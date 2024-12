Que toquem as trombetas.... do Iphone

Foto: EdiCase Estratégias simples melhoram o desempenho nas mídias sociais (Imagem: Antonio Marca | Shutterstock)

O cartaz dizia assim...

"Trombetas & Festas. Entenda o que está acontecendo no mundo hoje". Estava no vidro traseiro de um carro e era a divulgação de um evento de determinada igreja, que até já passou... Mas o arrojo do enunciado deu um nó na minha cabeça.

Primeiro porque, completando em breve 20 anos de jornalismo só no O POVO, entendo que a conjuntura só se complexifica em todos os âmbitos da experiência humana.

Depois, já pensou alguém se julgar capaz de sintetizar esse cenário de Babilônia-Armagedom com luzes de Natal e restinho de black friday numa só noite?

Inventaram até uma palavrinha, extra-púlpito, para aqueles que se julgam aptos a definir a realidade: "presenteísta", seriam os autodeclarados especialistas no indecifrável hoje.

De todo modo, uma dessas listas de fim de ano, que apontam como nos comportamos ao longo dos 12 meses, trouxe um alerta. Para o respeitado Dicionário Oxford, o termo que define o ano findante é "Brain Rot", traduzido do inglês como "cérebro podre".

A expressão resume as perdas cognitivas, de memória, de raciocínio lógico, de vocabulário, de senso crítico, de análise, de criatividade, de subjetividade e de tantas outras capacidades humanas em virtude do consumo excessivo de conteúdos superficiais, rápidos e de pouco estímulo ao cérebro.

São esses inúmeros posts de poucas linhas, picotes de realidade, a que a humanidade se deixou seduzir, negligenciando as práticas intelectuais que acumularam conhecimento e desenvolveram nossos potenciais ao longo da jornada civilizatória.

Entendo o anúncio como a leitura mais realista e democrática para o mundo atual. Independentemente de ideologias, classes sociais e acesso a oportunidades, a tecnologia e seus aplicativos de relacionamento e conteúdo, sobretudo disponíveis nos aparelhos celulares, tem deteriorado cérebros.

Interessante perceber que, anos atrás, discutíamos os malefícios das redes sociais e derivadas sobre as relações interpessoais, na imputação de padrões de beleza e comportamento, na imposição sistemática de novas demandas de consumo, sobre a saúde mental e referenciais de uma vida de sucesso e feliz.

Também ainda estamos tentando destrinchar, como sociedade, os prejuízos e riscos que a algoritmização da vida promoveu sobre a política nacional, cada vez mais infestada de mentiras e versões criadas para manipular pessoas ao ponto de assistirmos, atualmente, cidadãos defendendo ou minimizando uma tentativa de golpe militar sobre a democracia.

Agora, o jogo virou-se contra nós numa perspectiva de saúde e funcionalidade. Estamos desaprendendo a nos comunicar, a escrever, a pensar, a raciocinar. É grave!

E voltando ao início do texto...

O que está acontecendo no mundo atualmente segue difícil de compactar, mas o fenômeno "brain rot", sem dúvidas, diz muito sobre o hoje, e nem precisa de palestra para reconhecer...

Flores...

Fórum

Mário Albuquerque, representando a Federação dos Transportes no Ceará (Fetrans), comandou, com sucesso de público e qualificado conteúdo, o V Fórum Fetrans & Sest Senat, evento que discutiu as potencialidades e os desafios para a viabilização do fim da cobrança das passagens de ônibus nos municípios brasileiros, como já acontece em mais de 100 cidades pelo País.

Dentre as presenças, o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, que compartilhou a experiência daquele município, com tarifa zero no transporte público desde 2022. Além de aspectos socioeconômicos e de redução da desigualdade, proposta considera a medida como oportunidade para enfrentar questões ambientais e de mobilidade urbana.

Reconhecimento

Reconhecer e dar visibilidade às iniciativas voltadas ao combate à fome e ao desperdício de alimentos no Brasil é o objetivo do Prêmio Pacto Contra a Fome, realizado pelo Instituto Pacto Contra a Fome. A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB), equipamento da Secult, gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar, foi vencedora na categoria "Redução e/ou reversão do desperdício de alimentos". A segunda categoria é "Promoção da segurança alimentar". Seis iniciativas foram contempladas com o valor de R$ 100 mil cada. No registro, recebendo o reconhecimento em São Paulo, Rachel Gadelha, Selene Penaforte e Vanessa Moreira, também colunista do gastronomia do O POVO.

Zoom

...E no café da manhã e cerimônia de inauguração da concessionária BYD Rogaciano Leite, loja do Grupo Carmais, zoom na presença da Nathália Ventura Pontes, ali aplaudindo o momento de expansão do negócio da família.

Para a solenidade, veio a Fortaleza a - poderosa - vice-presidente global da BYD, Stella Li" e diretores da montadora no Brasil, recebidos, à noite, em jantar na residência de Júlio Ventura, copresidente do Grupo Carmais. Dentre os nomes à mesa, o vice-presidente sênior da BYD, Alexandre Baldy, e o presidente da BYD do Brasil, Tyler Li.

Noite das Personalidades

Realizada tradicionalmente todo fim de ano, a Noite das Personalidades Esportivas ocorrerá na próxima segunda-feira, 9, às 19 horas, na cobertura da Fiec. Conhecida como o "Oscar do Esporte", a festa que premiará os destaques do futebol cearense, idealizada pelo radialista Sérgio Ponte, será apresentada por ele e pela jornalista Daniela Nogueira.

O evento prestará uma homenagem ao icônico jornalista Alan Neto, o eterno "Trem Bala", colunista do O POVO, que faleceu em abril deste ano. A homenagem a Alan será entregue à sua esposa, Ivanilde Rodrigues.

Na lista das personalidades esportivas, foi eleito como o melhor "Dirigente de Futebol" o gestor Marcelo Paz (Fortaleza). É a quinta vez que ele recebe a premiação. O técnico tricolor Juan Pablo Vojvoda foi o vencedor na categoria "Técnico de futebol" e agraciado como Personalidade Brasileira do Ano.

O time do Ceará receberá uma Menção Honrosa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, coroando um esforço coletivo em 2024. No registro, Sérgio Ponte com Jade Romero e Marcelo Paz, presenças de destaque na segunda-feira.

Ceart em Sampa

Com sete lojas no Ceará, sendo cinco em Fortaleza e duas em Juazeiro do Norte, a Ceart acaba de sair do Estado. Nos últimos dias, foi inaugurada uma loja no Shopping Iguatemi Alphaville, em Barueri (SP). Com 715 peças de artesãos de todo o Estado, a loja oferecerá produtos das diversas tipologias artesanais em um dos principais centros comerciais do País. Para a abertura, estiveram presentes a secretária da Proteção Social, Onélia Santana, e a arquiteta que projetou a loja, Rafaele Cavalcante.

Últimas

Hospital São Carlos/Rede D'Or vai realizar nova expansão. Serão mais de 5 mil metros quadrados construídos para abrigar oito andares recebendo 50 apartamentos, nova emergência e serviços. Inicia este mês ainda.

Nando Cordel é uma das atrações da programação do Ceará Natal de Luz na Praça Portugal. O cantor apresenta-se no dia 14 de dezembro. Programação, que tem outras atrações, inicia às 17 horas.

Maison Tânia Joias recebe amigos da casa no próximo sábado para o tradicional brunch natalino.