Foto: divulgação César Cielo profere palestra motivacional em Fortaleza

Medalhista olímpico César Cielo vem a Fortaleza, em 28 de novembro, apresentar sua verve de palestrante. A convite do Instituto Atlântico, que comemora 23 anos de atuação, vem falar sobre "Superação e Resiliência" a colaboradores e convidados, compartilhando as técnicas e estratégias que o fizeram ser um campeão na natação, mas que podem ser usadas para quaisquer áreas da vida.

Sobre o Instituto, nomeado como unidade Embrapii, tem sido referência no desenvolvimento tecnológico e científico, não só para o Ceará, mas para todo o Brasil, colaborando com empresas como HP, Dell e Siemens. Atualmente, o Atlântico conta com cerca de 600 colaboradores e atua em setores estratégicos da economia nacional, incluindo energia, Indústria 4.0 e eletroeletrônico.

Medicina

Paraense com alma de paulista e apaixonada pelo Ceará, médica Roberta Siqueira agora faz parte do staff da be.U Clinic. Aos 44 anos, é adepta da medicina integrativa, desenvolvida ao longo da trajetória acadêmica, o que inclui residência em São Paulo (Fellowship no IAMSPE, HC USP), pós-graduação em Nutrologia pela USP-Ribeirão Preto, pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa pela Associação Brasileira de Medicina Integrativa, Curso de Nutrologia Feminina pela Nutrology Academy - Einstein, dentre muitos outros.

Olimpo do business

Nomes de expressão do empresariado cearense e paulista compareceram, noite do último dia 19, à cerimônia e festa pela inauguração da nova sede do Mêntore Bank, instituição financeira nascida no Ceará, mas que agora se projeta para todo o País com (big) escritório na Faria Lima, coração do business no Brasil. À frente, fundador e CEO Vanderson Aquino e o sócio e multiempresário Omar Macêdo.

Com investimento de R$ 5,5 milhões na unidade, o Mêntore tem a expectativa de movimentar R$ 25 bilhões em 2025, a partir de 750 mil usuários. Inovação, sustentabilidade e proximidade com o mercado nacional são as palavras-chave do negócio.

Pontos de charme da noite: a presença das globais Mariana Ximenes, cearense por parte de mãe, e Mariana Rios, que tem enveredado também pelo campo da produção de conteúdo em autoajuda e autoconhecimento.

Na animação, Banda Eva e Marcos Lessa, que foi surpreendido, na manhã pós-show, com um Rolex e cartão, cuja autoria o cantor prefere manter em sigilo. Cenas...

Foto: AFP Isabeli Fontana

Zoom

...Ela não para. Top model brasileira com anos de carreira, Isabeli Fontana, 41, foi uma das estrelas do '1001 Seasons of Eli Saab', fashion show do estilista libanês Elie Saab, aberto ao som de Jennifer Lopez e finalizado com Celine Dion - apenas. A brasileira, de 41 anos, abriu e fechou a passarela em Riad, capital da Arábia Saudita. Na foto, clicada em recente jantar pós-Victoria`s Secret Fashion Show, exibição na qual também figurou dentre as estrelas. Brilha!

OAB: sucessão

Em registro familiar na cidade de Fátima (PT), exclusivo para a coluna, presidente eleita da OAB Ceará para o triênio 2025-2027, Christiane Leitão com o marido Hélio Leitão e os dois filhos do casal, Hélio Leitão Filho, que já advoga como os pais, e José Osvaldo Leitão, estudante de Medicina.

Inauguração I

Brinde entre familiares, pacientes e amigos formalizou a abertura da clínica Ellevate, centro médico do cirurgião plástico Roney Fechine e da dermatologista, esposa e sócia Carolina Fechine. Após mais de dez anos atuando e aprofundando estudos e pesquisas em São Paulo, casal retorna à cidade natal trazendo o que há de mais atual no Brasil em termos de medicina da beleza e da longevidade. Clínica fica no BS Design.

Inauguração II

Ford Crasa inaugurou nova loja: Guararapes. Bairro recebe, assim, mais uma unidade do tradicional grupo empresarial. Destaque da noite foi a exposição de modelos-desejo da montadora como Mustang Mach-E e a robusta Ranger Raptor. Victor, Ricardo e Lucas Rolim anfitrionaram as presenças. Registros...