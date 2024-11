Construção Civil em noite de reconhecimentos

Foto: Divulgação Patriolino e Renata Dias de Sousa, Beth e Ananias Granja

Pelo 21º ano, o Sinduscon realizou a cerimônia de entrega do Prêmio da Construção, comenda que reconhece as melhores práticas e feitos do setor da construção civil no Ceará.

Quem levou o reconhecimento máximo, com o "Prêmio Construtora do Ano - Troféu Waldyz Diogo", foi a Moura Dubeux. Outra comenda de destaque na noite é "Prêmio Projeto Arquitetônico - Troféu CAU" entregue ao arquiteto Francisco Hissa pelo Empreendimento Flora, da Mota Machado.

À frente da entidade e da prestigiada noite, empresário Patriolino Dias de Sousa, que declarou: "O Prêmio da Construção é muito mais do que uma simples premiação. É um momento de celebrar as conquistas do nosso setor, de reconhecer o talento e a dedicação de todos aqueles que contribuem para o desenvolvimento do Ceará", afirma.

E complementa: "Acreditamos que a construção civil tem um papel fundamental na transformação do nosso estado. Ao premiar as melhores empresas e profissionais, estamos incentivando a busca constante por excelência e inovação, o que é fundamental para fortalecermos o nosso setor", disse.

Seguem registros...

Estreia

Em alta, no Olimpo da Sétima Arte, o ator Paul Mescal, protagonista do recém-estreado Galdiador II, em cartaz nos cinemas da Cidade. Dirigido por Ridley Scott, filme continua a saga épica de poder, intriga e vingança ambientada na Roma Antiga.

Anos depois de testemunhar a morte do venerado herói Maximus nas mãos de seu tio, Lucius (Paul Mescal) é forçado a entrar no Coliseu depois que seu lar é conquistado pelos imperadores tirânicos que agora comandam Roma com mão de ferro. Com a raiva em seu coração e o futuro do Império em jogo, Lucius deve olhar para o seu passado para encontrar força e honra para devolver a glória de Roma ao seu povo.

Na foto, o astro em sessão première do longa no TCL Chinese Theatre in Hollywood, California. Brilha!

UNIÃO

Presidente da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, Lucas Melo selou união com Laís Freitas em romântico fim de tarde no La Maison Terrasse. O noivo é filho de Aníbal Albuquerque e Idejane de Melo e a noiva, também empresária, é filha de Marcos Freitas e Natália Freitas. Cerimônia, muito prestigiada pelo jovem empresariado, foi seguida de festa no mesmo local. Registros…