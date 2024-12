Antes que os pets dominem o planeta...

Foto: André Ligeiro e Flavia Vitoria/ divulgação Iara Jereissati, sra. Carlos Jereissati, no jantar de pré-opening da nova flagship da Tiffany & Co. no Iguatemi.

Eu não sei vocês...

...mas eu, sinceramente, não pretendo estar nessa dimensão, como dizem os espiritualistas, quando os animais, os motoqueiros desenfreados e os influenciadores digitais passarem a dominar, de vez, o planeta.

Estou ainda tentando processar, nesse finalzinho de 2024, a criação do "RG" para cães e gatos, num cadastro nacional com número de identidade único e intransferível.

Não bastassem todos os problemas sociais que ainda precisamos enfrentar com seriedade e compromisso no Brasil, temos visto nos últimos anos, no âmbito da gestão pública, uma sobreposição de pautas de menor relevância, mas altíssimo alcance midiático, quando consideramos a vida humana e os direitos constitucionais dos cidadãos como o princípio que deveria ser o norteador de qualquer civilização.

...E enquanto os pet-adictos me criticam por essa constatação, vale se voltar ao mundo dos humanos e lamentar a morte do grande ator Ney Latorraca, ícone de um período no qual o humor era trabalhoso, demandava roteiro, estudo, talento, leitura de mundo, sensibilidade ao comportamento e às questões em alta na opinião pública.

Fazer gargalhar era métier de gente sagaz, saída do tablado, com performance cênica, figurino, arte! A quem são destinadas as gargalhadas hoje?

Aos bizarros e suas esquetes sem medo do ridículo, mescladas com expressões de ostentação vazias de propósito, que lástima! Os pets, pelo visto, têm influenciado, inclusive, o sarrafo do esforço intelectual e do senso crítico nos homo sapiens. Ganham mais aqueles que conseguem "uivar", "rosnar", "latir" e "miar" nas redes (anti)sociais.

Vamos em frente, desviando das motos que empestaram o trânsito de Fortaleza não apenas em volume, o que não é em si um problema, mas de infrações sistemáticas e perigosas, pondo em risco os bens e a vida de muita gente.

Pergunto-me por onde anda, nessas horas, os burocráticos AMC e Detran, impiedosos e eficientes em taxas e multas para motoristas de veículos, porém lentos e de difícil acesso a quem busca outros serviços. Estou mentindo?

Acabou o panetone, chegaram as listas do material escolar, os boletos dos impostos já estão impressos e engatilhados nos emails, mas eu me farei de doido, vou vestir uma roupa branca, beber meu champs na virada e adaptar meus rituais da passagem...

Vou sair por aí, quase em ébrio, fazendo "au, au, au", talvez, assim, o universo me dê algum cabimento em 2025, já que dinheiro...

Uma última questão:

Será que agora, com "RG", os cães já podem me processar por esse texto?

Flores...

Virada Deluxe

Contagem regressiva para a tradicional virada de ano e o Hotel Gran Marquise celebra a grande procura por sua festa de Réveillon no salão Spazio, completamente reformado e com oferta de fartíssimo buffet e atrações musicais até o café da manhã, incluso no pacote de quem for entrar 2025 por lá.

Diante do sucesso, também em hospedagens, o cinco estrelas decidiu antecipar sua programação infantil de férias e já começou na noite do último dia 24 a oferecer opções de lazer e recreação aos pequenos, com múltiplas opções de jogos e atividades ocupando o quarto andar do equipamento turístico e de eventos.

À frente, o dinâmico gerente-geral Philippe Godefroit, na foto entre os presidentes do Grupo Marquise, José Carlos Pontes e Erivaldo Arraes. Aplausos!

Mercado

Cearense Lucas Fiuza (foto), CEO da rede hotéis, resorts e parques WAM Experience (WAM Group) anunciou investimento de R$ 500 milhões para a construção de um empreendimento turístico no Nordeste.

Evento de lançamento ocorreu no Dom Pedro Laguna, Aquiraz, e contou com a presença do governador da Paraíba, João Azevêdo, e de Marcos Jorge, CEO da RTSC (holding financeira que apoia grandes projetos no trade do turismo).

Novo complexo ficará no Polo Cabo Branco, região estratégica em João Pessoa (PB).

Glam

...E no jantar de pré-opening da nova flagship da Tiffany & Co. no Iguatemi (SP), zoom na presença de Iara Jereissati, sra. Carlos Jereissati, e um dos nomes de maior expressão no Brasil quando se fala em consumo de luxo.

Além de sensível visionária do fashion business, é amiga de expoentes da moda internacional, como Stefano Gabbana e Domenico Dolce (Dolce & Gabbana), que já foram recebidos em momento privê no endereço do multiempresário cearense com a esposa.

Sobre o jantar da Tiffany, foi anfitrionado por Ana Eliza Setúbal, fundadora do Oportunidade do Bem, com parte da renda obtida na noite revertida para projetos sociais.

Tour asiático I

Branca e Racine Mourão embarcaram, em família, para tour pela Ásia. Viagem marca os 60 anos do famoso arquiteto, comemorados no último dia 25 de dezembro. Na passagem por Bangkok, na Tailândia, a família visitou o templo do Buda de Ouro, conhecido como Wat Traimit, prédio que abriga colossal estátua de Buda em ouro maciço, pesando cerca de cinco toneladas e meia.

Dentro do roteiro étnico-cultural, visita ao Palácio Real, ou Grande Palácio de Bangkok, residência do rei da Tailândia. No mesmo complexo, aproveitaram para conhecer o famoso Templo do Buda de Esmeralda, considerado o templo mais sagrado daquele país, com uma escultura esculpida em uma única peça de jade verde com vestimentas em ouro puro.

Tour asiático II

Em clique na região de Krabi, onde se concentram as mais famosas praias da Tailândia, David Moura do Carmo e Johan Olsson, Fernando Costa Targino e Abelardo Targino. Amigos partiram juntos em giro asiático, com destaque para as belezas naturais e históricas, mas também aos serviços diferenciados dos hotéis alto padrão e dos restaurantes estrelados internacionalmente.

Dentre os destaques do roteiro, hospedagem no luxuoso Ritz Carlton Reserve Phulay Bay, e também no Capella Hotel, recentemente nomeado como o melhor hotel do mundo. Os dois casais passaram o Natal em Tokyo e o Ano novo será em Osaka.

Fé e música

Condomínio Espiritual Uirapuru viveu uma noite especial, último 24 de dezembro: Celebração Eucarística, presidida pelo Padre Eugênio Pacelli. Na ocasião, houve coleta solidária para as famílias carentes do Jangurussu. Paulo Benevides e Vívian Fernandes, na foto com o sacerdote, cantaram e encantaram com seu talento vocal.

Até amanhã, com a retrospectiva da coluna para o ano que termina.