Zero, essa capacidade de cair e levantar com total naturalidade, já que a vida é assim e todos sabemos.

Daí que fico lembrando dos leitores e seus emails nos quais acabam me contando de suas estripulias quando escrevo de amores e danações...

Queridos, chegou a hora, hein? Virada de ano é virada de chave!!!

Já basta de escutar "Bijuteria", com Bruno & Marrone ao vivo, alimentando a expectativa de que aquele (ex)amor fosse em ouro cravejado. Pega essa miçanga de quinta e entrega pra Iemanjá terminar de enferrujar no mar. Xô, Oitava Maravilha da Humanidade! Deus me livre! (mas quem me dera).

Façam como os vereadores pró-André que, logo após o resultado das urnas, correram para retirar as fotos do "ex" das redes sociais e voltaram à pista com total fluidez (e teatral desfaçatez). "Garçom, mais um drink, por gentileza, voltei!".

Lavou, tá novo, "táokey"?

Vou indo absolutamente emocionado com cena que vi essa semana, enquanto ia cedinho fazer minha corrida. Um cidadão, por volta dos 50 anos, saiu do prédio onde reside, na Desembargador Moreira, com um daqueles regadores de jardinagem e foi aguar as mudas de árvores (dessas que nunca crescem) do meio-fio. Há esperança, pouca, mas há...

Fujam das pegadinhas do Black Friday e das paixões erradas, o resto são fogos de artifício, espumante, panetone dormido e o amanhã - novinho - a nos esperar... Sobre a "bijuteria", não podendo esquecer, guarde como ouro líquido na memória...

Flores...

INTERNACIONAL

Delegado da Polícia Federal Valdecy Urquiza, maranhense radicado no Ceará, casado com a cearense Camila Brito, ambos egressos do curso de Direito da Unifor, foi anunciando como novo secretário-geral da Interpol, durante Assembleia Geral da organização realizada na manhã desta terça-feira, 5 de novembro, em Glasgow, Escócia.

Urquiza é o primeiro cidadão de um país em desenvolvimento a ocupar o cargo mais alto da Interpol, a maior e a mais importante organização de combate ao crime do mundo. Ao longo de seus 101 anos de história, a instituição teve oito secretários-gerais: um austríaco, quatro franceses, um britânico, um alemão e um norte-americano.

Novo dirigente é o primeiro latinoamericano e também o mais jovem a ocupar o posto, com 42 anos de idade. O mandato é de cinco anos, podendo ser renovado por mais cinco. Na foto, durante a cerimônia de posse, Valdecy e Camila, que se mudam com a família em breve para Lyon, na França, onde fica a sede da instituição.

um Negroni,

por gentileza...

Um dos drinks clássicos do coquetelaria mundial, em alta na mesa dos cearenses, o Negroni ganhou homenagem fashionista no novo loafer da marca cearense Homem do Sapato. Celebrando 40 anos de vida e apreciador do mix de Campari, gin e vermute tinto com uma rodela de laranja, Jhonatan Rêgo, fundador da grife e designer de calçados, criou esse modelo especial, com uma aplicação da artista Bia Mourão sobre as peças, numeradas e limitada a 40 pares, numa menção à idade do empresário. Na foto, modelo Lucas Cândido com seu "drink" nos pés, garantindo dose extra de estilo e exclusividade. Brilho!

Lançamento

Artista visual, urbanista e arquiteto Totonho Laprovitera lançou em concorrida sessão de autógrafos, na Casa da Indústria, o livro "Colecionando Afetos". Obra marca os 50 anos de carreira artística do autor e apresenta, ao longo de 224 páginas, textos e imagens que retratam a trajetória de Laprovitera, organizados em quatro capítulos: Tempo; Motes, Vivências e Trilhas Artísticas; Retratos; Reflexões e Depoimentos. A publicação tem prefácio da professora universitária Aíla Sampaio e texto de apresentação do galerista Max Perlingeiro. Seguem presenças..