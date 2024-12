Amis Et Vins em brinde na CasaCor

Foto: João Filho Tavares Confraria Amis Et Vins em brinde no Wine Living da CasaCor Ceará

Abri a temporada dezembrina da melhor forma: cercado pelos amigos da Confraria Amis Et Vins. Foi na última quinta-feira quando 30, dos 40 confreiros, reuniram-se no ambiente Wine Living, da CasaCor Ceará.

Ao redor de uma bancada gourmet, tendo bela adega como ponto focal do espaço, traçaram-se papos e balanços de um ano virtuoso para todos os presentes, o que não quer dizer sem desafios. Vida adulta é o pacote, mas se estávamos ali, brindando em saúde, isso é lucro!

Noite foi também uma oportunidade para eu apresentar, aos que ainda não conheciam, a revista "Pause Por Clovis Holanda", publicação anual recém-lançada pelo O POVO com minha assinatura editorial, um trabalho moldado na artesania do bem fazer Jornalismo e que, há 96 anos, ancora o Grupo de Comunicação mais longevo do Estado.

Recém-chegado da Holanda o confreiro-mor Weiber Xavier. Fundador do colegiado de amizade e enofilia foi visitar família amiga que conheceu há décadas durante atendimento de emergência dos então turistas em passagem pelo Ceará. Laços de gratidão ao operoso médico.

Também vindo de giro europeu o meu colega Jocélio Leal, diretor de Rádios do Grupo O POVO. Trajava estampa com caveirinhas coloridas, numa licença descolado-fashion aprovadíssima. Outro que desembarcava há pouco na cidade era Gustavo Porto, contando das maravilhas e curiosidades do Marrocos a dois com Karmilse.

Numa nova fase nos cuidados com a saúde o advogado Manoel Fontenele, 15kg mais magro e ainda mais jovial, leve sempre foi.

Criminalistas Bruno Queiroz e Leandro Vasques em pausa nos assuntos do Judiciário para atualizar as novas de dois hobbies que cultivam, a música e as viagens.

Rodrigo Barroso feliz com o sucesso da corrida XP patrocinada pela sua M7 Investimentos, passa a virada em Paris com a família.

Oftalmologista Aristófanes Canamary, sempre de bem com a vida, papeava com o amigo desembargador Franzé Gomes, que circulava com Valéria. Levou-me gentil convite para a solenidade de posse como vice-presidente do TRT-CE.

Ricardo Teixeira foi com Ângela, que deixou o "Clube do Bolinha" à vontade e foi visitar os 40 ambientes da mostra de decoração e arquitetura.

Extra-confraria, duas presenças do ramo da moda masculina. O pernambucano radicado no Ceará Sérgio Paixão, que abre loja física de sua marca de alfaiataria on-line Wolgrand, e o fundador da Homem do Sapato, Jhonathan Rêgo, que tive a oportunidade de apresentar a muitos dos seus clientes presentes e calçando peças da marca, assim como eu.

No mais, aquela sensação interior diferente que o fim do ano promove, um mix de gratidão, nostalgia, esperança, às vezes ansiedade, mas que só se conforta no abraço afetuoso de quem a gente gosta e que gosta da gente. A vida é por aí...

Já posso começar a desejar Feliz Natal?

Flores...