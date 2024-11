Sétima Arte em festa! Cenas...

Foto: FELIPE Roberto Pamplona Jr. e Ricardo Braga foram os entrevistados do programa Pause - CasaCor

Finalizada, com sucesso, a 34ª edição do CineCeará - Festival Ibero-americano de Cinema, evento que reúne nomes de expressão da Sétima Arte e da Cultura, em geral, para maratona de atividades reverenciando aqueles que transformam ideias, sonhos, anseios, poesia em imagem. Cineteatro São Luiz foi o epicentro do festival que, em 2024, homenageouo cearense Rodger Rogério com o Troféu Eusélio Oliveira. Seguem algumas das presenças - de charme e conteúdo - ao longo dos dias de programação.

abrir (Foto: Chico Gadelha)Mayara Magalhães e Wolney Oliveira (Foto: Chico Gadelha)Joel Zito Araújo e Simone Zuccolotto (Foto: Chico Gadelha)Ednardo e Rodger Rogério (Foto: Chico Gadelha) João Pedro Mariano, ator do filme Baby (Foto: Chico Gadelha)Tibico Brasil e Dodora Guimarães (Foto: LuizAlvez)Danilo Castro e Gabi Dourado, apresentadores do 34° Cine Ceará (Foto: Chico Gadelha)Darío Grandinetti (ator argentino), Margarita Hernández e Thiago Soares, bailarino, personagem retratado no filme "Um lobo entre os cisnes" (Foto: Rogerio Resende)Cézar Troncoso e Darío Grandinetti (Foto: Chico Gadelha)Gero Camilo e Fausto Nilo (Foto: Chico Gadelha)Diretor do evento, Wolney Oliveira e o reitor Custódio Almeida (UFC) (Foto: Rogerio Resende)Maria Paula Marini, Giullia Serradas e Juliana Delage (Foto: Luiz Alves)Matheus Abreu e Thiago Soares

Fashion Show

Foto: Leo Garzon/ Divulgação Lenita Maria Lúcia Negrão recebe clientes e amigas de sua marca no tradicional desfile de fim de ano

Maria Lúcia Negrão recebe clientes e amigas de sua marca Lenita para o já tradicional Lenita Fashion Show, o desfile-festa que a marca realiza todo final de ano apresentando a coleção pensada para as confraternizações, o Natal e o Réveillon. No palco: Xand Avião. Vai ser dia 22, no La Maison, exclusivo para convidados. Brilho!

Oi, verão!

Foto: BEATRIZ BOBLITZ/ Divulgação Marcos Mion grava temporada do Caldeirão no Beach Park

Apresentador Marcos Mion passou os últimos dias no Ceará. Veio gravar a temporada de verão do Caldeirão com Mion. Programa desembarca na praia de Porto das Dunas, lar do complexo Beach Park, para as gravações dos sábados à tarde da TV Globo com exibição em janeiro. Com muitos convidados, a atração sai do estúdio para uma arena na beira da praia com muita música e artista locais em versão praiana.

Pause na CasaCor

Foto: FELIPE Roberto Pamplona Jr. e Ricardo Braga foram os entrevistados do programa Pause - CasaCor

No quarto episódio do programa Pause - Temporada Especial CasaCor Ceará, gravado diretamente da mostra de arquitetura e decoração, recebi os reconhecidos arquitetos Roberto Pamplona Jr. e Ricardo Braga, sócio de Inês Sobreira.

Em pauta: os ambientes dos homenageados do evento em 2024. Roberto criou um "studio" pensado nas referências multiculturais do empresário de impacto social e ativista de causas coletivas Preto Zezé e Ricardo compôs um relaxante living, com direito a bar e mesa de trabalho, para o empresário Severino Ramalho Neto, presidente do Conselho de Administração dos Mercadinhos São Luiz.

Sabe que tipo de cliente é o mais desafiador?

Engana-se quem imagina ser o detalhista e exigente. Para os dois entrevistados é o sujeito calado, que não expressa os sentimentos e demandas, deixando sobre o arquiteto a missão de materializar o que nem ele mesmo, como contratante, consegue expressar.

E mesmo considerando que vivemos um dos momentos mais democráticos no campo estético, seja na moda, na beleza ou na ambientação, com licenças poéticas para quaisquer que sejam os estilos adotados, ainda existe, sim, o chique e o cafona, mas isso vocês vão precisar conferir no canal do O POVO no Youtube ou nos podcasts de áudio Deezer ou Spotify onde está disponível a entrevista na íntegra.

Na foto, os dois profissionais com a revista "Pause por Clovis Holanda" em mãos, posando na Casa O POVO, ambiente do Grupo de Comunicação na mostra, que segue aberta ao público até 9 de dezembro.