Indústria química em noite de sucessão e homenagens

Um dos eventos tradicionais no cenário empresarial cearense, Sindquímica realizou a edição 2024 do Encontro Anual das Indústrias Químicas. No buffet Royal Gourmet Boulevard, Sapiranga, nomes de expressão do importante segmento aplaudiram a entrega do Troféu 4 Elementos, comenda que homenageia fornecedores, instituição e personalidades parceiras do setor.

Considerado o Oscar do Setor Químico, momento foi marcado pela emoção e homenagens em virtude do encerramento de um ciclo virtuoso do agora ex-presidente do sindicato e novo diretor de Assuntos Trabalhistas, Paulo Gurgel, sucedido pelo novo presidente, industrial Beto Chaves, que anteriormente ocupava a vice-presidência da entidade.

Dentre as presenças, a prefeita de Guaiuba, Izabella Fernandes, presidentes de vários sindicatos e diretores da Fiec. Presidente da Federação, Ricardo Cavalcante foi representado por Chico Esteves, diretor administrativo da entidade.

Diretor Regional do Senai-CE e superintendente do Sesi-CE, Paulo André Holanda, foi o grande homenageado da noite, na categoria "Personalidade Parceira". O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-CE) foi o homenageado na categoria "Instituição Parceira".

O Troféu 4 Elementos, na categoria Melhor Fornecedor de Cosméticos de 2024 no Ceará, ficou com a Vollmens Fragrances. Na categoria Melhor Fornecedor de Saneantes, venceu a Capuani do Brasil. Na categoria Melhor Fornecedor de Plásticos, venceu a Vaspel Comércio e Indústria de Papéis LTDA. Troféu de Melhor Fornecedor de Tintas ficou com a Avco Chemicals.

Foto: divulgação Camila Queiroz no desfile Resort 25 de Carolina Herrera, realizado na vibrante Cidade do México.

...E quem atraiu holofotes, no aguardado desfile Resort 25 de Carolina Herrera, na Cidade do México, foi a atriz Camila Queiroz. Catwalk aconteceu no Museu Anahuacalli e contou com a presença de inúmeras personalidades internacionais, como Karolina Kurkova, Karlie Kloss, Leonie Hanne e da ginasta brasileira Rebeca Andrade. Além do desfile, Rebeca e Camila participaram de uma experiência de três dias no México, a convite da marca, que incluiu eventos exclusivos como um jantar privado no restaurante Contramar e um coquetel na icônica Casa Pedregal. Brilha!

Muito acertada a decisão, dos mercadinhos São Luiz, de unir os festivais Costume Saudável e Gourmet num megaevento na área externa do Shopping RioMar Fortaleza. A edição inédita proporcionou experiências de sabor, saúde, bem-estar, convivência e conteúdo durante os três dias de realização. Empresário e artista Rodrigo Hilbert; treinador Ricardo Lapa; e Marcelo Paz, CEO do Fortaleza Esporte Clube SAF, figuraram dentre as apresentações mais disputadas. Cenas...

abrir (Foto: @CAPTUREFORTALEZA/ divulgação )Daniel Coimbra (Foto: @CAPTUREFORTALEZA/ divulgação )Fernando Ramalho, Severino Ramalho Neto e Eduardo Jaime (Foto: @CAPTUREFORTALEZA/ divulgação )Rodrigo Hilbert (Foto: @CAPTUREFORTALEZA/ divulgação )Jade Romero, Marcelo Paz e Fernando Ramalho (Foto: @CAPTUREFORTALEZA/ divulgação )Jade Romero, Marcelo Paz, Fernando Ramalho, Ana Luiza Ramalho e Rodolfo Laureano (Foto: @CAPTUREFORTALEZA/ divulgação )Raquel Cabral, Rodrigo Hilbert, Mariana Sasso e Wladson Sidney

Eduarda Diógenes, dentista especialista em harmonização orofacial, foi agraciada com prêmio internacional durante o Quality Festival 2024, promovido pelo Latin American Quality Instituto em Manaus.

Renomado designer gráfico Filipe Grimaldi conduzirá palestra e mentoria na Unifor, voltada aos alunos dos cursos de Design e Publicidade e Propaganda. Apresentação, contudo, é aberta ao público e acontece no dia 27 das 14h30 às 16h30.

Passado pouco mais de um ano de funcionamento do novo restaurante Mangostin, o chef Marcelo Fujita retorna ao espaço gastronômico do Hotel Gran Marquise para comandar jantar harmonizado. Marcado para o dia 28 de novembro, o Wine Dinner receberá o toque do gastrônomo.

Músico Davi Cartaxo lança em 28 de novembro, a partir das 19h30, no Coco Bambu Lounge Music Iguatemi, seu novo single "Deixa o Sol Entrar".