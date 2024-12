Entre o choro e o gozo, sobrevivemos!

Foto: FÁBIO LIMA Jade Romero: liderança política termina o ano em evidência

Absolutamente cansado...

...não de 2024, que teve seus momentos de alegria e prazer, mas dessa panfletagem digital que se tornaram o Natal e Réveillon. Ninguém consegue mais escrever algo direcionado e com afeto ou mesmo fazer uma ligação, com a voz, transmitindo sentimentos e boas vibrações ao outro. São esses flyers feitos em aplicativo, enviados de forma massiva.

Consciente de que eu deixaria o peru assar além da conta caso fosse responder, um a um, dei-me de presente o direito ao silêncio virtual. Olhei, agradeci mentalmente e fechei, simples. Espero que as pessoas entendam...

Mas o que falar desse ano tão dinâmico para o bem e para o mal?

Vamos começar pela expressão "brain rot", eleita a "Palavra do Ano de 2024" pelo Dicionário Oxford. Trata-se do processo de deterioração mental causado pelo consumo excessivo de conteúdo online de baixa qualidade.

Textos curtos, chegando em escala industrial, movidos pelos algoritmos e nós completamente enfeitiçados (amaldiçoados). A proibição dos aparelhos celulares no ambiente escolar chega em boa hora.

E os relacionamentos, hein?

A cada mês surgiram novos termos, a maioria em inglês, tentando sintetizar esse desinteresse dos solteiros por relações à moda antiga, o que inclui fidelidade, monogamia e o sonho romântico de vida a dois.

Ao mesmo tempo, num outro segmento, o tradicionalismo voltou com força. E até para namorar tem rapazinho indo fazer o pedido formal aos pais da moça, como nos tempos da vovó.

O fato é que a dor de cotovelo e o gozo não se acabarão nunca... Mesmo com esse esforço pela apatia e a frieza, coração é terra que ninguém pisa, como diz o ditado, quando a paixão chega, sai da frente...

E ainda sobre as paixões...

...posso estar me antecipando mas, de alguma forma, 2024 deu uma enfraquecida na polarização política. Exaustão, desalento, decepção, incredulidade... O senso crítico, aos poucos, começa a voltar às mentes.

No CE, dentre os destaques dessa seara, termina bem 2024 a vice-governadora Jade Romero. Teve um papel fundamental na campanha do prefeito eleito, Evandro Leitão, e sai da Secretaria das Mulheres, que tem um orçamento mais baixo, para assumir a Secretaria da Proteção Social.

Dois fenômenos: a campanha de André Fernandes, que mostrou-se um camaleão nas mãos dos marqueteiros, e a eleição impactante do vereador Gabriel Aguiar, o biólogo que distribuiu folhas secas com seu número nos sinais de trânsito, mobilizando o espírito empático, coletivo, altruísta e esperançoso, expressões humanas cada vez mais raras no Império de Narciso.

Maior surpresa: a adesão de Roberto Cláudio à campanha bolsonarista à Prefeitura de Fortaleza.

No mais, aguardemos cenas do futuro... incerto.

Aplaudi de pé...

...a passagem dos cearenses pelo tapete vermelho de Cannes, ao som de forró, para a apresentação de "Motel Destino", do diretor Karim Aïnouz. Orgulho ver o jovem Iago Xavier, saído do Pirambu, ocupar espaço de destaque num dos festivais de cinema mais emblemáticos do mundo, assim como a atriz Nataly Rocha, que concedeu-me entrevista no programa Pause ainda inebriada pelos holofotes da première.

O sucesso e o dinamismo da Pinacoteca do Ceará, sempre com exposições de relevância e atividades abertas a todos, reflete na esfera pública algo que vem se consolidando nos últimos anos: Fortaleza é uma das capitais das artes plásticas no Brasil.

Jogo aqui luz sobre a Galeria Leonardo Leal, um dos espaços mais recentes no métier, mas que vem desenvolvendo um trabalho importante na projeção de artistas contemporâneos cearenses, sobretudo os iniciantes e jovens.

Foi por lá que cruzei...

...na vernissage de Cadeh Juaçaba com a estilista Marina Bitu, um dos nomes de 2024 quando falamos em moda. Brilhou em mais uma edição da São Paulo Fashion Week, assim como Catarina Mina, de Celina Hissa, que abriu a primeira loja em São Paulo.

Nunca vi tantas mulheres usando Lino Villaventura no Ceará como esse ano. Em alguns casamentos, contou-se mais de dez convidadas trajando peças do icônico estilista. Também teve um ano de evidência o estilista Kallil Nepomuceno, assinando coleções exclusivas em fotos com a linda Dani Gondim.

Muita energia....

...sendo produzida e pensada no Estado. Sob o comando do empresário Luiz Carlos Queiroz, o Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará teve um ano de destaque e expressão, promovendo debates, encontros e ações, unindo setor público, universidades e empresas na busca por soluções, dentro de um dos setores mais promissores à economia do Ceará e necessários à sustentabilidade planetária. Nesse contexto, a Fiec, comandada pelo presidente Ricardo Cavalcante, segue ancorando os rumos a economia cearense, mas sempre de portas abertas à sociedade e suas questões.

Apelidei de "Adele do Ceará"...

...a cantora Vivian Fernandes, uma grande revelação da música nesse 2024. Teve uma agenda cheia, entre eventos particulares e corporativos, culminando com a Golden Night de Natal, no BS Design. Brilha e brilhará ainda muito.

Todo mundo saiu correndo...

...esse ano. A Capital foi reconhecida, em inúmeras matérias e rankings, como uma das cidades com maior concentração de adeptos das corridas de rua, com a realização provas em praticamente todos os finais de semana.

Na gastronomia...

...lamentei profundamente o fechamento do restaurante Mangue Azul. Ao mesmo tempo, Fortaleza ganhou novas possibilidades nesse quesito e destaco a chegada do chef Moisés Costa ao restaurante Mucuripe, do Hotel Gran Marquise.

Grupo Coco Bambu segue desbravando o País, levando a receita de sucesso de Afrânio Barreira e sócios a cada vez mais cidades.

E mesclando cozinha e cidade...

...foi muito bom ver as ruas da Vila Pita tornarem-se passeios ao ar livre entre restaurantes, sorveterias lojas. Fortaleza tem uma tendência natural à criação de micropolos gastronômicos, levando a lógica da Varjota a muitos outros bairros.

Ainda em termos de urbanismo, é inegável o momento Dubaísta da nossa arquitetura. O mercado da construção civil segue pujante e Fortaleza se redesenha numa perspectiva futurista e de alto padrão. Há quem goste e quem critique, mas é a realidade em curso.

Grupo O POVO...

retornou em grande estilo ao mercado editorial de revistas com o lançamento da "Pause por Clovis Holanda" (deixem eu vender meu peixe), apresentada ao mercado em festa com anunciantes e parceiros na CasaCor Ceará, um dos momentos mais marcantes da minha trajetória profissional e do meu ano como jornalista. Trago aqui a foto da comunicadora digital, empresária e modelo Silvia Braz, uma das entrevistadas na publicação, que a propósito escolheu o Preá para miniférias no CE, uma das praias que desponta como balneário internacional alto padrão, atraindo hotéis boutique e empreendimentos de luxo, com foco nos endinheirados e estrangeiros.

Também agradeço...

...a todos os entrevistados do programa Pause O POVO, atração que comando no canal do O POVO no Youtube, tratando de temas diversos, sempre com especialistas nas áreas e no intuito de levar informação de qualidade e relevância ao público, que reage com a audiência qualificada e o engajamento na plataforma que, em 2024, passou a marca de um milhão de inscritos.

Por fim...

...não foi fácil e nunca será fácil. 2024 foi muito desafiador para os empáticos e aqueles que pensam um pouco além de seus próprios umbigos.

Vida adulta é luta, com doses de alegria, devaneio, realizações e algum prazer. Mas se chegamos até aqui, mesmo num ano cheio de tristezas e até tragédias, já é motivo de celebração.

Hoje abrirei meu champs, geladinho, emanando boas energias para o novo ano e agradecendo a companhia de vocês, que fazem meu trabalho ter sentido.

Um bom 2025, vamos contar e recontar histórias. A vida está sempre recomeçando.

Flores...