A uva passa... é sofrido, mas passa...

Foto: André Lima/ Divulgação Emília Buarque

dezembrite também passa

E aí? Conseguiram sobreviver ao combo - alucinógeno - da Black Friday Dezembro? Um alerta: apenas começou! Agora é que vamos encarar o transe coletivo desse período do ano. Apertem os cintos.

Os sinais de trânsito parecem perder o sentido, já notaram? Motoristas, em especial os de moto, não entendem mais o que vermelho, amarelo e verde significam, muito menos a palavra "Pare" pintada no chão.

Nos shoppings, as pessoas ficam todas com olhar de turistas, achando tudo nas vitrines bonito. Até uma t-shirt branca é capaz de gerar comentários que justifiquem a compra.

A bebedeira corre, o lance é brindar às conquistas, ao ano, à vida. Ou mesmo ao nada.

No WhatsApp, as mensagens de trabalho vão sendo trocadas por flyers, insossos, desejando "Jingle Bells" etc e tals.

Mas no fundo mesmo, no divã do travesseiro, tantas manifestações coletivas, iluminadas e coloridas são alegorias, pontinhas de um iceberg formado por inúmeros sentimentos em jogo...

"Coisinhas" que estavam etiquetadas, padronizadas e capricornianamente organizadas nas gavetas da negação, da autonegligência sentimental, do medo, da aconchegante mentira, da solidão acompanhada, do "tal" lugar de conforto. Papai Noel chega, na surdina, e remexe em todas, às vezes sem deixar nem um presentinho...

A gente até tenta focar no nascimento do menino Jesus e na mensagem cristã do período, mas quem disse que o ser humano e seus sistemas econômico e social deixam. Oh racinha tinhosa e complexa... a nossa.

Já tratei das "confras" das empresas e até citei um caso de festa à fantasia - socorro!!! Mas e na família, hein?

Primeiro, a lembrança dos antepassados. O primeiro Natal sem um ente amado, o segundo, o terceiro. Natal é um marco temporal fortíssimo na nossa cultura e remete aos primeiros e aos últimos anos de vida.

Depois, as relações com os parentes, nem sempre harmoniosas, gostosas... Às vezes tem assuntos velados, em outras, aquele ranço histórico, desde a partida de futebol da infância, com o primo dono da bola chato, bullying irrecuperável.

Tem ainda um balanço de ano que acontece internamente de forma involuntária, mas agora contaminado pelo caráter tóxico das redes sociais, já que as referências imagéticas e semióticas de felicidade e de vida perfeita chegaram ao inatingível com todo louvor, massacrando as mentes mais frágeis e imaturas. O que são nossas continhas pagas frente ao Olimpo dos Deuses dos Instagram?

Natal traz sempre o trem da desilusão... "Desiluda-se", como diria a pensadora das redes Mila Costa (@NoCasoMila)

E nesse vagão da "real life", pergunto: quem aí não tem, guardado dentro de si, uma paixão que não se consolidou em uma relação? Um desejo de consumo distante de ser concretizado? O desânimo frente aos caminhos profissionais, ou mesmo o luto por alguém que partiu? Tudo nessa época ganha peso dois na lista das frustrações...

Uma amiga, avessa aos eventos desse período, sempre questiona:

- Vale mesmo aguentar tudo isso por um peru com espumante? E passas!!!!

Mas na mesma estação das desilusões, também tem vagão para as realizações...

Gente que está gargalhando de alegria por ter atingido resultados inéditos na empresa; ou que vai, depois de muitos anos, conseguir colocar uma ceia na mesa; aqueles que optaram por passar a data numa praia deserta com o novo amor eterno, ou os papais de primeira viagem, olhando para o berço e contemplando o amor por um filho.

Vida é movimento - sempre! - e o clima de Natal, guardadas as devidas experiências e interpretações individuais para a data, traz, ano a ano, esse combustível de humanidade, de resistência, de finitude, de tempo.

Quer uma dica?

Faça como eu, não tente sintetizar, apenas deixe fluir... Panetone vai, salpicão vem... A certeza é que, assim como a polêmica uvinha escura e desidratada, essa quadra passa...

Sobreviveremos. Se der, evoluindo como seres humanos, enquanto aguardamos a chegada das caixas dos Correios com as comprinhas (des)necessárias da "Black"... itens materiais e bem mais fáceis de manobrar nas gavetas da vida.

Flores...

Que venha 2025!

Sindienergia-CE brindará os êxitos do setor em 2024 durante confraternização com associados e convidados. Será na próxima quinta, 5, às 20 horas, no Pipo Restaurante. O brinde, comandado pela diretoria, que se reelegeu para um novo mandato (2024-2028), será embalado pelo cantor Marcos Lessa. Ainda antes, nesta quarta-feira (4), o dinâmico presidente do sindicato, Luis Carlos Queiroz, que também é CEO da B&Q, será homenageado, em São Paulo, após ter sido eleito uma das 100 personalidades mais influentes do setor de energia no País. Sucesso!

Então,é Natal!

Presidente do Lide Ceará, Emília Buarque anfitrionou, pelo sétimo ano, o tradicional Natal de Luz da entidade. Associados e convidados participaram, mais uma vez, de cerimônia com discursos de balanço das atividades do ano, show musical e o ponto alto da noite, o leilão beneficente de obras de arte, com renda revertida a organizações de assistência social. Edson Queiroz Neto, presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, foi o homenageado do Lide em 2024 por sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Estado e do Brasil. Na foto, a anfitriã perante a árvore de Natal do Gran Marquise, hotel onde acontece a tradicional ceia de grandes empresários.

Reconhecimento internacional

Fazendo história na panificação artesanal, o jovem Brunno Malheiros, que tem no DNA a tradição familiar da Casa Plaza, recém chegou de Milão, na Itália, com mais um feito importante para a sua Cheiro do Pão.

Em sua segunda participação na Coppa Del Mondo Del Panettone, o cearense ficou no ranking do Top 10, com a diferença de apenas 23 pontos em relação ao primeiro lugar da disputa internacional. É dele, também, dois títulos de Melhor do Brasil na receita do Panettone Clássico Milanês.

Brunno, a propósito, firmou parceria exclusiva com os Mercadinhos São Luiz, que serão ponto de venda desse panetone premiado na Itália, também disponível também na fábrica, no Papicu, e por delivery.

Na foto: Brunno Malheiros está ao lado de Igínio Massari, autoridade no assunto panettone, membro do júri e dono das confeitarias de alto padrão Igínio Massari.

Últimas...

Interpretando clássicos da Tropicália, a cantora Giovana Bezerra abre na próxima quinta-feira (5/12), às 19h, na Praça BS, no BS Design, o BS Christmas. Aberto e gratuito.

Iniciando um megaempreendimento no terreno onde por anos funcionou o Hotel Blue Tree, a construtora Moura Dubeux doou cerca de 6.000 itens, como berços, colchões, camas e roupas de cama, provenientes do equipamento desativado, para famílias carentes da Capital.

Espaço de Dança Rossana Pucci apresenta, de 12 a 15 de dezembro, no teatro RioMar Fortaleza, seus concorridos espetáculos de dança. Este ano, companhia encena o clássico da literatura "A Fantástica Fábrica de Chocolates" e o autoral "Identidade Raiz", sobre a resistência, a cultura popular e a fé do povo sertanejo.

Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), unidade da Sesa, recebeu "Prêmio Destaque da Acreditação". Honraria é concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) e celebra os 25 anos de atuação da entidade na promoção da segurança primária no Brasil, relacionada a protocolos como a segurança do paciente, prevenção de quedas e higienização das mãos. HGWA foi o único hospital do Ceará, ficando entre os três do Nordeste que receberam o prêmio.