Envelopando realidades... antes que o 13º exploda

Foto: Amanda Leal/ divulgação Gustavo Augusto levou o prêmio de Melhor Design na CasaCor Ceará

Envelopando realidades...

E a "trend" agora no varejo, a começar pelas farmácias, é o envelopamento visual das lojas por uma marca ou, no caso das drogarias, por um medicamento ou cosmético.

Assim, em breve estaremos avistando lojas exibindo versões gigantes e coloridas nas fachadas daquela pílula, na verdade são duas, que nos livra da ressaca; ou daquele spray gelado para borrifar sobre os joelhos "podres"; e ainda esse hidratante labial que virou febre - inexplicável, parece uma droga - entre crianças e teens. Quem tem filhas nessa faixa etária conhece bem.

É a reinvenção do presencial frente ao consumo digital, buscando agregar valor e experiências novas ao cliente de loja física, mesmo que imagéticas.

Enquanto a cliente se anima entrando num maxiambiente dedicado ao shampoo predileto ou ao analgésico de estimação, a cestinha vai enchendo e as mentes se deixando levar, molinhas, pela influência invisível do marketing.

Escrevi essa semana sobre o minimalismo ser a palavrinha modernex para definir uma liseira contemporânea frente a tantas demandas, mas, falando sério aqui: para além de todas as questões de saúde mental, já perceberam o quanto as redes sociais e seus algoritmos não deixam nossa sanha de consumidor relaxar um minuto?

Parece um espírito obsessor. Um agiota incansável. Um alucinógino...

Resista o quanto puder, mas enquanto você não passa o cartão de crédito, aquele encosto não te larga... Nem banho de mar e mandinga desfaz esse despacho do capitalismo contemporâneo.

Falando nisso...

Sempre que passo pela capela na área externa do shopping Iguatemi Bosque, que agora realiza missas e outras atividades litúrgicas, me pergunto se não seria o caso de dedicar o espaço a Santa Edwiges, a padroeira dos endividados. Facilita na logística. A pessoa enfia o pé na jaca e recorre ao Divino ali mesmo, questão de tempo, na correria do Natal seria uma mão na roda.

Aliás, misturar fé com aspectos mundanos e completamente alheios à experiência mais profunda e espiritual do homem, podemos declarar, foi expediente feito com total desenvoltura durante 2024, para não dizer descaramento. Mas o ápice veio agora com o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, da Diocese de Osasco, apontado pela Polícia Federal como um dos integrantes do "QG do Golpe de Estado", tendo contribuído não apenas com a minuta, mas com uma Oração ao Golpe, endereçada aos homens-chave (bomba) da operação.

Quais seriam os santos católicos cuja intercessão combinaria com a empreitada? São Sebastião é o padroeiro que protege a humanidade contra a fome, as epidemias e as guerras, mas, no caso, o sacerdote clamava por uma guerra. Alguém me ajuda? Minha formação cristã não tem dado conta das triangulações sacro-contemporâneas.

Lembrei aqui de um amigo de outro estado, muito católico (de formação e coração), que veio com a família morar em Fortaleza. Aqui se engajou com a esposa em um famoso grupo de casais, conhecido por reunir figurões jovens do business nas noites de oração. Depois de uns dois meses, ele, que não bebe, me procurou com um certo desconforto comportamental, digamos assim...

- O pessoal aqui lê um trecho da Bíblia, reza um pai nosso e uma ave maria e depois cai na bebida, no sertanejo e no forró. Será que todos os grupos são assim?

Pulei de assunto, estou correndo léguas de confusão. Aliás, estou apegado mesmo é com São Francisco de Assis, o padroeiro da PAZ, meu maior pedido para 2025, já que, pelo que temos visto, por muito pouco não amanhecemos com tanques nas ruas... Estou mentindo?

Vou indo... curtir meu 13º antes que ele, sim, exploda!

Flores...

Presença

Em Fortaleza, próximo dia 3 de dezembro, a vice-presidente global da BYD, Stella Li. Vem a convite do Grupo Carmais, que inaugura, com café da manhã, a nova loja da BYD Carmais, na Avenida Rogaciano Leite, Salinas.

Além da executiva, evento contará com a presença de diretores da BYD Brasil e autoridades, além dos dirigentes e diretores do Grupo Carmais, que detalharão a nova operação comercial.

No registro, o presidente da fabricante chinesa, Tyler Li, Stella Li e Júlio Ventura Neto, Grupo Carmais.

Prêmio

Com o ambiente Janelas de Iracema, um living com cozinha, lavabo, varanda, ateliê e área de serviço, ocupando área de 130m² na CasaCor Ceará, o arquiteto Gustavo Augusto levou o prêmio de primeiro lugar da mostra na categoria Design, quesito mais aguardado e que coroa o trabalho do profissional como o melhor projeto de ambientação apresentado no evento.

Distintivo, entregue na noite dessa quarta-feira, 27, reconheceu os destaques entre os 40 ambientes apresentados este ano com avaliação de um júri composto por Pedro Ariel Santana, diretor de Relacionamento e Curadoria da CASACOR; Brenda Rolim, presidente do CAU e profissional do elenco CASACOR e Mariana Furlani, arquiteta e galerista. Na foto, Gustavo, em seu espaço, sobre a poltrona do Estúdio Sabá, do designer Igor Sabá, do Cariri.

Party Wear

Como por tradição, empresária Maria Lúcia Negrão reuniu clientes e amigas de sua marca Lenita para o Lenita Fashion Music, desfile seguido de show musical. Na catwalk, modelos exibiram as peças da coleção Party Wear, composta por 60 looks voltados às festas de fim de ano. Presenças…