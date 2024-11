Ao invés de "Feliz 2025", cabe usar "Força aí!"

Foto: Aurélio Alves/OPOVO Réveillon na Praia de Iracema, Fortaleza-CE, 2023.

Mas que quadra...

...essa na qual estamos inseridos, hein?

Não tem nem como pensarmos em 2025 numa perspectiva mais leve e propositiva quando vemos que grandes forças nacionais, institucionais, políticas e financeiras estão arroladas no caldo grossíssimo da tentativa de um golpe de estado no Brasil, ilustrado em áudios claríssimos.

Sabe o que tenho sentido falta?

De vozes da direita brasileira que se coloquem e se unam pela democracia. Seria aliviador. Independentemente de visão de governo, de mundo, de ideologias e projetos para o País do futuro, espera-se que homens de verdadeiro compromisso público, de todos os espectros, reafirmem o pacto inegociável com a ordem democrática.

Ocorre que, pela ausência de manifestações nesse sentido ou até mesmo da construção de novas frentes unindo partidos da direita em prol da democracia, podemos concluir que as estratégias de manipulação digital dos extremistas conseguiram, mesmo, esvaziar o pensamento crítico e os espaços de construção compartilhada, se é que eles ainda existem...

Política, "friends", virou produto da Shopee, "brusinha". Quanto mais olhamos, mais nos persegue, num jogo sem controle mental.

É por isso que uma amiga, se dizendo exausta de tudo, cansada do esforço intelectual e até cognitivo de ser brasileira, decidiu que só tem um único foco nesse dezembro: caber na mesma roupa usada no Natal do ano passado. Ela optou pela linha fit-econômica, no peso e sem gastos (des)necessários.

Sabe a forma hype de chamar essa liseira moderninha? Minimalismo.

Você simplesmente declara que virou uma pessoa descolada, clean, sustentável, comprometida com o planeta. Pode até usar como desculpa para a virada de chave o recém-estreado documentário "A Conspiração Consumista" (Netflix), que mostra como o marketing, na indústria da moda, tornou-se uma engrenagem de manipulação das massas, gerando novas demandas a todo instante, num ciclo vicioso de consumo descontrolado e produção excessiva, sem qualquer compromisso com os impactos sociais e ambientais da Terra.

Eu, hein!

Desculpa os ecofriends, mas até conseguir me fazer sair de casa para defender as baleias da Antártida tem uns boletos nada extintos aqui me olhando e, pior, qual será mesmo o plano para salvar os estudantes brasileiros da total alienação?

Fiquei preocupado com a pesquisa "Retratos da Leitura no Brasil", publicada por esses dias, apontando a perda, no País, de quase sete milhões de leitores de livros em quatro anos. 53% dos entrevistados não leram nem mesmo parte de uma obra nos três meses anteriores à pesquisa.

O dado casou direitinho com o artigo "O micro que ajuda o macro", da professora Gal Kury, publicado na edição de ontem do O POVO. No texto ela relata a dificuldade de reter a atenção dos jovens em sala de aula, fazendo uso, portanto, da estratégia do "microlearning", picotando os conteúdos em pequenos blocos de informação, de forma que os UNIVERSITÁRIOS consigam acompanhar o raciocínio.

É a regressão intelectual comprovada e transcorrendo a plenos pulmões, agora ultracontaminados com os cigarros eletrônicos, que vêm mostrando, enfim, não se tratarem de fumacinha com cheiro de framboesa.

E enquanto o Armagedon se organiza...

...bom, vou tomar meu café com panetone trufado já que, na roupa do Natal passado, não tenho mais como caber...

Já os boletos citados linhas acima, farei um "microdebt", parcelando a capacidade de quitação. Pelo menos em 2025, apesar do cenário atribulado nos campos de poder e comando, não teremos a indigesta Taxa do Lixo. Nessa, pelo menos, acredito que ainda exista algum nível de unanimidade na opinião pública. Do resto....

Flores...

Setor energético

Foto: divulgação Jonas Becker - Presidente da Câmara Setorial de Energias da Adece

Núcleo Gestor da Câmara Setorial de Energias da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará foi reeleito, por aclamação. Diretor Financeiro do Sindienergia, Jonas Becker (foto), também membro da diretoria da Colibri Capital e sócio-fundador da ECO Soluções em Energia, foi reconduzido para o terceiro ano como presidente do órgão. Vice-Presidência da entidade seguirá com Luiz Eduardo Moraes, diretor de Geração Centralizada do Sindienergia, diretor Executivo na J.Macêdo CAP, e a secretaria-executiva, com Adriano Huland, sócio-fundador do R. Amaral, Huland, Castro Alves, Linhares e Barros Leal Advogados, associado ao Sindienergia. A diretoria da CS Energias, portanto, será encabeçada por membros do sindicato, em mais uma conquista para o Sindienergia e para a categoria.

Prêmio

Foto: arquivo familiar Ticiana Barreira

Residindo em São Paulo com o marido e famoso advogado André Parente, empresária Ticiana Barreira Parente (Grupo Plus Buffet Infantil e Patisserie) passou uns dias pela terra natal, onde mantém endereço no Meireles. Matou a saudade do mar, sua paixão, dos amigos e comemorou nova idade com baladinha entre íntimos. Sempre ousando e empreendendo como os pais, Afrânio Barreira e Daniela (Grupo Coco Bambu), ela vai receber prêmio, dia 29, na sede do Ifood (SP), reconhecendo o serviço do Plus como "SUPER RESTAURANTE na plataforma". Ou seja, a rede, nascida no Ceará, é um dos deliveries de referência dentro do app de alimentação. Sucesso!

União

Selaram união civil, em elegante cerimônia no Náutico Atlético Cearense, o famoso arquiteto Rodrigo Porto e o odontólogo André Viana. Pós-cerimônia, noivos e famílias receberam em festa no restaurante Barbrá`s Náutico, ao som da cantora Vivian e DJ Gilvan Magno. Celebração foi conduzida pela juíza Toia Vasconcelos, com decoração elogiadíssima de Branca Mourão e cerimonial de Ivana Castro. Registros... Mais fotos na coluna especial do domingo.

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Felipe Neves, Rodrigo Porto, Andre Viana e Anik Mourão (Foto: JoaoFilho Tavares)Giovano Ferrarezi e Marília Porto (Foto: João Filho Tavares )André Viana e Rodrigo Porto (Foto: JoaoFilho Tavares)André Monte, Alexandre Pita, Sandra Mourão e Rodrigo Maia (Foto: JoaoFilho Tavares)Cristiano Peixoto e Daniele (Foto: JoaoFilho Tavares)Daniel Aragão e Ticiana Sanford (Foto: JoaoFilho Tavares)Edvan Sousa e Roberto Pamplona (Foto: JoaoFilho Tavares)Eduardo Araújo e Carla Brasil