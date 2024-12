Cansei do "Janela Case", vamos abrir um panetone!

Foto: Emma McIntyre/ Getty Images North America/ Getty Images via AFP Pamela Anderson

Sinais dos tempos

...E enquanto as grandes questões nacionais estão aguardando "acordões" ou a boa vontade de quem foi eleito para tal encampar, vamos ludibriando a vida com esses arremedos da factualidade que fazem a população brasileira parar - ou se anestesiar.

Nem vou mais falar do "Janela Case", o lance da mãe que queria a poltrona para o filho ir olhando as nuvens. O tema, que foi parar no televisivo Fantástico, é capaz de virar até tese de Douturado na Educação, tamanha a dedicação de especialistas ao episódio.

Quem ainda não sabe que, nos últimos anos, os filhos passaram a dominar os pais?

Lembram daquela moda da decoração com motivos de realeza, com os enxovais todos bordados com coroas e brasões? Era apenas uma expressão estética de um processo comportamental profundo e em curso.

Estava falando esses dias com um professor da Universidade, que lamentava a infantilidade dos alunos - de Direito - naquela fase da vida. Muitos pais ainda precisam procurar os acadêmicos buscando informações sobre notas e provas dos fofos e das fofas, que encaram a Graduação como se fosse o ensino médio. Sem falar que faculdade agora são tantas cerimônias e prévias antes do término do curso em si. É a Meia Formatura, a Solenidade do Jaleco, do Microfone, da Caneta, da Calculadora, da Prancheta, do Chip... inventem mais, que está pouco! Estou vendo a hora adotarem um Chá Revelação - modelo adesão - do Enem, para a pessoa descobrir se passou...

E é para achar bom, porque, pelo ritmo dos lances e relances, ainda vem aí o Reinado dos Pets...

Vi um vídeo no qual cerca de 50 HUMANOS ADULTOS, num aniversário de um outro adulto, cantaram parabéns fazendo o gesto das palmas em libras (levantando e balançando as mãos) para que a filha de quatro patas dos anfitriões, hipersensível ao barulho, não ficasse irritada e perdesse o astral para continuar no coquetel.

Mas é isso, ou "é sobre isso", como dizem...

A gente vai acreditar, vai vestir branco, pular as ondas, brindar espumante, comer uvas e tudo o que for necessário no Réveillon (que voltou a ser de um dia), mas o Instituto Pantone já antecipou a "vibe" de 2025: Mocha Mousse, a cor do próximo ano, definido como um "marrom quente, que nutre evocando a qualidade deliciosa do cacau, chocolate e café, apelando para o nosso desejo por conforto".

Em bom cearencês, é uma "cor de burro quando foge", que pode até ser atraente na moda e na decoração, mas, aqui entre nós, um ano que carrega o marrom texturizado como sua nuance simbólica, a gente já supõe no que vai dar...

Vou indo, já desativando, aos poucos, a máquina mental, já que na próxima quinta-feira saio por uns dias de justo descanso. Sem avião e muito menos poltrona na janela, apenas batendo palmas, com barulho alto e humano, a um ano de alegrias e tristezas - todas profundas - como a vida adulta é e deve ser, mesmo que, cada vez mais, o senso comum opte pela artificialidade inútil de uma intriga, barata, por uma cadeira num voo...

Flores... de plástico, para aguentar o rojão.

Cult: presença

Foto: Ivone Perez/ Divulgação João Moreira Salles

Em Fortaleza, nos próximo dias, o célebre documentarista, cineasta e fundador da revista "piauí", João Moreira Salles. Ele é um dos convidados especiais da terceira edição do Fotofestival SOLAR, que acontece de 11 a 15 de dezembro em diversos equipamentos públicos de Fortaleza e do Cariri. Como parte da programação do SOLAR, na Pinacoteca do Ceará, acontece a exposição "Que país é esse?” - A câmera de Jorge Bodanzky durante a ditadura brasileira (1964 - 1985)", com curadoria de Thyago Nogueira. A mostra e realizada em parceria com o Instituto Moreira Salles.

Açúcar e afeto

Foto: Israel Bezerra/ Divulgação Mila Ary

Quem apresenta muito bem cuidada linha de doces e mimos natalinos é a empresária Mila Ary, que, em 2006, decidiu empreender e transformou a receita de brownie da mãe, Ana Luiza, no conglomerado Empório Brownie, atualmente com 11 lojas em Fortaleza e Eusébio. Guirlandas de brownie e pistache, Panetone de Brownie recheado com brigadeiro, Panetone de Caramelo Salé com massa fofinha de creme de leite com um recheio de caramelo salé e finalizado com cobertura de chocolate ao leite e flakes crocantes, e o Panetone de Pistache, novidade desse ano, dentre as opções. Sucesso!

Um outro olhar

Foto: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Pamela Anderson

Muito se falou ontem sobre o ingresso de "Ainda Estou Aqui" na lista dos filmes ao Globo de Ouro na categoria "Melhor Atriz em Filme Dramático" para a protagonista Fernanda Torres, no papel de Eunice Paiva, muito justo e merecido! Mas vale também aplaudir a atriz Pamela Anderson (foto) como listada no mesmo quesito pelo filme "The Last Showgirl", direção de Gia Coppola. Após uma carreira de muita exploração da beleza e do sexappeal, Pamela se reinventa, revela nuances mais profundas de sua atuação e recebe o reconhecimento. Brilha!

Noite feliz!

Foto: JoaoFilho Tavares Maestro Potty Fontenele

Quem viveu, não esquece! Falo do último sábado, quando a Praça de Alimentação do RioMar Shopping parou para assistir o concerto “Natal, Música e Fé”, evento natalino realizado pelo O POVO com o RioMar Fortaleza. Idealizado pela jornalista, poeta, colunista do O POVO e minha querida colega Lêda Maria, celebração deste ano contou com a participação de grupos de corais de Fortaleza, como o da Uece, o "Vozes de Outono" e o "Médicos Pediatras"; junto com a orquestra sinfônica comandada pelo maestro Poty Fontenelle.

Foto: JoaoFilho Tavares Pastor Osvaldo Junior, padre Vanderlúcio Souza e espírita Caroline Sampaio

Pastor evangélico Osvaldo Junior, a líder espírita Caroline Sampaio e o padre Vanderlúcio Souza transmitiram suas mensagens sobre as representações e o espírito do nascimento do Menino Jesus. Belíssimo! Seguem registros...



Foto: João Filho Tavares Socorro França, Leda Maria e Poty Fontenelle

Foto: JoaoFilho Tavares Paula Lima, Leda Maria, Ranilce Barbosa, Adriano Matos e Lela Pinheiro

Foto: JoaoFilho Tavares Selma Cabral, Nildete Parente e Bia Jordão