Vamos tirar os políticos da Zona de Conforto?

Sobrecarregaram Iemanjá na virada? Fica parado para ver se algo de diferente e novo acontece... Até tomei meu banho de mar para tirar o despacho, como se diz, mas com a consciência de que sorte não age sem a nossa parte.

Ainda bem que a expressão "Zona de Conforto" caiu em desuso no ano passado, já que, para os brasileiros, em sua gigante maioria, esse localzinho não existe. Nem mesmo em casa, já que o WhatsApp não deixa ninguém parar totalmente.

Mas vamos focar em 2025. É o que temos para hoje...

Estava acompanhando ontem a posse dos novos prefeitos e pensando o quanto nossa realidade poderia ser diferente se a política fosse uma "Zona de Desconforto" para os eleitos.

Se houvesse uma inquietação acerca da cobrança da sociedade, também em relação aos órgãos de controle, fiscalização e sistemas de Justiça, tudo teria outra lógica, outra entrega, outros parâmetros...

A "Zona", porém, é uma zona também no sentido pejorativo da palavra, mas o "Conforto" se mantém.

Interessante perceber que as manifestações da sociedade nas redes sociais, massificando a crítica perante episódios de corrupção, improbidade administrativa e falta de bom senso e ética, a exemplo de ocorrências recentes, até causam barulho, mas não intimidam mais.

Tenho uma tese a esse respeito: a complacência das torcidas organizadas de políticos, sempre fazendo a defesa mesmo diante de provas materiais dos malfeitos e o ambiente de narrativas paralelas, reconstruindo realidades e apresentando mentiras como verdades, potencializou e legitimou o descaramento.

Oxalá, assim como a expressão Zona de Conforto perdeu seu uso e a força do sentido para a vida dos cidadãos, também deixe de ser uma realidade na seara pública como um todo.

Bom ano a todos!

Temporada de ski

Chegou janeiro e, como por tradição, bacanas do CE seguem para a temporada de ski nos points deluxe para a prática. Ao longo do dia, a experiência com a prática. À noite, hora de abrir rótulos icônicos em restaurantes estrelados nas estações deluxe. Cenas...

Alto Mar

No navio Costa Toscana, Tadeu Oliveira e Rosângela com a filha Larissa Oliveira e o casa Ton Pinheiro e Cybele.

Zoom

...E para a festa da virada no Saline Taíba, zoom nas franjas douradas de Ylka Franck, que passou a virada de ano com Germano Franck e as filhas do casal no Saline Taíba, seguido de festa no Réveillon Maravilha, que recebeu o DJ Bhaskar, sucesso internacional das pistas, dentre as atrações.

Virada deluxe

Salão Spazio, do Gran Marquise, recebeu mais uma vez a tradicional festa de Réveillon do Cinco Estrelas, reunindo turistas de todo o Brasil e cearenses que entraram 2025 com todo conforto e o serviço alto padrão do hotel. Farto e variado buffet da noite foi harmonizado com bebidas variadas até o amanhecer, quando os participantes puderam iniciar o primeiro dia do ano novo no completo café da manhã, materializando o desejo por meses de fartura e prosperidade. Banda, DJ e bateria de sambas-enredo animaram a pista. Presenças...