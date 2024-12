Sindienergia celebra os êxitos do setor em 2024

Foto: Fernando Thomas/ Divulgação Silvia Braz para Arezzo

Em celebração às conquistas alcançadas em 2024, Sindienergia-CE reuniu associados, convidados e autoridades ligadas ao setor, em sua tradicional confraternização de fim de ano, noite da última quinta-feira, 5, no Pipo Restaurante, em Fortaleza. O evento contou ainda com a participação dos membros da diretoria do sindicato, que foi reeleita para um novo mandato, até 2028.

Na ocasião, o presidente Luis Carlos Queiroz, eleito como uma das 100 personalidades mais influentes do setor energético do País, apresentou balanço das ações realizadas pela gestão, além de relacionar os principais avanços obtidos. Executivo destacou desde os ganhos da energia solar no Ceará, com 600MWp implantados em 2024, R$1,4 bilhão em investimentos e 27 mil novos empregos gerados, até as conquistas do segmento eólico, com US$3,8 bilhões investidos, de 2012 a 2023, e US$4,2 bilhões a serem investidos.

Queiroz citou também os mais de 30 memorandos de entendimento de hidrogênio verde assinados, com a promessa de criação de 80 mil empregos e investimentos da ordem de US$30 bilhões, além das aprovações do Marco Legal do H2V, do PL do Carbono e de 116 licenciamentos no Ceará, em projetos de energias renováveis. Comemorou, ainda, o crescimento do mercado livre de energia, cujo número de unidades consumidoras aumentou 50%, nos últimos 12 meses.

Dentre as presenças de evidência, o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho; a secretária executiva da Indústria da SDE, Brígida Miola; a Secretária de Relações Internacionais do Governo do Estado, Roseane Medeiros; o deputado federal Danilo Forte; o deputado estadual Bruno Pedrosa; o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante; o presidente da Enel, Jose Nunes, além de outros representantes da Federação e de suas Casas.

Seguem registros com o desejo de um virtuoso 2025 a um dos setores mais importantes e promissores da economia no Ceará...

Zoom

...E em clima de festas de fim de ano, quem surge como garota-propaganda da campanha de Natal da Arezzo é a - poderosa - comunicadora digital Silvia Braz. 2024, definitivamente, foi o ano da influencer, que girou o planeta com seu charme, beleza e a capacidade, sutil, de falar do mundo deluxe de forma acessível e sem nenhuma nesguinha de ostentação ou inconveniência. Trabalho de mestre! Nos clicks, ela posa com sapatos e bolsas pensadas para os looks da temporada. Brilha!

Debut

Stelio Girão e Aline Alves Girão transformaram o Palatium Buffet em uma verdadeira constelação para celebrar os 15 anos da filha Nicole Girão. Trajando modelo azul marinho e prata, a bela debutante recebeu a família e os muitos amigos em noite de alegria e afeto. Com o desejo de saúde a toda família, seguem registros...

Educação no mundo

Fortaleza recebeu o Encontro Nacional do Programa das Escolas Associadas da Unesco (PEA-Unesco), realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O evento foi liderado por Tales de Sá Cavalcante, diretor superintendente da Organização Educacional Farias Brito e coordenador da Rede PEA-Unesco no Ceará. A abertura contou com a participação de autoridades como Socorro França, secretária de Direitos Humanos do Ceará, Gabriela Aguiar, deputada e vice-prefeita eleita, juntas com ele na foto. Também presente, Paulo de Camargo, coordenador da Rede PEA-Unesco, além de renomados especialistas e educadores.