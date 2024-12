Tradição e requinte

Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Lindsay Lohan estrela "Nosso Segredinho"

Desde que foi completamente restaurado, o salão do restaurante do Náutico Atlético Cearense, onde funciona o espaço gastronômico e de eventos Barbra`s Náutico, talvez nunca tenha sido palco de um momento tão classudo. Sem demérito às belíssimas festas que o ambiente já recebeu, mas na noite do último dia 21 de novembro, o padrão de estilo e elegância estava diferenciado.

Casavam-se, no civil, o famoso arquiteto Rodrigo Porto e o odontólogo André Viana. Rodrigo é filho do empresário do ramo de imóveis Adones de Oliveira e da contadora e advogada tributarista Solange Porto Oliveira. André é filho do empresário do ramo de postos de combustível Zacarias Viana (in memorian) e da defensora pública Uyara Viana, ali representada por motivos de saúde pela irmã, Fátima Viana.

Juíza de Paz Toia Vasconcelos proferiu as mais belas palavras, com noivos, emocionados e perante as cascatas de flores e folhagens da decoradora Branca Mourão, que estava especialmente inspirada para essa produção. Era tudo masculino e atemporal, mas sem ser óbvio e nem morno. Um trabalho de mestra!

O cenário do bolo foi montado sobre um tapete Kashan, que pertence há décadas ao acervo da família de Rodrigo, com ancestrais libaneses. Sobre o persa, família já celebrou inúmeras conquistas ao longo dos anos. Ao fundo, uma tela de J. Carvalho, pintor e paisagista, expoente da pintura brasileira do início do século XX. Tela retrata o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e fica na antessala do endereço dos pais do noivo Rodrigo. Mil significados para estar ali, mas o mais emblemático seria o olhar do Pai Maior sobre os dois, revelou-me Rodrigo.

As mesas postas pareciam ter sido trazidas do passado, quando o Clube foi inaugurado para receber a sociedade cearense em seus salões. Louça azul portuguesa, taças em cristal e guardanapos de linho e guipir feitos por Solange Porto, que tem o bordado como hobby.

A noite evoluiu na alegria da voz - potente - de Vivian Fernandes, a "Adele do Ceará" (sinto que muito em breve seguirá carreira pelo Brasil e o mundo, seu talento merece). Para a dança dos noivos, cantou "You Are Always on My Mind", de Elvis.

Banqueteira Lia Freire deu seu melhor: filé mignon Edson Queiroz, filé de sirigado ao molho champagne, agnelotti de roquefor com perase molho tomates pelatos, cofit e manjericão dentre os pratos mais elogiados da noite, em harmonização perfeita com o tinto e a cava.

De São Paulo, vieram os icônicos camafeus de Mariana Junqueira, uma escolha especial de André, amante da alta patisserie. Aqui, se uniram aos quitutes da Dolce Divino. Na organização da perfeita noite, a cerimonialista Ivana Castro.

Com o desejo de felicidades, seguem registros....