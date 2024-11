Vi o convite de uma "confra" que me preocupou...

Foto: João Filho Tavares Anik Mourão: 2024 de vitórias

Babilônia Fantasy

Acho tão complicado... Recebi aqui um print de um convite para confraternização de fim de ano de uma empresa - poderosa -, na qual um dos setores resolveu fazer uma festa à fantasia, open bar e com banda de pagode, seguida de DJ. Detalhe: sem direito a acompanhante, como cônjuges. Ou seja, uma bomba relógio!

Longe das etiquetas e melindres formais, fico logo imaginando as figuras humanas e seus estereótipos se projetando para este aguardado momento...

A secretária sensual alugou um traje de odalisca pink, cheio de pedrarias, com barriga de fora, reforçando, para toda a diretoria, que é "peguete" do CEO.

Os nerds da TI acham que é Halloween e vão todos com t-shirts estampadas com cartazes de cinema e máscaras, da Cyssales. Os rostos de Freddy Krueger ("A Hora do Pesadelo") e Michael Myers ("Halloween"), a máscara tapa-boca do canibal Hannibal Lecter. A única mulher da equipe de Tecnologia (típico), vai de camisola com uma boneca e uma faca nas mãos, numa interpretação de "O Bebê de Rosemary".

A ala do Financeiro, mais contida, não entrou na brincadeira, só camisa preta mesmo, no máximo, aquele tapa olho de "O Fantasma da Ópera".

E os Gen Z, hein? São o "Z" da questão nas planilhas de qualquer gestor.

Superrrr difícil prevê-los, sempre! Mas imagino que apostem nesses personagens que ninguém conhece, retirados de animes ou doramas. Um cabelo azul, com um óculos redondinho e segurando um livro aleatório, e quem quiser que entenda a proposta...

Interessante que os líderes, de onde geralmente surgem essas ideias (equivocadas) a fim de animar a "tchurma", geralmente vão com algo tão sutil, que nem tem como ser considerado dentro do dress code. Quando mulheres, uma flor no cabelo. Seria uma Frida Khalo? Homens colocam a camisa estampada do fim de semana e um colar de havaiano.

Aí pergunto, para quê isso? Já não bastam as fantasias naturais que os papéis que exercemos socialmente demandam?

Confraternizações corporativas devem ser brindes entre colegas que passaram um ano trabalhando juntos, sem a necessidade de forçar amizade ou uma intimidade que não existe e nem precisa ser estimulada.

Pelo contrário, muitos dos grandes problemas que organizações enfrentam internamente, como corrupção e desvios, lobby, tráfico de informações sigilosas, assédios morais e sexuais advém, em boa medida, da quebra do protocolo mínimo necessário para uma relação de trabalho saudável e com foco no resultado. E olhe que nem entrei nos romances e "lances" que rolam na surdina das escadas de emergência... seguidos de barracos...

Estou mentindo?

Interessante também perceber que, nesse mundo cheio de fotos e vídeos do qual fazemos parte, em que as situações são todas pensadas para a geração de imagens, os propósitos estão cada vez mais dispersos. É como se a vida fosse um selfie point permanente. As celebrações, as solenidades, os eventos, em geral, são planejados na gula pelas postagens de reverberação, deixando os sentidos frágeis, sem foco.

Daí que, nesse afã superficial, perde-se a oportunidade, e agora voltando especificamente ao assunto em análise, de se agradecer, com sentimento e verdade, pela entrega ao longo de doze meses. Ao tempo em que o pirata faz foto com a deusa do vinho enchendo a cara de cerveja, ele também deixa de pensar sobre suas conquistas, aprendizados.

Enquanto a banda de pagode toca "Trenzinho da Sacanagem" e a Babilônia Fantasy se encaixa - até o chão - nesse Carnaval fora de época (e do bom senso) falta tempo para o olho no olho, para as vulnerabilidades e potenciais, para as falas sinceras, para a reafirmação do vínculo, para o despertar coletivo da gratidão e do sentimento de equipe.

Já que o ano está quase acabando e um dos maiores desafios contemporâneos, em todas as áreas, é enxergar verdade e sinceridade nos atos e manifestações, que tal fazer o inverso e apostar no menos é mais?

Longe de qualquer conservadorismo e deixando claro que não há aqui nenhuma crítica às formas de se viver e celebrar, penso que, retirando as fantasias, alegorias e selfie points talvez sobre o que, no fim das contas, é o que verdadeiramente mais falta hoje e mais importa: nossa humanidade.

Relevem o tom melancólico, são as luzes do Natal.

Flores...

Jantar para a ministra

Foto: divulgação Ministra Margareth Menezes é recebida no restaurante Raiz pela chef Marina Araújo e equipe

Chef de cozinha Marina Araújo foi a escolhida, pela Secult-CE, para assinar jantar receptivo à ministra da Cultura Margareth Menezes, em visita ao Ceará para cerimônia de abertura do Fórum Nacional de Museus. Adepta de um estilo ancestral e multicultural com pegada regional-chic, a culinarista construiu menu de cinco passos, servido no restaurante Raiz. Destaque para a entrada quente: "mini sanduíche de lagosta do Icapuí com aioli de bacon artesanal", prato vedete da noite.

No registro, os responsáveis pelo banquete: Yuri Santos, Darlysom Nóbrega, Marina Araújo e Paula Sousa com a ministra ao centro.

Em alta

Arquiteta Anik Mourão finaliza um 2024 de expansão do seu escritório. Foram muitos projetos residenciais, com destaques para endereços em paraísos (deluxe) como o Fortim.

Também da prancheta da profissional saiu o projeto do café Matina, neopoint gastronômico de bacanas em Fortaleza.

Em 2025, ela celebra dez anos do escritório com ainda mais ousadia, assinando hotéis, incorporações com construtoras, apartamentos alto padrão, dentre outros, além dos projetos em execução fora do Ceará, como em SP, MA, TO, onde grava seu DNA autoral em residenciais e comerciais. Brilha!

Mundo Running

Sucesso de público a Corrida LIVE!RUN XP Fortaleza, iniciativa que teve o escritório M7 Investimentos como patrocinador exclusivo e reuniu clientes e amigos da empresa. Sócios Rodrigo Barroso, Daniel Demétrio e Nisabro Fujita anfitrionaram. Presenças...

Enio Leão, Luiz Gustavo Vianna, Rodrigo Barroso
Isabela Rolim e Drauzio Leal com Rodrigo Barroso e Daniel Demétrio
Sócios com Águeda Muniz
Rodrigo Barroso, Carla Marques, Daniel Demétrio e Igor Gondim
Paulo César Norões e Élcio Batista
Daniel Demétrio com Aderson Uchoa e Márcia Zanotelli
Rodrigo Barroso, Nisabro Fujita, Daniel Demétrio, Cleonildo Corrêa e Thomaz Bianchi

Reconhecimento

Natural de Quixeré, no interior do Ceará, o famoso cabeleireiro e empresário da beleza Walker Santiago foi homenageado com o título de Cidadão Fortalezense pela Câmara Municipal de Fortaleza. Vereador Pedro Matos foi o propositor da honraria ao aplaudido profissional. Registros...

Walker Santiago, Fátima Santiago, Isabel Miranda e Pedro Gomes de Matos
Lia Lobo e Lara Hiluy
Raimundo Gomes de Matos, Walker Santiago, Fátima Santiago e Sérgio Luis