Artista cearense recebe importante reconhecimento internacional

Reconhecimento internacional

Artista visual cearense Bruno Pedrosa, há anos radicado na Europa, teve sua trajetória reverenciada por uma das mais importantes editoras do Velho Mundo dedicada às artes. A alemã Arnoldsche acaba de publicar "Bruno Pedrosa, Between Worlds", livro comemorativo dos 55 anos de carreira e 75 de vida do cearense natural de Lavras da Mangabeira.

Edição de luxo, escrita em inglês e italiano, a obra foi apresentada no Salão Nobre da Prefeitura de Asolo e percorre o trabalho do artista multilinguagem nos campos da pintura, escultura, cristais de murano, joalheria e tapeçaria.

Publicação será distribuída e terá lançamentos em todos os países da Europa Ocidental, Estados Unidos, África do Sul, Austrália, Japão, Coreia, China, Turquia, Grécia, Israel, Rússia, dentre outros. Aplausos!

Presença

Foto: arquivo pessoal Marcos e Lucas Novaes com o designer Pedro Franco

Circulou pela Capital, por esses dias, o famosíssimo designer Pedro Franco, um dos nomes de maior expressão do País em design de mobiliários, com peças aplicadas em projetos por todo o mundo. Dentre as agendas com marcas locais e eventos na CasaCor Ceará, teve momento com os amigos e parceiros Marcos e Lucas Novais, juntos com ele na foto.

Inauguração

Inaugurada, na avenida Rogaciano Leite, a nova loja BYD Carmais, unidade do grupo Carmais. Para a solenidade de abertura, veio a Fortaleza a vice-presidente global da montadora, Stella Li, além de diretores nacionais do conglomerado. Família Ventura e corpo executivo da empresa receberam mercado em solenidade, seguida de café da manhã. Registros...

Zoom

Foto: JoaoFilho Tavares Rafaela Otoch no Lenita Fashion Music

...Dentre as convidadas do Lenita Fashion Music, tradicional desfile-festa promovido a cada dezembro pela marca Lenita, zoom na presença de Rafaela Otoch, sra. Deib Otoch Jr. Com o carinho e o cuidado da empresária Maria Lúcia Negrão, ela conheceu as apostas da grife queridinha das bacanas do Ceará para as festas de Natal, Ano Novo e a temporada de férias. Brilho!

Enquanto houver sol...

Foto: arquivo pessoal Kaká Queirós e Katharine, Melânia e Fernando Rodrigues

Quem já foi uma vez, sempre volta! Foi assim com Fernando Rodrigues e Melânia, Kaká Queirós e Katharine, que aproveitaram os últimos dias para rever os encantos de Fernando de Noronha.

Celebrar

Muito querida em vários meios e uma entusiasta da vida e dos amigos, Cláudia Majela Félix ganhou almoço surpresa, articulado pelas irmãs Lívia e Aline, celebrando nova idade da aniversariante. Cenas...



Foto: QUINTAL FOTOGRAFIA/ ARQUIVO PESSOAL Lívia de Pádua, Cláudia Majela e Aline Félix Barroso

Foto: QUINTAL FOTOGRAFIA/ ARQUIVO PESSOAL Aline Félix, Auxiliadora Nolasco, Cláudia e Adriana Majela e Lívia de Pádua

Foto: QUINTAL FOTOGRAFIA/ ARQUIVO PESSOAL Fernanda Arruda, Leiliane Pinheiro, Cláudia Majela, Luciana Colares, Adriana Aurila e Luciana Frota