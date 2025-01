Boas energias, presságios de um bom ano

Foto: hugo allard / Culte Gaia Livia Nunes para Cult Gaia

Tradicional Réveillon do Marina Park Hotel, na virada para 2025, ganhou ares de festival musical com eventos ao longo de cinco dias, culminando com a noite da virada em si, quando o equipamento turístico recebeu milhares de cearenses e visitantes. Durval Lelys, Pedro Sampaio, Henry Freitas, Rafa e Pipo Marques, Tito e DJ Davi Fernandes compuseram a programação musical, que entrou pela manhã do dia 1º. Organizado pela Living The Paradise, em parceria com Social Music e Lan Produções, megaevento marca um momento histórico, consolidando o Marina Park como palco de um dos maiores réveillons privados do Brasil. Registros...

Entre amigos

Sarah Philomeno Gomes e Walkemar Santos reuniram lista do coração, em seu endereço, para o romper do novo ano. Farto buffet e leveza marcaram a noite. Cenas...

Só dá ela

...E o sucesso da influencer de moda e estilo Lívia Nunes parece, mesmo, não ter limites. A beldade foi anfitriã, no fim da tarde de 30 de dezembro, de evento na Boutique Cult Gaia, no centrinho de St Barths, onde estão as marcas de moda mais importantes da cena global. Na ocasião, ela recebeu amigas para apresentar a nova coleção da marca, que une design e arte para criar peças cheias de personalidade.

Lívia também ganha destaque como novo rosto da Silent Models Paris, uma das principais agências da indústria internacional e já iniciou 2025 posando para a nova coleção da marca beachwear deluxe Água de Coco.

Ao longo do ano passado, vale recordar, ela se destacou em eventos como a Semana de Alta-Costura, a Copenhagen Fashion Week, as Semanas de Moda de Milão e Paris, o Festival de Cannes, o Festival Internacional de Cinema de Veneza e o CFDA Fashion Awards.

Ela também foi nomeada na lista Under 30 da Forbes na categoria "Artes, Fotografia e Moda". Ela brilha!

Virada Alviverde

Náutico Atlético Cearense, sob o comando do presidente Henrique Vasconcelos, realizou, com sucesso, sua festa de Réveillon, com as bandas Os Transacionais, Belavox e DJ Felipe Cavaignac, serviço completo e ceia e bebidas, finalizado com café da manhã. Presenças...