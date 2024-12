Noite de sonhos e encanto

Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP Ashley Grahan

Heitor Barreto e Ludmila Silveira Carneiro Barreto proporcionaram noite de encanto para celebrar os 15 anos da filha Thaís. A entrada do La Maison ganhou revoada de borboletas douradas suspensas, ideia da mãe da aniversariante e executada pela Fábrica de Sonhos. A jovem recebeu família e muitos amigos trajando modelo da Maison Cris. DJ Thiago Camargo e banda Locomotiva animaram a pista. Na produção e cerimonial, a competente Ivana Castro. Com o desejo de felicidades à família, seguem registros...

Evidência

...E depois de colocar as curvas de fora no Victoria's Secret Fashion Show, engrossando o coro pela diversidade de corpo no mundo da moda, o ícone mundial do movimento plus size, Ashley Grahan, voltou a liberar charme e beleza em mais um evento de impacto internacional. A modelo foi uma das apresentadoras do Fashion Awards 2024, Oscar britânico da moda, que premia e homenageia, a cada ano, os grandes nomes que fazem a indústria fashion rodar. O modelo pretinho, nada básico, é da Blue Marine. Brilha!

Natal de Luz

Empresários associados ao Lide Ceará e convidados da entidade compareceram ao Gran Marquise Hotel, noite do último dia 28, para a tradicional ceia natalina, seguida de leilão filantrópico. Pelo sétimo ano seguido, grupo arrecada no pregão valores expressivos a serem doados a associações de assistência social. Homenageado desse ano foi o presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, Edson Queiroz Neto, pela contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Estado e do Brasil. Registros...