Entre clássicos, moderninhos & afins, revista Pause nasceu!

Foto: JoaoFilho Tavares Melina Kichler

O "champs" estava geladíssimo, essa era minha maior preocupação. Borbulhas fora da temperatura ideal estragam a bebida e, o que é pior, a noite...

Cheguei faltando minutos para as 19h, horário marcado para o início do evento de lançamento da revista "Pause Por Clóvis Holanda", publicação anual que o Grupo de Comunicação O POVO apresentou na área externa da CasaCor Ceará.

Antes de entrar em cena. Parei no balcão do Café Nüsse, na área gourmet da mostra de decoração, e pedi um expresso extra forte, daqueles de levantar até defunto. Energia, jovem!

Amo ser um voyeur social, quem me lê com regularidade sabe o quanto aprecio narrar o que vejo, sinto e escuto, mas a missão na noite dessa quarta-feira, 13, era o inverso, anfritrionar os mais de 200 anunciantes, parceiros e personagens da revista.

Quer saber? Entreguei-me entre abraços, flashes e trocas rápidas, mas muito verdadeiras, com os presentes. E nem precisei manobrar minha falsa timidez. A estrela mesmo foi a REVISTA!

Com projeto gráfico do designer Jansen Lucas, edição da jornalista Paula Lima e trazendo recortes da obra do artista visual Roberto Galvão na capa e ao longo das sessões, foram inúmeros os elogios à nossa escolha editorial, bem "artbook", totalmente a cara do O POVO, uma casa historicamente aberta a todos os artistas do Ceará, do Brasil e do mundo.

O artista, que celebra 60 anos de carreira em 2024, foi o primeiro a chegar, junto com a inseparável companheira Lúcia Galvão. Estava feliz, assim como eu. Tem entrevista que se transforma em amizade, foi o caso.

Pelotão de criminalistas: Bruno Queiroz, Nestor Santiago e Leandro Vasques, com a bela Aline, que caprichou no visu e nas joias (eu vi!)

Ainda pelo mundo do Direito, Daniel Maia (do escritório homônimo, com atendimento em todas as áreas e em todo o País), Thiago Fujita (assessor jurídico do Fortaleza e especialista em Direito Consumidor), Mabel Portela (familiarista), dentre outros nomes.

Com sua presença de modelo gaúcha, chega a médica Melina Kichler, dermatologista dos chics e famosos daqui e de Sampa. Com macacão de veludo ombro só, estava com o marido, requisitado ortopedista João Paulo Cortez, salvador dos atletas, em especial, os corredores de rua e as lesões decorrentes do exercício de impacto.

Formaram roda com o casal Roney Fechine (cirurgião plástico) e a esposa, dermatologista Carolina Fechine, também especialista em cosmiatria e tricologia. Juntos, após anos atuando em grandes centros de saúde de SP, inauguram em 21 de novembro a Clínica Ellevate na Capital.

Da mesma seara, presente a médica da beleza Jeovana Mourão, da BeU Clinic, junto da irmã, Jordana Mourão, gestora do espaço no BS Design e num evidente tubo preto com maxilaço branco na cintura, entregou! E ainda os famosos oftalmologistas Abelardo Targino, com Fernando Targino, e Aristófanes Canamary, com Vânia.

Linda, levíssima Dodora Guimarães, cheia de vitalidade, uma energia ímpar. Satisfeita por ter participado da sessão "Arte-Impacto", indicando obra do marido Sérvulo Esmeraldo (in memorian) na Capital.

Troféu mais perfumados: Daniel Arruda, o arquiteto dos mega-empreendimentos deluxe e a esposa, empresária dos grãos, Veruska Arruda, sempre evidente, num preto nada básico. Da mesma área dele, o arquiteto e construtor Jayme Leitão, um esteta por natureza, haja visto o apreço pelas obras de arte com vistas para a rua em todos os edifícios erguidos pela Reata.

Da moda masculina, Alexandre Magno Menezes (DLT), Emílio Guerra (Skyler) e Daniel Gomes (Blinclass).

Pausa para um água e um golinho do Mumm Cuvee Brut rapidinho, antes de engatar dois papos, com a empresária Christianny Diógenes (Grupo Samaria), acompanhada da mãe, Luiza Maia. E também com a poderosa das pedras e rochas Renata Silveira (Granos).

Muitos brindes com o galerista Victor Perlingeiro (Galeria Multiarte) e a enóloga e empresária Maria Braz (Vinhos São Braz), perfilados na revista pela perspectiva das grandes paixões-profissões que unem o casal: vinhos e obras de arte.

Também do ramo de galerias, presença de Leonardo Leal, que tem levado os trabalhos de artistas cearenses contemporâneos além-mar.

Do design, Camila Fiúza, com mamãe Beta, e Jô de Paula

Hora das falas.

Diretor de Estratégia Digital, Filipe Dummar ressaltou o convite da revista a uma leitura mais calma e profunda, encontrando, assim, um novo ritmo na relação, fruição e reflexão acerca das informações, mesma mensagem deixada pelo diretor de Redação, Erick Guimarães.

Eu fui eu. Falei sério, fiz "gracinhas" só para me conectar com o público, comuniquei o que julgo necessário, mas, sobretudo, agradeci por aquele momento.

Obrigado ao O POVO, aos anunciantes e parceiros, aos personagens, às presenças, à equipe que fez acontecer. Mais fotos e presenças em @pauseopovo e na coluna especial do domingo com toda a cobertura do evento.

Agora só em 2025, já que a revista é uma publicação anual, de conteúdo atemporal.

Vou indo, tomar o mesmo café do início do texto, só que agora pós-antiácido... Festa boa deixa resquícios...

Flores... pausadas.