Do drama se tira o amor... ah, o cinema.

Foto: RT Feautures/Divulgação "Ainda Estou Aqui" já atraiu mais de 350 mil pessoas para os cinemas

Fazia tempo...

...que não chorava no cinema. Aquele lance de, verdadeiramente, se sentir tocado por algo externo anda cada vez mais difícil e distante na vida adulta, concordam? Mas esse "encanto ao avesso" foi quebrado com "Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles com Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro.

Premiado no Exterior e recém-estreado nas salas do Brasil, longa narra a história da família do ex-deputado federal Rubens Paiva, casado com Eunice Paiva e pais de cinco crianças. Foi baseado no livro homônimo do escritor Marcelo Rubens Paiva, filho do casal, famoso pelo best-seller "Feliz Ano Velho".

Ambientando no Rio de Janeiro dos anos 70 e num contexto de ditadura militar, narrativa entra no dia a dia da família e explora o drama vivido a partir do momento em que agentes ligados ao regime levaram Rubens para nunca mais voltar.

Diferentemente de produções com a mesma temática, "Ainda Estou Aqui" não tem cenas de espancamento, assassinatos e violência extrema. Obra mergulha nos sentimentos compartilhados pela família durante o processo de "sumiço" do pai e suas sempre duras acomodações emocionais ao longo das décadas.

Para além da importante e necessária questão política, é nesse aspecto mais humanizado que reside, a meu ver, a explicação para o sucesso e a conexão que as pessoas têm demonstrado com o longa.

É honesta a dor, o drama. Daí que, mesmo aqueles que nasceram num período pós-redemocratização, acabam sendo tocados com a luta de uma mãe com os filhos pela sobrevivência, pela normalidade e pelo futuro, apesar de qualquer dor.

Daí que, questiono: qual família não necessita, em algum momento da trajetória, unir as mãos para enfrentar os desafios e perdas?

O banho que sai da tela é de humanidade.

Para fechar, a participação da icônica Fernanda Montenegro como Eunice Paiva, no fim da vida, com a Doença de Alzheimer. Atriz não profere uma palavra sequer, mas expressa todos os sentimentos com o olhar e o silêncio.

Levem lenços.

Flores...

Revista Pause: chegou a hora!

Foto: Samuel Setubal Clovis Holanda e Roberto Galvão

Após meses de trabalho, Grupo de Comunicação O POVO lança nesta quarta-feira, em evento restrito a anunciantes e parceiros, a revista "Pause Por Clovis Holanda".

Como um transbordo da coluna que escrevo há cinco anos, a publicação vai trazer um mix de assuntos, numa perspectiva atemporal e sempre tentando extrair, dos personagens, sentimentos e reflexões acerca dos temas abordados.

Com 200 páginas, contou com equipe de repórteres e fotógrafos sob gestão da editora Paula Lima. O design é de Lucas Jansen. Além de articulador do projeto, assino algumas sessões e matérias, com destaque para as páginas de "Experience", nas quais narro vivências com produtos, serviços e eventos de parceiros da publicação.

Sabe o que o que foi mais difícil e delicioso de escrever? A sessão "Sete Pecados Capitais". São textos revirando as sensações e referências da Avareza, Gula, Inveja, Ira, Luxúria, Preguiça e Soberba. Um alerta: cuidado para não se identificar demais! Na dúvida, vire a página.... mas depois volte (rs).

Na foto acima, eu e o artista visual Roberto Galvão, que me concedeu entrevista sobre os 60 anos de dedicação às artes e à produção cultural no Ceará. As linhas e cores do criador percorrem vários espaços ao longo da revista, que vai estar, em sua versão digital, disponível a todos no portal O POVO. A versão física vai ser distribuída aos convidados do evento, parceiros e em pontos estratégicos da Cidade.

Por fim, o convite é a uma pausa para a leitura, a fruição, a reflexão, o pensamento, a informação de qualidade, inspiradora e aprofundada.

Pause...por você, por mim, por nós.

Igreja no Iguatemi

Dia 19 de novembro acontece uma missa campal, no estacionamento do Iguatemi Bosque, marcando um novo momento para a Capela de São Carlos Borromeu, espaço religioso localizado no estacionamento externo do empreendimento comercial. A partir desse momento, a capela passa a ser gerida pela Paróquia de Nossa Sra. da Glória e a receber a celebração de missas, adorações, confissões e todas as demais atividades de uma igreja. Quem está à frente da ação, acompanhando, inclusive, as obras de ampliação e adaptação litúrgica do espaço, é o padre Helano Samy Holanda, pároco da Glória e um dos sacerdotes de maior poder de mobilização de fiéis atualmente na Capital. As missas de padre Helano reúnem milhares de fiéis que, agora, passam a contar com mais uma opção.

Sétima Arte

Foto: Rogerio Resende/ Divulgação Giullia Serradas compareceu ao Cine Ceará para lançamento de filme

Na histórica escadaria do Cineteatro São Luiz, zoom na atriz Giullia Serradas, que veio a Fortaleza para a estreia mundial do filme "Um lobo entre os cisnes", de Marcos Schechtman e Helena Varvaki, do qual integra o elenco.

Longa abriu Mostra Competitiva Ibero-americana do 34º Cine Ceará na noite de domingo. Produção narra a história de Thiago Soares, um garoto do subúrbio carioca, que abandona o hip hop e embarca no mundo do balé clássico.

Sua história ganha rumos inesperados depois que conhece o dançarino cubano Dino Carrera, que vira seu mentor e aprimora o talento de Thiago até ele atingir o estrelato ao se tornar o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres.

Fitness

Inaugurada oficialmente, na manhã do último sábado, a Velocity, franquia de bike indoor, que chega a Fortaleza pelo empreendedorismo das sócias Roberta Cavalcante e Isabela Albuquerque. Na Vicente Linhares, 521, esquina com Desembargador Moreira, espaço oferece infraestrutura com moderno sistema de som e iluminação, para aulas coletivas que exercitam todo o corpo. Sucesso!

