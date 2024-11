Moderninhos & afins fruindo da arte - potente - de Cadeh Juaçaba

Foto: Rodrigo Zorzi/ Divulgação Taís Araújo

...E no calor do pós-eleições para a presidência dos Estados Unidos, novo fetiche das rodas & redes, artista visual Cadeh Juaçaba abriu, com concorrida vernissage, a exposição "A Politicar".

Na Galeria Leonardo Leal, que tem a proeza de se reinventar a cada evento, sem limites para ousadias na expografia, o multiartista convida a pensar a Política a partir de seus símbolos nacionais, num jogo de semiótica denso, mas, ao mesmo tempo, plástico, estético, com contornos do design contemporâneo.

Conheci os trabalhos no privilégio da companhia e dos comentários da professora e grande pesquisadora das artes visuais Luciana Eloy. Conosco estava o dono da casa, galerista Leonardo Leal, que encontrou, após anos atuando em outros segmentos empresariais, seu verdadeiro propósito: incentivar e projetar artistas cearenses, especialmente da nova geração de criadores.

Dentre as presenças, abracei a estilista Marina Bitu, recém-chegada de mais uma São Paulo Fashion Week com suas marcas descoladas-deluxe, o empresário do ramo automotivo Felipe Neves, que me falava do Matina, novo point de brunch dos bacanas no fim de semana, projetado por Anik Mourão.

Dos artistas de corpo, alma e coração, recebi dois abraços: Serginho Gurgel, com sua performática presença, meio Ney Matogrosso numa tarde de chá com Iris Apfel; também do jovem Arrudas, mente inquieta, agora interessado em ampliar sua produção em cerâmica e também na clássica porcelana.

No fim, dormi com a imagem de uma escultura de urubu sobre um girassol morto. Apesar do contexto fúnebre e triste, a arte de Cadeh é reflexiva, sem ser invasiva, convida a refletir, mas sem pesar a cena, em linhas, texturas, letras e possibilidades que ficam resguardadas à experiência entre espectador e obra. O resto é fruição pura.

Zoom

A icônica joalheria romana Bvlgari anuncia a chegada do seu projeto global Bvlgari Studio ao Brasil. A plataforma criativa multidisciplinar, onde criadores contemporâneos são convidados a reinterpretar a narrativa dos ícones mais inovadores e vanguardistas da Maison - B.zero1, Bvlgari Bvlgari e Bvlgari Tubogas - foi apresentada em evento em Seul e, desde então, vem deixando sua marca em grandes cidades ao redor do mundo, como Nova York, mais recentemente, e agora, São Paulo. Para a novidade, grife escalou time de celebridades para o brinde, dentre as quais a atriz Taís Araújo, cintilando... Brilha!

União

Selam união civil em 21 de novembro, a partir das 21h, no Barbrá`s Náutico, o famoso arquiteto Rodrigo Porto e o odontólogo André Viana. Para a seleta lista de 90 convidados, nomes de destaque como os padrinhos Rodrigo Maia, Sandra Mourão e Alexandre Pita.

Celebração será conduzida pela juíza Toia Vasconcelos. O toque doce ficará por conta da Dolce Divino e dos icônicos camafeus de Mariana Junqueira, vindos de São Paulo, uma escolha especial de André, amante da alta patisserie. A decoração será assinada por Branca Mourão, com o cerimonial nas mãos de Ivana Castro.

Rodrigo Porto, a propósito, assinou com a colega arquiteta Ticiana Sanford o ambiente Casa O POVO, na CasaCor Ceará, espaço multiuso onde o Grupo de Comunicação realiza transmissões de programas para seu canal no Youtube, lança livros, dentre outras atividades. No registro, os noivos em visita ao espaço.

Beleza I

Médica Jeovana Mourão fez participação especial no evento de aniversário da loja feminina LISI Atem, falando sobre beleza atemporal. Médica atende em sua clínica be.U, no BS Design, que este período do ano já aponta para "overbooking beauty" mediante tamanha demanda. Na foto, Jeovana com a empresária Lisiane Attem, anfitriã do evento. Sucesso!

Beleza II

Salão Jô Rabelo e Dani Maia celebra oito anos de atividades em novembro. Diferencial: atendimento humanizado e "express", quase zero tempo de espera. Data motivou reforma do espaço, com novos ambientes e o sucesso da parceria com a marca francesa Kerástase. Sucesso!

Imagem

Quarta edição do Capuchino Business, evento promovido pela agência Capuchino Press, movimentará o cenário de negócios com a participação da especialista em gestão de crises de alto risco reputacional Patrícia Marins, fundadora da Oficina Consultoria. À ocasião, ela lança a 2ª edição do livro "Muito além do Media training, o porta-voz na era da hiperconexão", escrito em coautoria com a jornalista Miriam Moura.