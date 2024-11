Foto: Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Demi Moore e Nicole Kidman no Governors Awards

Quem diria...

...que o país do samba, do Carnaval e do futebol revela-se, na verdade, como zona bélica institucional, deixando em xeque o ainda jovem, mas resistente, regime democrático.

O plano de assassinato de Lula e Alckmin descoberto e investigado pela Polícia Federal, que acabou por prender quatro militares e um policial, demonstra que a investida de terroristas contra os prédios públicos, no fatídico 8 de janeiro, é parte de um contexto muito mais profundo e grave. A trama de 64, amigos, por pouco não voltou e com muito mais sede!

Impossível não relacionar essa revelação, notícia da vez, com o filme "Ainda Estou Aqui", com Fernanda Torres, sucesso avassalador nos cinemas do País. Ambientado na década de 70, mostra o drama da família do ex-deputado federal Rubens Paiva, levado de casa por agentes do regime militar para nunca mais voltar.

Os cenários da conjuntura estão ainda mais claros e precisam ser separados, desenhados, para quem ainda não entendeu.

Um aspecto é o desafio de todas as instituições e da sociedade brasileira no combate à corrupção e pela excelência na prestação do serviço público. Nesse âmbito cabem todas as críticas, manifestações, contestações em boa medida levantadas pela Imprensa, responsável, vale lembrar, pela investigação e desvelamento de todos os malfeitos do PT, desde o mensalão.

Outra esfera é vislumbrar o risco, eminente, de um golpe de estado, desfazendo qualquer perspectiva do cumprimento legal de todos os ritos previstos na Constituição.

Vamos jogar bem lá na frente, enquanto essa novela vai se desenrolando pelos próximos dias....

Se a esquerda precisa se olhar no espelho, assumir seus erros e rever seus processos, ótica que venho sistematicamente abordando aqui na coluna, a ala democrática da direita não tem mais como engrossar o coro dos extremistas golpistas, sob risco de compactuar, agora assumidamente, com um crime à lesa-pátria.

Estamos diante, portanto, de uma grande oportunidade do surgimento de novos líderes, verdadeiramente comprometidos com a manutenção da Ordem Democrática e com o avanço da Nação. Seria uma utopia?

E eu... preciso de Vitamina P: paz, pix e praia, parafraseando o web-artista Pedro Vinício.

Flores...pela Pátria!

Reconhecimento

Pelo 21º ano, o Sinduscon realizou a cerimônia de entrega do Prêmio da Construção, comenda que reconhece as melhores práticas e feitos do setor da construção civil no Ceará. Quem levou o reconhecimento máximo, com o "Prêmio Construtora do Ano - Troféu Waldyz Diogo", foi a Moura Dubeux. Outra comenda de destaque na noite é "Prêmio Projeto Arquitetônico - Troféu CAU" entregue ao arquiteto Francisco Hissa pelo Empreendimento Flora, da Mota Machado. À frente da entidade e da prestigiada noite, empresário Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sinduscon. Registros...

abrir (Foto: Divulgação)Elmano de Freitas, Marcelo Prado, Patriolino Dias de Sousa e Antônio Brito (Foto: divulgação)Roberto Sérgio e Graça Ferreira (Foto: divulgação)Raquel de Castro e Patrizio Gomes (Foto: divulgação)Ricardo Cavalcante, Elmano de Freitas e Patriolino Dias de Sousa (Foto: divulgação)Ana Virgínia e Otacílio Valente (Foto: divulgação)Aristarco Sobreira e Denise (Foto: divulgação)Assis Machado e José Nunes (Foto: divulgação)José Carlos Gama e Clausens Duarte (Foto: divulgação)Luiza e Jorge Otoch (Foto: divulgação)Rafaela e George Vieira

Grande encontro

Foto: Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Demi Moore e Nicole Kidman no Governors Awards

...E no red carpet do Governors Awards, evento organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood em homenagem à a carreira de profissionais notáveis da indústria cinematográfica, um encontro de gigantes: icônicas Demi Moore e Nicole Kidman dividiram holofotes em passagem pelo cobiçado red carpet. Juntas, guardam capítulos expressivos da história da Sétima Arte na contemporaneidade. Brilham!

Quatro Elementos

Foto: divulgação Paulo César Gurgel (ex-presidente) e Beto Chaves (novo presidente do Sindquímica-CE)

Sindquímica-CE prepara-se para o seu grande momento no ano: a realização do Encontro Anual das Indústrias Químicas e entrega do Troféu 4 Elementos, que ocorrerá no próximo dia 22 de novembro, no Royal Gourmet Boulevard, agregando diretoria e parceiros em torno de uma noite celebrativa do êxito do setor ao longo do ano e homenageando aqueles que mais contribuíram para o sucesso do setor químico. O evento é considerado o Oscar do Setor Químico.

Em tempo: a nova gestão do sindicato para o período de 2024 / 2028 acaba de assumir, tendo à frente o dinâmico CEO da Intraplast, Beto Chaves, como presidente (na gestão anterior, Beto Chaves era vice-presidente) e o Diretor da Fortsan e presidente do Instituto Orbitar, Marcos Soares, como vice-presidente. Durante o Encontro Anual, toda a nova diretoria será apresentada oficialmente.

No destaque, Beto Chaves com Paulo César Gurgel, que esteve à frente da presidência do Sindquímica no período de 2020 / 2024, dando continuidade e início a grandes projetos.

Últimas...

Curtindo o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, no Castelão: Eugênio Porto Filho e Marcela, desembargador Franzé Gomes e Valéria, presidente-executivo do O POVO João Dummar Neto e Silvia. Ainda da Aguanambi 282, diretores de Redação Ana Naddaf, com Roberto Kennedy, e Erick Guimarães, com Raquel.

Lide Ceará realiza business dinner com Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil. Próximo dia 25, às 19h, no Gran Marquise. Tema: "A disrupção no ambiente de negócios: da transição energética a IA".

Eduardo Gomes de Matos vai lançar sua obra "Trajetória de Campeões", dia 4 de dezembro, na sede corporativa do GM Group. Livro faz parte de uma iniciativa inovadora e uma contribuição social para combater a alta mortalidade das pequenas empresas no Brasil, oferecendo conhecimento estratégico e prático para o crescimento sustentável dos pequenos empreendedores.

Jantando no italiano Trevi, novo point gastronômico do Cocó, defensora pública Mariana com marido Mário Albuquerque.

Bosco Nunes, CEO da AISIKI Consultoria, foi reconhecido com o Selo de Qualidade Sebrae, destacando sua contribuição para o mercado cearense. Comenda visa incentivar a melhoria de produtos e serviços auditando e certificando empresas com boas práticas de gestão.