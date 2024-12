Já é tradição! Entrou novembro, as plataformas de streaming liberam seus romances, dramas e comédias românticas com a temática do Natal. No último dia 27, chegou à Netflix o longa "Nosso Segredinho", estrelado por Lindsay Lohan. Na trama, um ex-casal cheio de ressentimentos precisa passar o Natal na mesma casa. O motivo? Seus parceiros atuais são irmãos. Daí começa o desenrolar da história. Mas o que vem repercutindo mesmo, sobre a atriz, é a aparência cada vez mais bela e jovem. Como ela não revela os possíveis procedimentos a que foi submetida, o tribunal da Internet abre a banca de apostas. O fato é que ela estava deslumbrante para a première da produção no The Paris Theatre (NY). Brilha!