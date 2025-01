Volta às aulas... e uma aulinha anti sustentabilidade

Foto: arquivo pessoal Ticiana Rolim Queiroz recebeu em seu endereço para a virada 2025

Dilema escolar I

Pais e mães com filhos em idade escolar devem concordar: é cada vez mais difícil conseguir aproveitar livros usados entre estudantes na mudança de série. Muitas vezes até entre irmãos. Editoras sempre apostaram em atualizações anuais como justificativa para que genitores e responsáveis se sentissem obrigados a comprar livros novos, mas o cenário tornou-se ainda mais complexo.

Dilema escolar II

Com a inclusão de aplicativos e sistemas digitais como plataformas de apoio ao processo educacional com livros impressos, ficou ainda mais fácil o fechamento do cerco ao orçamento doméstico. Estudantes recebem, junto com alguns impressos, login e senhas com a duração de um ano, sendo assim, mesmo que livros e apostilas sejam repassados, o novo usuário fica impedido de acessar atividades, tarefas, exercícios exclusivos ao ambiente virtual.

Dilema escolar III

Trata-se de mais um paradigma do nosso tempo. Ao mesmo tempo em que a pauta da sustentabilidade, reciclagem e do reuso de materiais foi incluída na rotina escolar, haja vista as exibições, por exemplo, nas feiras de Ciências, há um sistema vigente e cada vez mais forte que dificulta e até impede que livros em bom estado possam ser revendidos ou reaproveitados, com exceção dos paradidáticos, que representam um pequeno percentual do valor global gasto, a cada ano, com a montagem do material escolar.

"Insha'Allah"

O branco seguirá comandando as viradas de ano, mas para a chegada de 2025 muita gente apostou no dourado e nos tons de bege que remetem ao ouro. Como diria Khadija Rachid, interpretada pela atriz Carla Diaz na novela "O Clone" (2001): "Insha'Allah".

Pré-virada

Denise e César Montenegro anteciparam, com amigos, o brinde pela chegada de 2025. Casal promoveu festa das mais animadas no Eco Flecheiras Residence, na praia de Flecheiras, no Trairi. Cantor Paulo Façanha seguido de DJ Itaquê Figueiredo animaram a noite. Registros...

abrir (Foto: arquivo pessoal)Christiane Boris e Carlos Maia com os anfitriões (Foto: arquivo pessoal)Ticiana Srudart, Gunara, Helena G. Rafael, Christiane Boris, Denise Montenegro, Márcia, Vládia Limaverde e Carla Studart. (Foto: arquivo pessoal )Lilia Quinderé, Denise e César Montenegro, Lúcia Wolf (Foto: arquivo pessoal )Johnny Wolf e César Montenegro (Foto: arquivo pessoal )Ticiana Studart, Desirée Montenegro, Vládia Limaverde, Denise Montenegro, Carla Studart e Maria Luíza Studart (Foto: arquivo pessoal )Vera Passos, Itaquê Figueiredo e Lilia Quinderé

Diva do Bem

Foto: arquivo pessoal Ticiana Rolim Queiroz recebeu em seu endereço para a virada 2025

...E quem veio de São Paulo, onde reside, para reunir a família e amigos em festa de Réveillon foi o casal Edson Queiroz Neto e Ticiana Rolim Queiroz, que receberam em sua residência nas Dunas. Música brasileira manteve a animação até o amanhecer com duas bandas compostas exclusivamente por artistas mulheres: Essas Mulheres, um samba raiz muito bem executado, e Baby Dolls, com clássicos de todos os ritmos.

Entusiasta das marcas cearenses, anfitriã trajou modelo da estilista Silvânia de Deus com brincos e pulseira da Catarina Mina, marcas apoiadas pelo Zunne, programa de investimento em negócios de impacto no Norte e Nordeste, fundado pela empreendedora social.

Família segue pelo CE por mais alguns dias de férias, visitando serras e praias, antes de retornar a Sampa. Ticiana também encabeça nesse começo de 2025, por meio do projeto Ecos da Comunidade, serviço oferecido pela Somos Um, uma pesquisa de dados e escuta com as comunidades do Caça e Pesca e entorno do Mucuripe, fruto de parceria com as Docas.

Ela faz a diferença!

Privê

Foto: arquivo pessoal Rodrigo Jereissati e Vanessa da Mata

Advogado Rodrigo Jereissati recebeu, em seu apê, a cantora Vanessa da Mata, horas antes da estrela se apresentar no palco do Réveillon de Fortaleza, na Praia de Iracema. Alguns amigos íntimos compuseram o brinde privê. Cenas...

PE: Formatura

Foto: arquivo pessoal Fátima e Jardson Cruz: formatura do filho em Recife Médica Fátima Gonçalves e advogado Jardson Cruz em registro no Baile de Formatura do filho caçula do casal, Caio Cruz (de terno), graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Evento aconteceu na tradicional Arcádia de Apipucos. Também na foto, o filho mais velho, Lucas Cruz, que é médico e já atua na profissão da mãe.