Elegância e romantismo em Sampa

Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Kaia Gerber

Ao som da Ave Maria de Schubert, orquestrada pelo maestro Misiuk e na voz de Paulo Benevides, Marina Brandão adentrou a Capela de Santa Luzia, no Hotel Rosewood (SP), para selar união com Diego Machado. A noiva é filha de Renata Marcílio Santos Brandão e neta materna de José Brandão e Beatriz. O noivo é filho de André Jucá Machado e Gyna Pessoa Machado. Pós-cerimônia, casal e familiares receberam convidados em elegantíssima festa nos salões do luxuoso hotel. Com o desejo de felicidades, seguem registros...

Zoom

...E no red carpet do Gala Art Film, no County Museum of Art, em Los Angeles, zoom na presença da modelo e atriz Kaia Gerber, filha da icônica top model Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber.

Patrocinado pela grife italiana Gucci, que vestiu os convidados mais expressivos da noite, como Kaia, o evento homenageou a artista Simone Leigh e o cineasta australiano

Baz Luhrmann.

Várias personalidades ligadas ao cinema, moda, entretenimento e artes visuais compareceram ao momento. Birlha!

Lançamento

Artista visual, urbanista e arquiteto Totonho Laprovitera lançou em concorrida sessão de autógrafos, na Casa da Indústria, o livro "Colecionando Afetos". Obra marca os 50 anos de carreira artística do autor e apresenta, ao longo de 224 páginas, textos e imagens que retratam a trajetória de Laprovitera, organizados em quatro capítulos: Tempo; Motes, Vivências e Trilhas Artísticas; Retratos; Reflexões e Depoimentos.

A publicação tem prefácio da professora universitária Aíla Sampaio e texto de apresentação do galerista Max Perlingeiro. Seguem presenças...