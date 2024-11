E enquanto vocês alimentam o maniqueísmo (frágil e mútuo)...

Foto: Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Sebastian Stan

Só para descontrair...

...enquanto vocês alimentam o maniqueísmo (frágil e mútuo) entre Donald Trump e Kamala Harris, vai um alerta aos solteiros:

Pesquisas dos aplicativos de namoro revelam que pretendentes a um novo relacionamento não estão dispostos a conhecer e, muito menos, engatar um algo a mais com pessoas de polos políticos diferentes dos seus.

O Censo do Sexo, promovido pela Pantynova, aponta que 88% dos brasileiros preferem parceiros com posicionamentos políticos semelhantes.

Já um levantamento realizado pela plataforma de namoro Happn traz que 71% dos solteiros não têm qualquer interesse na interação com usuários político e ideologicamente divergentes.

Diante do pré-requisito, cada vez mais evidente, as empresas que prestam esse tipo de serviço têm criado ícones e novas abas para que internautas, além dos atributos pessoais físicos, interesses, hobbies e afins, também se posicionem em relação a este aspecto.

A demanda vem engrossar um lamento recorrente, deles e delas, acerca da dificuldade em encontrar um novo e verdadeiro amor, se possível eterno...

Interessante que recebi, por esses dias, um vídeo dos anos 90-2000, durante um show de Beto Barbosa. Chamou-me atenção o esforço e a energia despendidos no salão. As pessoas absolutamente suadas, cabelos ao vento, naquele balancê sensual, rodopiantes... Rosto no rosto, coxa na coxa, gira aqui, gira acolá, ui, ui, ui! Para que aplicativo se existia "Adocica", meu bem?

A Geração Z, cheia de melindres específicos, deve ficar horrorizada diante de uma cena dessas de salão, dos tempos da interpessoalidade, da paquera presencial, dos sentimentos... expressões naturais, genuínas, orgânicas e anteriores à era do egocentrismo, do narcisismo e de todos os "ismos" que quebram a noção de encontro, de troca e de coletividade, materializada no fetiche da "selfie".

Vou indo, aguardando cenas dos próximos capítulos e reforçando meu inglês, aprendido ainda na época do Ibeu, já que, pela expectativa e repercussão criada em torno da eleição de Trump, em breve vai ter parlamentar discursando, dando entrevistas e fazendo post dirigido aos "compatriotas" da Flórida.

Bye, bye, baby, bye, bye!

Flowers...

Reconhecimento I

Presidente e fundador do Supermercado Pinheiro, Honório Pinheiro foi homenageado, em São Paulo, com o Prêmio Automação, realizado anualmente pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil. Iniciativa reconhece personalidades que contribuem e influenciam positivamente o ecossistema da cadeia de abastecimento, promovem a inovação e o desenvolvimento.

O prêmio é um dos mais prestigiados do setor e reconhece os projetos de empreendedores, empresas, imprensa e entidades de vários segmentos da economia, que trabalham com relevância para a melhoria da qualidade de vida e dos negócios. A comenda, portanto, reverencia boas práticas da rede supermercadista.

Em todo o mundo, a GS1 é responsável pelo padrão global de identificação de produtos e serviços (Código de Barras e EPC/RFID) e comunicação (EDI e GDSN) na cadeia de suprimentos. Além de estabelecer padrões de identificação de produtos e comunicação, a associação oferece serviços e soluções para as áreas de varejo, saúde, transporte e logística.

Na foto, com o irmão e sócio Bosco Pinheiro.

Reconhecimento II

Presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos, Patriciana Rodrigues será homenageada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF) com o Prêmio Equilibrista. Distintivo reconhece a empresária por sua liderança, capacidade de gestão e contribuição significativa ao crescimento de suas empresas. A premiação, que ocorre anualmente, reconhece líderes que reúnem visão estratégica, inovação e responsabilidade social em suas trajetórias. Troféu será entregue em 19 de novembro, às 18h30min, no Gran Marquise. À ocasião, também será homenageada, como "Executiva de Finanças do Ano 2024", Luciane Sallas, do Grupo M. Dias Branco.

Hello, Trump!

...E os admiradores e curiosos acerca da trajetória de poder, glória e polêmicas envolvendo o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, têm duas produções audiovisuais para assistir.

Em cartaz no Netflix está a série "Trump: Um Sonho Americano", que refaz toda a carreira do empresário e político, mostrando a juventude, os relacionamentos, os contatos estratégicos e a escalada até se tornar uma das figuras mais influentes (e controversas) do mundo.

Após curta e recém-encerrerrada temporada nos cinemas, chega em breve ao streaming o filme "O Aprendiz". Estrelado por Sebastian Stan, obra aborda a ascensão do ex-presidente e sua relação com figuras influentes.

Narrativa se passa em Nova York durante as décadas de 1970 e 1980, época em que o presidente reeleito viveu à sombra do pai, Fred Trump (interpretado por Martin Donovan).

O biografado, antes de vencer Kamala, definiu a produção como "trabalho barato, difamatório e politicamente nojento, feito para prejudicar minha imagem antes da eleição presidencial".

Na foto, Sebastian Stan em uma das ações promocionais do fillme.

Passarela

A passarela da 6ª Edição do Ceará Fashion Week contou com desfile da marca de moda feminina Azzejo, voltada ao atacado e ao trabalho em parceria com empreendedores do varejo. Empresária Zélia Rodrigues e equipe recepcionaram clientes e revendedores no Centro de Eventos do BS Design para apresentação de 40 looks. Destaque da catwalk: a modelo, apresentadora e garota-propaganda da coleção, Fernanda Levy. Presenças...