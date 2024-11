Vamos discutir essa função (ultrapassada) da primeira-dama?

Foto: arquivo pessoal Alysson Aragão apresenta desfile celebrativo pelos 20 anos de carreira

Nada mais...

...antigo e machista do que essa função institucional - embora não prevista na Constituição - das primeiras-damas. Além dos gastos com dinheiro público e da intromissão onde não caberia, funciona quase como uma compensação - alegórica - à pouca participação feminina efetiva na vida pública.

Mulheres precisam e devem estar na política, mas entrando pela porta da frente, com protagonismo e poder de decisão.

O lamentável último lance envolvendo Janja da Silva, que lançou um "fuck you, Elon Musk" ao microfone, mas como se estivesse numa rodinha de samba com as "migles", apenas ilustra a delicadeza e a sutileza em torno dessa personagem que não conduz o governo, mas cujas ações têm o poder de causar crises até diplomáticas, como a vista agora.

Interessante que, por trás dessa imagem historicamente singela de "mãe dos pobres", "defensora das crianças" e de outras pautas mais sensíveis no campo social, estão interesses eleitorais estratégicos de perpetuação de casais e famílias no poder. Michele Bolsonaro que o diga...

Com aquela aura forjada de Branca de Neve alfabetizada em libras, consta de todas as listas de pesquisa de opinião quando a extrema direita sonda seus próximos passos.

O Ceará é pródigo em casos de esposas que herdaram o capital político do marido, ocupando a cadeira de chefe do Executivo, muitas vezes sem a menor vocação e interesse, em outros casos, rompendo o matrimônio e surfando alto na transferência do poder.

Tem episódios contrários também, nos quais elas, as cônjuges, cansadas do papel de representante extraoficial do marido e mediante a pressão do cargo, jogam a toalha e voltam a viver suas vidas.

Essa discussão e seu necessário avanço, como em democracias mais evoluídas e consolidadas pelo mundo, se perde justamente por conta dos poucos, mas emblemáticos e maternais exemplos nos quais as primeiras-damas deram contribuições à gestão, não promoveram polêmicas e, após o fim do mandato, retomaram suas rotinas.

Ocorre que estamos num momento conjuntural global em que não há margem para arestas, exceções, escolhas pessoais, relativismos. Com o disputado orçamento público vale o que está previsto na Constituição. Saiu disso...

Flores...

LEGADOS

Estreia nesta terça-feira, 19, a quarta temporada do "Projeto Legados: A tradição familiar como pilar dos negócios". Os episódios estarão disponíveis no O POVO e serão veiculados no Jornal O POVO. Nesta edição, serão seis entrevistados.

Além do lado profissional, as reportagens contam ainda com revelações e segredos relacionados ao legado de cada profissional, por meio de entrevistas e histórias contadas em primeira pessoa por esses empresários que atuam no Ceará e impactam tanto a sociedade quanto a economia local.

A temporada inicia com a entrevista de Nazareno de Oliveira, do Colégio Master, seguida de Mônica Farias, do Sítio São Roque, no dia 20, e José Antonio Nogueira, da Panificadora Nogueira, no dia 21 de novembro.

Na segunda semana, será possível conhecer a história de Dico Carneiro, da Cialne, em 26 de novembro, e, no dia seguinte, de Claudênia Régia, do Grupo Diamantes. O encerramento é no dia 28 de novembro, com João Araújo Sobrinho, da Casa dos Relojoeiros.

Dentre os pontos em comum entre os entrevistados e as respectivas empresas estão os desdobramentos dos negócios, dando origem a outros empreendimentos, e a preocupação em preparar as gerações seguintes para uma gestão promissora.

Alguns também já estão liderados pelas gerações seguintes às responsáveis pela criação e consolidação do negócio. Para tanto, afirmam ter passado por diferentes setores até a chegada à presidência.

No registro, empresário da Educação Nazareno de Oliveira.

Aly 20`

Reunindo influências do cinema, da música e de viagens em suas criações, estilista Alysson Aragão celebra, com desfile no Ideal Clube, em 28 de novembro, duas décadas de dedicação à moda. Após homenagear, em seus icônicos fashion-shows de roupas de festa, divas do cinema como Bette Davis, Catherine Deneuve e Diana Ross, assim como o diretor Pedro Almodóvar, dentre outras inspirações, criador volta-se à mulher cearense e apresenta linha mais casual, com roupas leves, coloridas e adequadas ao clima.

União

Presidente da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, Lucas Melo selou união com Laís Freitas em romântico fim de tarde no La Maison Terrasse. O noivo é filho de Aníbal Albuquerque e Idejane de Melo e a noiva, também empresária, é filha de Marcos Freitas e Natália Freitas. Cerimônia, muito prestigiada pelo jovem empresariado, foi seguida de festa no mesmo local. Registros...

Virada

Presidente do Ideal Clube, Fernando Esteves, e o presidente do Conselho Deliberativo, Amarílio Cavalcante, receberão os associados e convidados para o tradicional Réveillon do Clube. A noite será animada pelos shows de Juliana Barreto & Banda e do DJ Rafael Silveira. Reservas e mais informações: (85) 99914-0242.

Aqua Park, do Beach Park, foi eleito o melhor parque aquático do Brasil, na 20ª edição da premiação "O Melhor de Viagem e Turismo 2024/2025", organizada pela Editora Abril. Conquistando mais de 30% dos votos populares, o anúncio aconteceu na noite do dia 13 de novembro no espaço Viale 44, em São Paulo, contando com a presença dos principais players do Turismo.

Ainda por ocasião do lançamento da revista "Pause Por Clovis Holanda", Confraria Amis Et Vins será recebida na CasaCor Ceará, no ambiente Wine Living, projetado pelo escritório JS, de Jéssica Guimarães e Sara Carioca. Queijos, vinhos e a aplaudida publicação no roteiro da noite.