Irradiando a magia da Bahia

Foto: Pedro mágico/ DIVULGAÇÃO DLT Pedro mágico/ DIVULGAÇÃO DLT

Que o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia foi espetacular em todas as cidades do Brasil pelo qual a turnê passou, incluindo Fortaleza, não há dúvidas. Mas que na Bahia, terra natal dos irmãos, deve ter sido apoteótico, histórico, inesquecível, também não há o que se discutir.

A terra de todos os santos, dos orixás, do axé, das igrejas históricas do Brasil colônia tem MAGIA, e é sobrando por todos os lados, é cultura viva.

Foi em busca dessa energia diferenciada que muitos cearenses trocaram o Castelão pela Arena da Fonte Nova e foram a Salvador para ver o espetáculo musical, com direito, ainda, aos banhos de mar, de água de cheiro das baianas, moquecas, acarajés, cachacinha com ervas, pulseira de Nosso Senhor do Bonfim nos braços, terços, búzios e por aí vai... nesse mix multicultural brasileiríssimo.

Recebendo as fotos que hoje publico, desejei essa chuva de festividade, música e fé secularista já em clima de virada do ano.

Cenas...

Astral

...E já em clima de festas do fim de ano, a marca masculina DLT apresenta sua nova coleção, pensada para as confraternizações e as noites de Natal e Ano Novo. Tema da campanha: "Recapitulando", um convite a percorrer todos os meses do ano, revendo desafios, conquistas, planos e aprendizados. Ao mesmo tempo, projetar um 2025 com os pés no chão, mais conectado com o presente, com os pequenos momentos da vida e com a busca pelo bem-estar.

Quem posa, pronto para a virada nas festas badaladas do litoral brasileiro, é o modelo Daniel Grah, garoto-propaganda da marca do empresário Alexandre Magno Menezes Vale e esposa e sócia Renata Menezes. A foto é de Pedro Mágico e direção de arte e stylist de Lucas Ervedosa. Levíssimo, astral!

NOVA RÁDIO DO O POVO

A Rádio Clube FM Fortaleza, 97.1 FM, afiliada à Rede Clube FM, inicia suas atividades nesta quarta, 4 de dezembro. A nova emissora integra a rede de rádios do Grupo de Comunicação O POVO. Na programação, músicas que são destaque nacional e internacionalmente, além de um foco regional. A emissora popular também apresentará muito bate-papo sobre atualidades, esportes e promoções. Ícone do rádio popular dos anos 2000, o locutor Fran Silveira fará parte da nova rádio, apresentando dois programas pela manhã. No Instagram, o perfil é @clubefmfortaleza97

A cerimônia de lançamento oficial da Rádio Clube FM Fortaleza 97.1 FM ocorrerá nesta noite, às 19h, na CasaCor, com a presença do presidente executivo do O POVO, João Dummar Neto; do coordenador artístico Wagner B. Mendes (Wagão); e do gerente da Rede Clube FM Brasil, Márcio Leal.

Enquanto houver sol...

Os noivos Geraldo Luciano e Tatiana Machado em momento relax no paradisíaco Carmel Taíba, o destino de luxo mais desejado do litoral cearense.

União

Selaram matrimônio, em tocante cerimônia na Cripta da Catedral, o casal de arquitetos Lucyola Alencar e Ranieri Monte. Ele é filho de Soraya Monte e Francisco de Assis Bezerra de França. Ela de Elenice Nogueira Alencar (in memorian) e Francisco Marcelo de Alencar Medeiros. Lua de mel é na Itália.