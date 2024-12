O tradicional almoço de Natal com o governador

Foto: Samuel Setubal Presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante

Almoço com o governador

Finalizando mais um ano de intenso e dinâmico trabalho, projetando a indústria cearense em todo o mundo, presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, recebe empresariado e autoridades nessa sexta-feira, 12, no tradicional Almoço com o Governador, quando iniciativa privada e poder público apresentam seus balanços no que tange ao desenvolvimento da economia do Ceará.

Vinho que une

Na sexta-feira, 13, no Le Cuisinier, Marcelo Arraes realiza o 7° Encontro Entre Vinhos & Amigos. Vai ser no horário de almoço, com a pretensão de entrar pelo início da noite. Confirmaram presença Vicente de Castro e Inês, Roberto Welton e Gardenia, Flávio Menezes e Talynie, Marcelo Cherry e Luciana, Eliseu Barros, João Ítalo Pompeu, Sérgio Macedo e Letícia, Anderson Castelo e Mariana.

Ainda entre as presenças, Kleber Macedo e Aline, Marcelo Pontes, Pedro Ivo e Giselle, Moisés Oliveira, Fernando Barroso e Pastora, Deib Jr., Danilo Arruda, Jório da Escóssia, Roberto Rêgo e Tathye, Viana Jr., Eládio Benevides, Pedro Carapeba e Maria Lúcia, Luciano Dias, Gustavo Porto, dentre outros.

Jubileu de Ouro

Foto: FCO FONTENELE Fagner celebra 50 anos de carreira em show

Um dos nomes mais importantes da Música Popular Brasileira, cantor, compositor, instrumentista, ator e produtor, Raimundo Fagner celebra 50 anos de carreira em show que promete ser igualmente histórico. Vai ser dia 11 de janeiro, às 19 horas, no Iguatemi Hall. Ingressos à venda no site Bilheteria Virtual e na bilheteria física da casa de show.

Na apresentação estão sucessos como "Mucuripe", "Espumas ao Vento", "Borbulhas de Amor" e "Revelação". O artista também irá apresentar canções inéditas do álbum "Além Desse Futuro", lançado em agosto, disponibilizado para o público dez anos depois do último álbum de inéditas, intitulado "Pássaros Urbanos" (2014).

De pernas para o ar, em leveza total para as lentes do craque Fco. Fontenele, o cantor Fagner recebeu a equipe de O POVO, há pouco tempo para entrevista exclusiva ao meu colega e crítico musical Marcos Sampaio. Foi no Gran Marquise esse momento de total improviso e descontração ainda inédito. O click estava guardado no banco de imagens do O POVO e fisguei para vocês.

Torcedor devotado do Leão...

...Fagner deve estar super-satisfeito com a performance do clube nos últimos anos, tornando-se, inclusive, case nacional de gestão dos times de futebol, mas no último domingo aconteceu um feito que merece nosso olhar.

Quem acompanha futebol deve ter visto, no último domingo, que o Fortaleza e a Disney Brasil realizaram uma ação de marketing inovadora e impactante na Arena Castelão durante o último jogo da temporada do Tricolor, com vitória frente ao Internacional. A campanha promoveu o aguardado filme "Mufasa: O Rei Leão", com jogadores usando camisas com a divulgação do filme.

Foto: divulgação Jocélio Leal e Fernando Graziani



A ativação foi notícia do Brasil e mostrou que a marca Fortaleza hoje extrapola o futebol. É entretenimento, conteúdo, licenciamento e muitos outros negócios. Quem comemora é também craque publicitário Marcel Pinheiro, diretor de Comunicação e Marketing do Laion. O Tricolor, que tem o Leão como mascote, foi escolhido para participar desse momento especial de lançamento do filme, que estreia no dia 19 de dezembro nos cinemas.

Vanguarda

Foto: NICOLAS GONDIM Alódia Guimarães para Kalil Nepomuceno

Mestre da moda sempre à frente do tempo, Kallil Nepomuceno há décadas aposta em soluções criativas e belas para fazer uma moda sustentável e consciente aproveitando, ao máximo, restos de tecidos e outros materiais em novas criações. Com essa postura engajada e consciente, foi o estilista escolhido para montar a coleção Mosaico, os 15 anos do projeto Reciclocidades da Cagece. Com o desafio em mãos, Kallil apresentou ao público uma demonstração de sua alta costura feita com retalhos de jeans, embalagens, jornais, lonas vinílicas e papelão. O resultado foi apresentado em desfile, último dia 4. Na passarela, democrática em perfis de modelo, a cerimonialista Alódia Guimarães, uma admiradora antiga do trabalho do estilista.

Noite das Personalidades

Momentos de emoção e um tributo ao jornalista Alan Neto marcaram a 52ª Noite das Personalidades Esportivas, o Oscar do esporte, promovido pelo jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 9, na cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em Fortaleza.

Entre os homenageados, estiveram presentes o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz — pelo 5º ano consecutivo escolhido dirigente do ano —; Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará, que recebeu uma homenagem pelo acesso alvinegro à Série A do Campeonato Brasileiro; Ivanilde Rodrigues, a musa Bette Davis de Alan Neto e Juan Pablo Vojvoda, técnico do Tricolor do Pici, melhor treinador do ano e personalidade brasileira do ano. Registros...

Internacional

Foto: arquivo pessoal Mabel Portela em Portugal com acadêmicas da área familiarista

Em recente passagem pela Universidade de Coimbra, onde atuou como palestrante durante o 6º Congresso Internacional da ADFAS- Associação de Direito de Família e das Sucessões, a advogada familiarista cearense Mabel Portela teve encontro com algumas das maiores referências internacionais do seu métier. Na foto, posa com Regina Beatriz Tavares da Silva, presidente nacional da ADFAS, e Angela Gandra Martins, jurista e ex-secretária Nacional da Família no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A advogada, vale frisar, tem como sócia Anna Magalhães, com quem abriru, recentemente, moderno e novíssimo escritório no Shopping Salinas.