Fiec: industriais em momento de celebração

Foto: Camélia Menard Camila Coelho posa em Miami para a collab com a grife PatBo

Como por tradição, nomes expressivos do mundo empresarial compareceram à cobertura da Fiec para os aniversários do presidente da Casa, Ricardo Cavalcante, e do diretor financeiro da entidade, Edgar Gadelha. Discursos e homenagens estavam inspirados, registrando as conribuições da Federação e dos dois líderes para o desenvolvimento da economia do Ceará. Seguem registros com o desejo de saúde e vida longa a ambos.

Oi, verão!

Quem anuncia a chegada da temporada mais quente - e sexy - do ano é a influenciadora digital Camila Coelho em collab com a grife ParBo, da estilista Patrícia Bonaldi. O mix & match de texturas atualiza o beachwear deluxe brasileiro, por meio de peças que deixam a pele à mostra, fiéis ao estilo de Camila e compondo o que se convencionou chamar de resortwear, peças que vão da praia ao jantar e pensadas para os hotéis e points dos bacanas sob o sol. Cartela de cores destaca o champagne e o branco, num convite indireto às viradas de ano que se aproximam. Brilho!

Biscoito Fino

Noite do último domingo, cantor Paulo Benevides apresentou seu show de fim de ano, no Teatro RioMar Fortaleza, homenageando Franck Sinatra e Tony Bennett. No palco, em duetos com o cantor, as talentosas Giovanna Bezerra e Vivian Fernandes (que apelidei de Adele do Ceará, tamanha a potência vocal). Seguem registros de uma belíssima noite...