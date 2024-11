Revista Pause um brinde à arte e à informação

Foto: fotos João Filho Tavares Erick Guimaraes, Filipe Dummar, Clóvis Holanda, Neuma Figueiredo, Paula Lima e Lucas Jansen

Noite da quarta-feira, 13, Grupo de Comunicação O POVO recebeu cerca de 200 nomes, na área externa da CasaCor Ceará, para a cerimônia e coquetel de lançamento da revista "Pause Por Clovis Holanda".

Como articulador da publicação, anual e com conteúdo atemporal, anfitrionei as presenças, de vários segmentos, juntamente com meus colegas gestores e diretores do jornal com 96 anos de atuação.

Ao meu lado, a editora Paula Lima, que comandou a equipe de repórteres e fotógrafos da revista, assim como o designer Lucas Jansen, responsável por materializar um projeto que começou meses atrás, numa investida de expansão da plataforma Pause, selo que abriga todos os produtos sob meu comando na Casa.

Em versão impressa, a ser distribuída entre anunciantes e em pontos estratégicos na Cidade, e digital, disponível no O POVO , revista é um transbordo da coluna que escrevo aqui há cinco anos, trazendo mix de assuntos, numa perspectiva leve e sempre tentando extrair, dos personagens, sentimentos e reflexões acerca dos temas abordados.

Sabe o que o que foi mais difícil e delicioso de escrever? A sessão "Sete Pecados Capitais". São textos revirando as sensações e referências da Avareza, Gula, Inveja, Ira, Luxúria, Preguiça e Soberba. Um alerta: cuidado para não se identificar demais! Na dúvida, vire a página.... mas depois volte (rs).

Fiquem com as presenças do prestigiado e plural evento de lançamento da Pause. Vou retomar o fôlego para começar a planejar a edição 2025-2026!